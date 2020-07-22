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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, - ОП

Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, - ОП

В рамках гуманитарной рабочей группы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает того же от другой стороны", - отметили в Офисе Президента.

В рамках политической группы ТКГ украинская стророна подчеркнула, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной обмен пленными состоится в ближайшее время, - глава ОП Ермак

"Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ", - отмечается в сообщении ОП.

Читайте: Из-за проблем со здоровьем пленного Матюшенко украинская сторона в ТКГ запросила его срочный обмен, - Казанский

Автор: 

Донбасс (26956) пленные (2167) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1802)


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Топ комментарии
+8
как только появляется кто-то...ну как бы ценный для срашки - сразу начинается возня с обменом...но они забирают тех кого им надо, а наших (особенно военнопленных) выдают дозировано - чтобы шантажировать и дальше...
да что я Вам это рассказываю? Вы и без меня это знаете...
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22.07.2020 23:15
+7
Терористов-кацапов на донецких наркоманов будем менять?
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22.07.2020 22:53
+6
А ще на маршруточників...
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22.07.2020 22:55
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Терористов-кацапов на донецких наркоманов будем менять?
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22.07.2020 22:53 Ответить
А ще на маршруточників...
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22.07.2020 22:55 Ответить
Наркоша наркош не бросаіть. Сваі ж люді.
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22.07.2020 22:58 Ответить
Стопіццотий раз.
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22.07.2020 22:56 Ответить
Сподіваюся не віддасте Байдалі на обмін? Він наш символ визволення Донбасу
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22.07.2020 22:59 Ответить
задержанный сбу-шник которого луганда обвиняет в убийстве зарераста тоже в списке?
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22.07.2020 23:03 Ответить
как только появляется кто-то...ну как бы ценный для срашки - сразу начинается возня с обменом...но они забирают тех кого им надо, а наших (особенно военнопленных) выдают дозировано - чтобы шантажировать и дальше...
да что я Вам это рассказываю? Вы и без меня это знаете...
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22.07.2020 23:15 Ответить
ето десятка!
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22.07.2020 23:24 Ответить
нормальные следаки-сбушники и пошерстили бы, а хто парится у нас за гратами, шо кацапне настока нужен, шо они и клюв прыкрыли?
но то нормальные... - перевелись они....
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22.07.2020 23:30 Ответить
Путлер говорить хочет только с Медведчуком и Кучмой.Это было известно еще до Минска...,других вариантов КГБист категорически не хотел...
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22.07.2020 23:04 Ответить
Денис Казанский говорит что в подвалах ДНР содержатся наемники из РАБссии ии х много.Почему Путлер их не забирает,вопрос интересный...
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22.07.2020 23:09 Ответить
я думаю они ***** и нафиг не надо... ему чем больше сгинет безбашенных обстрелянных где-то в степи или пустыне - тем спокойнее его кощавому заду на троне
это у нас выбивается цвет нации.. а там утилизируются опасные для режима отбросы, умеющие владеть оружием и знающие правду о миролюбии рашки...и руцком мире (как бы)
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22.07.2020 23:18 Ответить
Зараз віддадуть сепарам, на катування, чувака, який, ймовірно, захарченка замочив.
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22.07.2020 23:39 Ответить
 
 