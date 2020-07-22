Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием пройдет 23 июля на Николаевшине

В полдень 23 июля на площади возле Дворца культуры "Энергетик" в Южноукраинске Николаевской области начнется прощание с погибшим на Донбассе бойцом 36-й ОБрМП Артемом Козием.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, Артем Козий родился в 2001 году в Южноукраинске. В 2020 году окончил Николаевский строительный колледж, после чего поступил на военную службу по контракту.

Был матросом, военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Умер 21 июля около 17:00 в мобильном госпитале Мариуполя от тяжелых осколочных ранений, полученных утром того же дня возле села Павлополь Волновахского района Донецкой области во время обстрела наших позиций из АГС. Врачи семь часов боролись за жизнь военнослужащего, однако ранения не оставили ему шансов. У него остались родители.

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