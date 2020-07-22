На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции принято решение об установлении с 00:01 27 июля 2020 года режима полного прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Офисе Президента указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться "другой стороной", является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

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"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", - говорится в сообщении.