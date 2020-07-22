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Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко

Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко

Сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко заявляет, что главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка предупредили о готовящихся обысках и он сбежал за границу.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в течение трех месяцев блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам! Кроме того, накануне уже согласованных обысков в Окружном суде Венедиктова ЗАПРЕТИЛА процессуальным руководителям совершать любые действия. Переломить ситуацию и в конце концов начать процессуальные действия детективам НАБУ удалось только утром следующего дня. К этому времени все подозреваемые были уже предупреждены, в том числе председатель суда Павел Вовк, который сразу вылетел за пределы страны и сейчас находится за границей", - сообщил Шевченко.

Он добавил к посту ссылку на статью главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Дело НАБУ заблокировано, потому что Зеленскому стал нужен на выборах карманный судья Вовк" и комментарий: "Кажется, наш президент окончательно теряет связь с реальностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вызванным НАБУ на допрос судьям ОАСК не могут передать повестки, так как те в отпуске

Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко 01

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Также читайте: Окружной админсуд Киева заявляет о "беспрецедентном давлении" и просит Зеленского вмешаться

Автор: 

Вовк Павел (260) Шевченко Евгений (143) Венедиктова Ирина (726) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+57
По закону такое представление должен написать заместитель генерального прокурора Украины. Поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск, то вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка.
И передала дело.... а пока никому и не передала.
По данным источников Цензор.НЕТ в ОГПУ, дело Вовка сейчас якобы должно поступить другому заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однако, по данным наших источников, фактически дело Вовка к Мамедову еще не поступило! Где-то зависло между кабинетами на Резницкой. И, по данным наших источников, вряд ли Мамедов готов подписывать это дело, даже если Ирина Венедиктова и распишет. То есть дело уже на грани полного развала, и Вовк ждет полной реабилитации и своего триумфа - он получил гарантии неприкосновенности.
Источник: https://censor.net/r3209628
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22.07.2020 23:27
+44
Зебіли, де дно?
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22.07.2020 23:28
+41
да отдыхает "Скотный двор"... отдыхает.... Украина переплюнула даже сюрреализм Оруэлла
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22.07.2020 23:30
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Правила форума Совет форумчан
По закону такое представление должен написать заместитель генерального прокурора Украины. Поскольку Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск, то вручение подозрений подписал другой заместитель генпрокурора - Андрей Любович. Казалось бы, все нормально, но в пятницу генеральный прокурор Ирина Венедиктова внезапно... забрала у Любовича надзор по делу Вовка.
И передала дело.... а пока никому и не передала.
По данным источников Цензор.НЕТ в ОГПУ, дело Вовка сейчас якобы должно поступить другому заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однако, по данным наших источников, фактически дело Вовка к Мамедову еще не поступило! Где-то зависло между кабинетами на Резницкой. И, по данным наших источников, вряд ли Мамедов готов подписывать это дело, даже если Ирина Венедиктова и распишет. То есть дело уже на грани полного развала, и Вовк ждет полной реабилитации и своего триумфа - он получил гарантии неприкосновенности.
Источник: https://censor.net/r3209628
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22.07.2020 23:27 Ответить
да отдыхает "Скотный двор"... отдыхает.... Украина переплюнула даже сюрреализм Оруэлла
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22.07.2020 23:30 Ответить
ща зебанариям подвезут кокса и они что-то придумают, чтобы оправдать лучшего генерального прокурора всех времён и народов
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22.07.2020 23:34 Ответить
Венедиктова - преступница
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23.07.2020 00:15 Ответить
Curvatura !
Венедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко - Цензор.НЕТ 7104
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23.07.2020 00:16 Ответить
Проклятура, прокурватура такі назви в народі гуляють вже більше 10 років
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23.07.2020 07:36 Ответить
Kurwatura
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23.07.2020 15:27 Ответить
Катастрофа! Дело движится к суду Линча, люстрация провалена.
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23.07.2020 02:11 Ответить
до тих судів Лінча може і не дійти, ці потвори зеленокосоголові зіллють країну ху.йлу раніше чим хто очікує.
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23.07.2020 13:33 Ответить
ага, в прокуратурі бардак тільки посилюється, потерпілі мабуть і не здогадуються, що справи можливо їх уже давно закриті та поховано в архіві
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22.07.2020 23:28 Ответить
Зебіли, де дно?
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22.07.2020 23:28 Ответить
...венядіктова - це кацапська шльондра...!
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22.07.2020 23:28 Ответить
Ничего, сейчас она на "террористе" отыграется!
Судя по тому, как СМИ раскручивают этот унылый бред, нас ждет "разоблачение" террористической группировки в лучших традициях совка 30-х годов!
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22.07.2020 23:29 Ответить
Я почти уверен, что связь с "убийцами" Шеремета найдут!
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22.07.2020 23:31 Ответить
главное по сценарию евреев идиотов Квартала и сватов не забыли Вовочке вручить парабеллум чтобы он отстреливался.... а не мороженное бабам или цветы детям...
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22.07.2020 23:31 Ответить
https://censor.net/user/88272 ... заперечую...це інше дно...https://www.youtube.com/watch?v=vc1Y4-OksM8 «Луцкий террорист» актер 95 квартала. Шоу Зели и Авакова...
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22.07.2020 23:52 Ответить
видимо так они дело Шеремета пытаются замять...
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23.07.2020 00:31 Ответить
Вовк НКРЕКУ теж за поребриком..
Мафія виходить сама на себе...
😎
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22.07.2020 23:30 Ответить
Банда, Януковощь отдыхает
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22.07.2020 23:30 Ответить
Судейско-прокуроская мафия существует еще с времен Кучмы. Но теперь им впервые стало страшно.
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22.07.2020 23:32 Ответить
Испугались реформатора Зелю и Венедиктову!!! Цэ перемога!!!
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22.07.2020 23:35 Ответить
Не. Венедиктова подельница. Испугались НАБУ. Удивительно, что НАБУ не легло под новую власть.
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22.07.2020 23:37 Ответить
я ж говорю.. Вовк это мафиози, главарь гангстеров... а Комсомолка совковая его покрывала
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22.07.2020 23:32 Ответить
Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко - Цензор.НЕТ 7889
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22.07.2020 23:33 Ответить
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23.07.2020 00:12 Ответить
Венедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6516
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23.07.2020 00:14 Ответить
Венедиктова - самый честный судья Украины. Зеля это знает, он ей в глаза смотрел.
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22.07.2020 23:34 Ответить
Не путай! Она самый "честный" прокурок, никак не судья. А самый "сулья" - это Вовк, без базара
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23.07.2020 07:05 Ответить
Не в глаза а в глаз....шоколадный. В такой же глаз в который и ********* Путингу смотрел.
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23.07.2020 14:04 Ответить
Ученики учатся, а судьи судятся
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22.07.2020 23:35 Ответить

