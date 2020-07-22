Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр ОС
Украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сегодня, 22 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Так, у населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток уже трое военнослужащих получили ранения.
В ответ на вражеские обстрелы ВСУ применили дежурные огневые средства, потери оккупантов уточняются.
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тихої ночки, синочки !