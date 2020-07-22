Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, - ОП

В рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - отметили в Офисе Президента.

В рамках политической группы ТКГ украинская стророна подчеркнула, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

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"Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", - отмечается в сообщении ОП.

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