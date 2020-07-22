Вызванным НАБУ на допрос судьям ОАСК не могут передать повестки, так как те в отпуске
В Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать повестки на допросы в НАБУ восьми судьям, потому что все они в отпусках.
Об этом говорится в опубликованном пресс-службой ОАСК разъяснении по повесткам о вызове в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В публикации говорится, что 20 июля получили из НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.
"С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков", - отметили в ОАСК.
В суде отмечают, что об этих обстоятельствах ОАСК официально сообщил НАБУ.
"В связи с этим считаем, что требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попытки применить меры обеспечения к указанным судьям. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых", - отметили в суде.
Напомним, 21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
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Так дальше быть не должно.
15-20 несчастных случаев с судьями со смертельным исходом.
Всё, реформа готова. Не благодарите за совет.
Вообще -то балаган с судебными реформами и прочей недоторканостю, включая назначения и увольнения судей, длящиеся десятки лет, пора прекращать так как смеятся над нами будут не только Латинская Америка и Африка, а и духи средневековых инквизиторов.
Автор: https://censor.net/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/f/3/f/6/f3f635c0761f87fc9f99e33ab663cda9/original.jpgВ Генпрокуратуре некому подписать представление в Высший совет правосудия на отстранение Вовка.
Суперскандальное дело НАБУ против ОАСК показало, что Офис президента... выступил на стороне Вовка и его команды. НАБУ используют как загонщиков для судейской дичи, но стригут купоны с этого в ОП. Что происходит?
Генеральная прокуратура ПЯТЬ ДНЕЙ не подписывает представление на отстранение от должности семи судей Окружного административного суда. Поскольку судьи являются спецсубъектами, то для того, чтобы их задержать и отстранить от дела необходимо специально решение Высшего совета правосудия. Так вот, задержания состоялись в пятницу, подозрения вручены, а следующий шаг - рассмотрение дела в Высшем совете правосудия состояться не может. Нет представления.
караулнарод уже стомився чекати, щоб усе було за буквою закону.
Убивць теж не можна арештовувати коли вони у відпустці?
А снайпера на майдане тоже были в отпуске?
А может Янукович просто в отпуск улетел в Ростов? А возможно перед тем, как кого-то ограбить или убить просто нужно уйти в отпуск?