Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко

Сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко заявляет, что главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка предупредили о готовящихся обысках и он сбежал за границу.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в течение трех месяцев блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам! Кроме того, накануне уже согласованных обысков в Окружном суде Венедиктова ЗАПРЕТИЛА процессуальным руководителям совершать любые действия. Переломить ситуацию и в конце концов начать процессуальные действия детективам НАБУ удалось только утром следующего дня. К этому времени все подозреваемые были уже предупреждены, в том числе председатель суда Павел Вовк, который сразу вылетел за пределы страны и сейчас находится за границей", - сообщил Шевченко.

Он добавил к посту ссылку на статью главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Дело НАБУ заблокировано, потому что Зеленскому стал нужен на выборах карманный судья Вовк" и комментарий: "Кажется, наш президент окончательно теряет связь с реальностью".

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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