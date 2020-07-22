На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента
На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции принято решение об установлении с 00:01 27 июля 2020 года режима полного прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В Офисе Президента указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.
В Офисе президента Украины отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться "другой стороной", является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.
"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", - говорится в сообщении.
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Сьогодні, 22 липня 2020 року всім підрозділам ЗСУ надійшов наказ Зеленського -
https://twitter.com/ZelenskyyUa
з 00:01 27 липня 2020 року встановлюється повна та всеосяжна заборона відкриття вогню по фашистським військам Хутіна, які зараз в ОРДЛО... Шах і мат вам Кацапы від Зе.... (с)
Можно догадаться, какой грозный приказ не стрелять отдаст зеленский.
Его ведут, как *слика.
зеленский вчера говорил с террористом "плохим", скоро его заставят говорить с террористами днр+лнр.
« Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?»
Щось не чути його.(А починав з таким ентузіазмом !)
ДРГ не запускать
Снять штани і раком стать...
Оце і вся домовленість нової влади!
Що саме підписала українська сторона в новій ТКГ.
Якщо це не зрада, то що таке зрада? 27 липня, з 00:01, українським Збройним силам заборонять вести будь-яку бойову діяльність проти російських окупантів.
Офіційний сайт президента України Володимира Зеленського повідомив про «прорив у Мінському процесі»:
«Прорив в роботі тристоронньої контактної групи в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів в Берліні і Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн - учасниць Нормандського формату, - йдеться в повідомленні. - Сьогодні на засіданні ТКГ боку за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу. Відповідні заходи узгоджені на ТКГ Україною і Росією і підтримані ОБСЄ ». Подробиці договорняка угоди розкрив колишній радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо, відомий своїми проросійськими поглядами. За його словами, нові умови вступлять в силу з півночі 27 липня:
«Є радісна новина від ТКГ: нарешті-то погодили і підписали пакет додаткових заходів по припиненню вогню. Заборона стосується розвідувально-диверсійної діяльності, наступальних операцій, використання безпілотників, снайперського і будь-якого іншого вогню, розміщення важкої техніки і артилерії в населених пунктах і тд. У документі передбачені і заходи дисциплінарного впливу до порушників наказу », - зазначає він.
Повний текст угоди, досягнутої в Мінську, опублікували поки тільки інтернет-ресурси терористичних утворень і Російської Федерації. Якщо вірити їх повідомленнями, то на лінії зіткнення буде заборонено проводити активну розвідку, вести снайперський вогонь і використовувати безпілотники.
«Вогонь у відповідь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм», - наголошується в тексті, оприлюдненому противником.
За даними «Думській», сьогодні в усі оперативні командування Сухопутних військ, а також в командування і штаби інших видів Збройних сил прийшов наказ створити особливі групи з старших офіцерів, які повинні будуть відправитися в зону ООС, щоб контролювати виконання вищезазначених угод.
«Це дуже серйозно, - розповів нам джерело в Генштабі. - Людей вихоплюють навіть зі штабу навчань «Сі Бриз», що раніше вважалося неприпустимим. Завдання - бити по руках командирам фронтових підрозділів, стежити за ними, винюхувати. Військова контррозвідка (ВКР СБУ, - Ред.) Теж працює по максимальному варіанту. Такого з 2014 року не було ».
За словами нашого співрозмовника, всі ці розпорядження - досить дивні, м'яко кажучи, - виходять з Офісу президента. Нібито глава держави схильний звинувачувати в останніх трагічних подіях на фронті не російського агресора, а командирів українських підрозділів, які «сваволять» і «ведуть свою війну».
Судячи з усього, Зеленського вразили події у села Зайцеве Донецької області, де загинули троє військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти, - та так, що він не звернув уваги на те, що двох морпіхів окупанти вбили підло - порушивши угоду про «режим тиші ».
Наскільки нам відомо, президенту розповіли, що і вихід разведвзвода одеської бригади, і наступні спроби забрати тіла загиблих і поранених не були санкціоновані «вищим керівництвом». Мовляв, це все «яструби» винні. В результаті чергове грубе порушення Росією законів і звичаїв ведення війни було використано проти України.
«Раніше це були слова і фарс, розведення всякі, відосікі в ютубчіке і фейсбучіке, - говорить офіцер однієї з мехбригади Віктор. - Скільки-небудь серйозних бойових дій бригади і так не поводять, зараз там чиста позиційна війна. Але тепер все буде інакше: потураючи боягузтва верховного, нам планують заборонити навіть мінімальну діяльність на передку. При цьому нас будуть дуже серйозно контролювати - з відкриттям кримінальних справ і, можливо, посадками. Але ладно ми. Але хто буде контролювати «ту сторону«? »
І справді, хто буде контролювати виконання домовленостей з боку російських окупаційних сил - двох армійських корпусів, існування яких РФ ніколи не визнавала і визнавати не збирається? Питання, на жаль, риторичне.
Загалом, мова явно йде про повзучу капітуляції, за яку комусь (не показуватимемо пальцем) однозначно доведеться відповісти. Рано чи пізно.
Автори - Микола Мазур та Олег Константиновhttps://dumskaya.net/news/ukrainskiy-hasavyurt-vsu-zapretili-provodit-razv-120797
І. М . П . І . Ч . М . Е . Н. Т .