Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, - ОП
В рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - отметили в Офисе Президента.
В рамках политической группы ТКГ украинская стророна подчеркнула, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.
"Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", - отмечается в сообщении ОП.
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да что я Вам это рассказываю? Вы и без меня это знаете...
но то нормальные... - перевелись они....
это у нас выбивается цвет нации.. а там утилизируются опасные для режима отбросы, умеющие владеть оружием и знающие правду о миролюбии рашки...и руцком мире (как бы)