РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12475 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
893 5

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр ОС

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр ОС

Украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня, 22 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Так, у населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток уже трое военнослужащих получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

В ответ на вражеские обстрелы ВСУ применили дежурные огневые средства, потери оккупантов уточняются.

Автор: 

обстрел (27672) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одужання нашому вояку. Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
22.07.2020 21:39 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Пищевика, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2977
показать весь комментарий
22.07.2020 21:59 Ответить
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення.
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 10

тихої ночки, синочки !
показать весь комментарий
22.07.2020 22:02 Ответить
 
 