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в течение трех месяцев блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам! К этому времени все подозреваемые были уже предупреждены. Председатель суда Павел Вовк вылетел за пределы страны и сейчас находится за границей"

Воинам - порох
Лохам - ваЗЕлин
Слепым - сцювочі
Навозу - вилы
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22.07.2020 23:36 Ответить
Земрази = рыги.
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22.07.2020 23:38 Ответить
Венедиковщина.
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22.07.2020 23:39 Ответить
А в какой именно стране этот волчара находится, можно уточнить?
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22.07.2020 23:42 Ответить
неважливо в якій; головне - маєток в Огарьово.
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23.07.2020 00:07 Ответить
Коротше, ясно, що в Україні новин нема, усі Банкова й Грушевського в загулі по ресторанах і притонах.
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22.07.2020 23:45 Ответить
Если бы судья Вовк находился в парашке, то об этом трубили бы во всю: выдернуть его оттуда шансов нет, следовательно, можно не стесняться.
Но судя по всему, оно где-то в Европе, поэтому местонахождение скромно умалчивается, что бы не поднимался вопрос об экстрадиции...
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22.07.2020 23:51 Ответить
экстрадиция просто так не наступает..- надо решение суда о мере пресечения АРЕСТ..= а до нього...уууууууууууууххх- як до киева рачкы...(((
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23.07.2020 03:37 Ответить
Мафія, під прикриттям 200% прокурорши зеленського
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22.07.2020 23:52 Ответить
...дивиться,в топ не виводять з поганим коментарем про ************...цензор ви на чиєму боці?????????
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22.07.2020 23:55 Ответить
Як несподівано для зебілів чути таке про незаангажованого генпрокурора.
Зато не п'є і в рота не бере...
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22.07.2020 23:59 Ответить
И с чего это видно? Я на счет последнего
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23.07.2020 06:18 Ответить
это ж сколько уже швали в очереди на ростов, походу недвижка в ростове начала расти в цене
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22.07.2020 23:59 Ответить
кацапська курва та венедiктова
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23.07.2020 00:00 Ответить
вірю, що вовки в вовчому суді, зебіли, єрмаки, портнови з бенедіктовими - це одна злочинна зграя
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23.07.2020 00:06 Ответить
от же падла
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23.07.2020 00:15 Ответить
Венедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9315
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23.07.2020 00:18 Ответить
Вона ж у Вавочки своя вдоску.
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23.07.2020 00:18 Ответить
Как правильно распиливать сосну

