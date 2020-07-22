РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12839 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 223 153

На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента

На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции принято решение об установлении с 00:01 27 июля 2020 года режима полного прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Офисе Президента указали, что в среду на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о "применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса". "Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией, и поддержаны ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюдаться "другой стороной", является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ предварительно согласованы 13 участков для разминирования и открытие 2 КПВВ на Луганщине, - ОП

"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность соблюдения достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран-участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий", - говорится в сообщении.

Автор: 

Донбасс (26956) перемирие (1683) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1802)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 2532
показать весь комментарий
22.07.2020 22:43
+42
Шо, ОПЯТЬ???
показать весь комментарий
22.07.2020 22:43
+38
у моники теперь есть опыт общения с террористами!
теперь он может напрямую пообщаться с даунбасскими
показать весь комментарий
22.07.2020 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Единственный долговор который выполняли в кремле за последние 300 лет.это Договор 28 сентятбря 1939 года ...Молотов-Рибеннтроп...,остальные дешевая Бумага
показать весь комментарий
22.07.2020 23:41 Ответить
да и то. втихаря копили силы для атаки на гитлера. даром что ли 90 % складов мобрезерва были перенесены под границу
показать весь комментарий
22.07.2020 23:51 Ответить
Но сралин и это просрал, вынудил Гитлера идти на опережения событий!
показать весь комментарий
22.07.2020 23:55 Ответить
Кутін аплодує, стрибаючи!

Сьогодні, 22 липня 2020 року всім підрозділам ЗСУ надійшов наказ Зеленського -

https://twitter.com/ZelenskyyUa
з 00:01 27 липня 2020 року встановлюється повна та всеосяжна заборона відкриття вогню по фашистським військам Хутіна, які зараз в ОРДЛО... Шах і мат вам Кацапы від Зе.... (с)
показать весь комментарий
22.07.2020 23:43 Ответить
ЗеБанду геть.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:56 Ответить
О "полном". С какой стороны?
Можно догадаться, какой грозный приказ не стрелять отдаст зеленский.
Его ведут, как *слика.
зеленский вчера говорил с террористом "плохим", скоро его заставят говорить с террористами днр+лнр.
показать весь комментарий
22.07.2020 23:47 Ответить
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9798
показать весь комментарий
22.07.2020 23:50 Ответить
Виповзло опудало Джедай Суржик.
показать весь комментарий
23.07.2020 00:06 Ответить
Тут вот известный блогер интересуется:

