Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр ОС

Украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 22 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Так, у населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток уже трое военнослужащих получили ранения.

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В ответ на вражеские обстрелы ВСУ применили дежурные огневые средства, потери оккупантов уточняются.