https://www.enerteh.ru/about/news/kak-pravilno-raspilivat-sosnu/
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23.07.2020 00:40 Ответить
вдоль конешна, а уже потом на поленья
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23.07.2020 00:57 Ответить
А тем временемВенедіктова три місяці блокувала обшуки і підозри судді Вовку і його поплічникам, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9204
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23.07.2020 00:23 Ответить
ЗЄлєбобіки будуть дивитися фільм «Зємлянє» 2005 року, їм не цікаво про знати про агента Казбека.
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23.07.2020 00:55 Ответить
А где серия Ермак Козырь?
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23.07.2020 02:15 Ответить
эту кацапскую сучку, бенядиктову, надо будет судить.
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23.07.2020 00:24 Ответить
Во *********!
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23.07.2020 00:26 Ответить
Походу Венедиктовой можно предъявить служебное несоответствии,саботаж и косвенное содействие в укрывательстве подозреваемого от следствия.А так же способствование побега Вовка за кордон.Тобто тупо Верховная крыша для судейской нечести
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23.07.2020 00:28 Ответить
можно то можно
только кто это сделает??
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23.07.2020 00:34 Ответить
Жизнь.Закон маятника...Або бумеранга...Карма...Та много кто спросить может
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23.07.2020 00:41 Ответить
******
рыгиАнальная
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23.07.2020 00:33 Ответить
Анал - табу...
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23.07.2020 00:43 Ответить
зелёные пробивают дно за дном...шо ж будет к концу срока правления...?! или Украины уже не будет...?!
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23.07.2020 00:34 Ответить
Надо немедленно перекрыть границу для этой тупой продажной твари, и всего ее выводка.
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23.07.2020 00:48 Ответить
скажіть мені пжлста, штопані зебіли: а нафіга було рушити створену Югиком працюючу систему прокуратури? І, взагалі: а нафіга ви взагалі привели клована та цих слуг уродів до влади?
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23.07.2020 01:32 Ответить
ні ні і ні вовцюра не міг, вовцюра принціпіальный і краще срок тяжкий приме,
чим там повышення - червоно зелене не здаеться.
а плавно переходить на кацапію....
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23.07.2020 01:59 Ответить
Что и требовалось доказать! Венедиктова чума. В тюрьму её.
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23.07.2020 02:04 Ответить
Вона просто нуль і голова мері кей
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23.07.2020 06:36 Ответить
Ага. Вот Зеля, помнится, громких посадок обещал. Вот, пожалуйста, Венедиктова и Вовк были бы хорошими громкими посадками!
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23.07.2020 11:19 Ответить
Весело ,квартал так держать🤦🤫🤣😂
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23.07.2020 06:50 Ответить
А вот это залет! Залет покруче Жвании!
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23.07.2020 07:24 Ответить
От так. Виходить, зелена Венедіктова злочинців покриває. Напевно, у Вовка на Венедіктову компромат є, і, взагалі, Вовк із подільниками може такого нарозповідати, що полетить не тільки Венедіктова ... Але ж хто їх посадить? Один вихід - кликати суддю Лінча!
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23.07.2020 08:14 Ответить
Сама чесна прокурорша. Чомусь мовчить правда за серіал "Подорож харківських і криворозьких по Луцькій області".
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23.07.2020 09:02 Ответить
До чего же все продажные!!! Не голова, а вся рыба протухла!!!
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23.07.2020 09:15 Ответить
зеленский ты сел не в то кресло! говорить о том, что ты глуп нет смысла, всё очевидно.
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23.07.2020 10:04 Ответить
а помните её вступительную речь: я не буду продавать уголовные дела!
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23.07.2020 10:09 Ответить
трешь каждый день ))). ни дня без зашквара ))))
зебараны впереди планеты всей)))
как долго это дерьмо в стране будет продолжатся?
реально это все уже поддостало))))
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23.07.2020 10:42 Ответить
Такая же тварь как и Вовк.
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23.07.2020 13:45 Ответить
оправдала доверие?
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23.07.2020 14:57 Ответить
Если сменили группу прокуроров, значит на это были какие-то веские основания, которые не обязательно должны оговариваться в СМИ
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27.07.2020 12:33 Ответить
 
 