« Сегодня, из двух не связанных между собой источников, мне сообщили, что результатом поездки Хомчака в зону ООС стало назначение "смотрящих" за соблюдением режима тишины. Ротации по 3-4 недели, специально обученные офицеры из управлений ГШ. Задача - выявлять, пресекать и писать рапорта на нарушителей. Я не сразу поверил. Ну, как-то это уже за край, даже для Хомчака. Оказалось, что нет. Все нормально.
Запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. К этой ватной мрази Сивохо, всего один вопрос - а на российских наемников у вас тоже предусмотрены наказания? А что это за наказания? По каким законам? РФ или Украины? Так они болт положили на законы Украины против которой воюют. Что ты им сделаешь? Премии лишишь, ушлепок бодипозитивный? Или в жопу зацелуешь до смерти нарушителя?»
показать весь комментарий
23.07.2020 09:53 Ответить
Лапша на зелёные уши. Бред сивой кобылы.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:47 Ответить
и еще в тему
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9008
показать весь комментарий
22.07.2020 23:52 Ответить
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 35
показать весь комментарий
22.07.2020 23:59 Ответить
****** залишаються підорами назавжди.
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5169
показать весь комментарий
23.07.2020 00:08 Ответить
Після виконання вимог луцького "терориста" не дивує виконання "соплею" вимог кацапів і орків. А жручи і пючи на відпочику, воно і не поперхнулось коли морпіх помирав. І воно це знало... Зебіли ви це зробили разом!
показать весь комментарий
22.07.2020 23:55 Ответить
Да, вертят трусливого скомороха на известном органе все кому не лень.
показать весь комментарий
23.07.2020 02:04 Ответить
зЕбилы хотят тЮзика посадить, в наказание за преступление! Серьёзно, посадить в кресло мера Кривого Рога...
показать весь комментарий
23.07.2020 00:01 Ответить
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2304
показать весь комментарий
23.07.2020 00:01 Ответить
Почему то не смешно и хочется плакать! Ребят жалко!
показать весь комментарий
23.07.2020 00:12 Ответить
Як добре, що наші в сраці мали домовленості і пам'ятають чого варті слова москалів Доказано групою евакуації пораненого морпіха!!! Обстріли будуть в перший же день "перемир'я" - 27 липня. І першими його порушать ватніки - 100%!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 01:07 Ответить
И что же пообещали "другой стороне"? Даунбаssизацию всей Украины опережающими темпами. Настораживает. Россияне пишут о полной победе линии Козака в Минске.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:11 Ответить
А убийство украинского медика и издевательство над его трупом тех кто гарантирует с "той стороны" прекращение огня, обсуждали на этой гребаной ТГК.
показать весь комментарий
23.07.2020 01:15 Ответить
Приднестровье -2
показать весь комментарий
23.07.2020 01:45 Ответить
"міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу" - это что ещё за хрень? Так теперь в ОП называют российско-украинскую войну!
показать весь комментарий
23.07.2020 01:48 Ответить
Вот и ответ клоуна на ультиматум Кадырова. Как тут не вспомнить слова Черчилля: Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
показать весь комментарий
23.07.2020 02:02 Ответить
Так вот оно что, Михалыч...
показать весь комментарий
23.07.2020 06:13 Ответить
Помечтай, кацапура.
показать весь комментарий
23.07.2020 06:47 Ответить
