Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием пройдет 23 июля на Николаевшине
В полдень 23 июля на площади возле Дворца культуры "Энергетик" в Южноукраинске Николаевской области начнется прощание с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, Артем Козий родился в 2001 году в Южноукраинске. В 2020 году окончил Николаевский строительный колледж, после чего поступил на военную службу по контракту.
Был матросом, военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Умер 21 июля около 17:00 в мобильном госпитале Мариуполя от тяжелых осколочных ранений, полученных утром того же дня возле села Павлополь Волновахского района Донецкой области во время обстрела наших позиций из АГС. Врачи семь часов боролись за жизнь военнослужащего, однако ранения не оставили ему шансов. У него остались родители.
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Обіймає мати стан стрункий тополі,
дзвонить до синочка в невідомий степ.
А його мобільний на далекім полі
витина надривно *********** реп.
Ненька відчуває невблаганність долі
і вмовля дитину: « Трубочку зніми…»
А його мобільний на далекім полі
репом прикриває всі громи війни.
Мамі коле серце, бо тривог доволі,
рученьки ламає з відчуттям біди,
що співа мобільний на далекім полі
полетіла б пташкою сірою туди..
Огорнула землю тиша вечорова
і тривожну звістку принесли у дім,
що у соколяти доленька сувора,
що пробила куля груди молоді…
(зі збірки віршів воїнів АТО)
Хай з Богом спочиває.