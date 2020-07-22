Вызванным НАБУ на допрос судьям ОАСК не могут передать повестки, так как те в отпуске

В Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать повестки на допросы в НАБУ восьми судьям, потому что все они в отпусках.

Об этом говорится в опубликованном пресс-службой ОАСК разъяснении по повесткам о вызове в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В публикации говорится, что 20 июля получили из НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качура, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.

"С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков", - отметили в ОАСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герой скандальных пленок Вовк обвинил во всем "иностранных агентов": "По заказу иностранных государств пытаются захватить судебную власть"

В суде отмечают, что об этих обстоятельствах ОАСК официально сообщил НАБУ.

"В связи с этим считаем, что требования УПК относительно заблаговременного и надлежащего уведомления о вызове в данном случае соблюдены. При этом вызовы осуществлены одновременно на несколько дней подряд, что может свидетельствовать о попытке давления на судей и дальнейшего оправдания попытки применить меры обеспечения к указанным судьям. Более того, осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых", - отметили в суде.

Напомним, 21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Также читайте: Окружной админсуд Киева заявляет о "беспрецедентном давлении" и просит Зеленского вмешаться