Зелений ***** таки здає Україну ***** на лабутенах і знищує ЗСУ і патріотів.
показать весь комментарий
23.07.2020 05:18 Ответить
Сколько можно толочь воду в ступе ? Неужели кто то ещё верит , что с этими убогими и Путиным можно договориться ?
показать весь комментарий
23.07.2020 06:14 Ответить
Значит вся эта клоунада с луцким террористом, была только ширмой для прикрытия...
показать весь комментарий
23.07.2020 06:22 Ответить
А контролювати припинення вогню і дисциплінарно карати терористів буде представник ОРДЛО Казанський з Гораном,Лібстером і Гармашем ?
Щось не чути його.(А починав з таким ентузіазмом !)
На засіданні ТКГ домовилися про повне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1275
показать весь комментарий
23.07.2020 07:29 Ответить
Це зрада!
показать весь комментарий
23.07.2020 07:35 Ответить
Про організацію Іловайського "котла" також "домовлялись"!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 08:28 Ответить
напомните плиз ХОТЬ ОДИН случай соблюдения схожих договоренностей
показать весь комментарий
23.07.2020 08:33 Ответить
Тільки попався в Києві співробітник ГРУ засновник "розвідуправління ДНР" https://censor.net/ua/news/3206720/rozshyfrovka_rozmov_zatrymanogo_v_kyyevi_zasnovnyka_rozvidupravlinnya_dnr_kunavina_z_kuratoramy_vid, що за кремлівським наказом безпосередньо приймав участь в злочині з MH17 зразу обмін гебешня організовує і припинення вогню. Після того, як терористи РФ заберуть ключового свідка, що веде до кремля бойові дії почнуть знову. ******* смерті українців, виною якіх став клоун-шахрай.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:43 Ответить
Твари. Ну вот так постепенно и признают "ДНР" и "ЛНР" стороной переговоров. Зебилы голосовавшие по приколу это сделали вы. Быдло гребаное.
показать весь комментарий
23.07.2020 08:57 Ответить
А чому припинення вогню з 27, а не з 23 липня? Що до 27 можна вбивати, а вже потім любити? Що за брєд? Це виходить, що нам все заборонять, а московити і наші поліцаї будуть віджимати клаптики землі?
показать весь комментарий
23.07.2020 09:09 Ответить
Партизанам долго доходит.
показать весь комментарий
24.07.2020 01:29 Ответить
ШО ОПЯТЬ...
показать весь комментарий
23.07.2020 09:13 Ответить
говнокомандующий должен перенести свою ставку в окопы на передовую и показать пример всей стране как он договорился с говнорашей. глядишь говнокомандующий первый получит в лоб и новые выборы в стране наступят.))))
показать весь комментарий
23.07.2020 09:29 Ответить
це ви клоуни який вже раз "домовились" з **************** 3,14...сами про припинення, чи може ви вже й самі у таких 3,14...сів перетворилися?
показать весь комментарий
23.07.2020 09:45 Ответить
Что там все кацапские СМИ торохтят что СБУ задержало подозреваемого в убийстве захарченко Андрея Байдало (Позывной" Швед")Это что по просьбе кацапов что бы переговоры лучше шли???
показать весь комментарий
23.07.2020 10:19 Ответить
"иму вигадна эта вайна..".. Так же ж зебобіки казали про Пороха?
показать весь комментарий
23.07.2020 10:46 Ответить
Ну, ОРДЛО в качестве Приднестровья лучше, чем федеративный субъект в составе Украины.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:49 Ответить
созданный международными подельниками рашиста(фрицами и французами ) холодильник войны в Украине носил название"Донбасс"
показать весь комментарий
23.07.2020 10:57 Ответить
Війську зовсім не стрілять
ДРГ не запускать
Снять штани і раком стать...

Оце і вся домовленість нової влади!
показать весь комментарий
23.07.2020 11:07 Ответить
Война гражданская, а о прекращении огня Украина с Россией договаривается. Странно....
показать весь комментарий
23.07.2020 11:09 Ответить
Зрада? Збройним силам України заборонили захищати свою країну?
Що саме підписала українська сторона в новій ТКГ.


Якщо це не зрада, то що таке зрада? 27 липня, з 00:01, українським Збройним силам заборонять вести будь-яку бойову діяльність проти російських окупантів.
Офіційний сайт президента України Володимира Зеленського повідомив про «прорив у Мінському процесі»:
«Прорив в роботі тристоронньої контактної групи в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів в Берліні і Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн - учасниць Нормандського формату, - йдеться в повідомленні. - Сьогодні на засіданні ТКГ боку за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів щодо посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу. Відповідні заходи узгоджені на ТКГ Україною і Росією і підтримані ОБСЄ ». Подробиці договорняка угоди розкрив колишній радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо, відомий своїми проросійськими поглядами. За його словами, нові умови вступлять в силу з півночі 27 липня:
«Є радісна новина від ТКГ: нарешті-то погодили і підписали пакет додаткових заходів по припиненню вогню. Заборона стосується розвідувально-диверсійної діяльності, наступальних операцій, використання безпілотників, снайперського і будь-якого іншого вогню, розміщення важкої техніки і артилерії в населених пунктах і тд. У документі передбачені і заходи дисциплінарного впливу до порушників наказу », - зазначає він.
Повний текст угоди, досягнутої в Мінську, опублікували поки тільки інтернет-ресурси терористичних утворень і Російської Федерації. Якщо вірити їх повідомленнями, то на лінії зіткнення буде заборонено проводити активну розвідку, вести снайперський вогонь і використовувати безпілотники.
«Вогонь у відповідь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм», - наголошується в тексті, оприлюдненому противником.
За даними «Думській», сьогодні в усі оперативні командування Сухопутних військ, а також в командування і штаби інших видів Збройних сил прийшов наказ створити особливі групи з старших офіцерів, які повинні будуть відправитися в зону ООС, щоб контролювати виконання вищезазначених угод.
«Це дуже серйозно, - розповів нам джерело в Генштабі. - Людей вихоплюють навіть зі штабу навчань «Сі Бриз», що раніше вважалося неприпустимим. Завдання - бити по руках командирам фронтових підрозділів, стежити за ними, винюхувати. Військова контррозвідка (ВКР СБУ, - Ред.) Теж працює по максимальному варіанту. Такого з 2014 року не було ».
За словами нашого співрозмовника, всі ці розпорядження - досить дивні, м'яко кажучи, - виходять з Офісу президента. Нібито глава держави схильний звинувачувати в останніх трагічних подіях на фронті не російського агресора, а командирів українських підрозділів, які «сваволять» і «ведуть свою війну».
Судячи з усього, Зеленського вразили події у села Зайцеве Донецької області, де загинули троє військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти, - та так, що він не звернув уваги на те, що двох морпіхів окупанти вбили підло - порушивши угоду про «режим тиші ».
Наскільки нам відомо, президенту розповіли, що і вихід разведвзвода одеської бригади, і наступні спроби забрати тіла загиблих і поранених не були санкціоновані «вищим керівництвом». Мовляв, це все «яструби» винні. В результаті чергове грубе порушення Росією законів і звичаїв ведення війни було використано проти України.
«Раніше це були слова і фарс, розведення всякі, відосікі в ютубчіке і фейсбучіке, - говорить офіцер однієї з мехбригади Віктор. - Скільки-небудь серйозних бойових дій бригади і так не поводять, зараз там чиста позиційна війна. Але тепер все буде інакше: потураючи боягузтва верховного, нам планують заборонити навіть мінімальну діяльність на передку. При цьому нас будуть дуже серйозно контролювати - з відкриттям кримінальних справ і, можливо, посадками. Але ладно ми. Але хто буде контролювати «ту сторону«? »
І справді, хто буде контролювати виконання домовленостей з боку російських окупаційних сил - двох армійських корпусів, існування яких РФ ніколи не визнавала і визнавати не збирається? Питання, на жаль, риторичне.
Загалом, мова явно йде про повзучу капітуляції, за яку комусь (не показуватимемо пальцем) однозначно доведеться відповісти. Рано чи пізно.

Автори - Микола Мазур та Олег Константиновhttps://dumskaya.net/news/ukrainskiy-hasavyurt-vsu-zapretili-provodit-razv-120797
показать весь комментарий
23.07.2020 11:17 Ответить
Тепер за припинення вогню на Донбасі кацапами і донбаськими бандюками зеленський домовився танцювати калінку малінку і яблочко кожен день по Расєя 24 Мабуть десь так.

І. М . П . І . Ч . М . Е . Н. Т .
показать весь комментарий
23.07.2020 11:58 Ответить
Если еще хоть один погибнет, то ... Зеленский должен лечь рядом в гроб. Крапка.
показать весь комментарий
23.07.2020 12:21 Ответить
Никогда еще такого не было, и вот опять! С) В.Черномырдин.
показать весь комментарий
23.07.2020 13:35 Ответить
"День Победьі--- приближали. как могли!!! " Затримання нашого правоохоронця А. Байдалу .за вказівкою сеператюг ДНР /які стверджують .що останній ухайдокав їх вождя--О. Захарченка А сьогодні /на догоду ліліпутіну/ визнання бомбістів-- терористів---стороною конфлікт та заборона ЗСУ на . застосування зброї --- остаточно розвіює будь.які сумніви щодо запопадливо--запродажницької сутності ЗЕ--капітулянта !!!
показать весь комментарий
23.07.2020 13:53 Ответить
А путлер в это время начнёт наступление и что тогда будете бекать. Много фактов говорит о готовности войск РФ к наступлению, а они подписались вилами на воде, что ми стрелять не будем.
показать весь комментарий
23.07.2020 18:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 