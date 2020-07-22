Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко
Сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко заявляет, что главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка предупредили о готовящихся обысках и он сбежал за границу.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в течение трех месяцев блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам! Кроме того, накануне уже согласованных обысков в Окружном суде Венедиктова ЗАПРЕТИЛА процессуальным руководителям совершать любые действия. Переломить ситуацию и в конце концов начать процессуальные действия детективам НАБУ удалось только утром следующего дня. К этому времени все подозреваемые были уже предупреждены, в том числе председатель суда Павел Вовк, который сразу вылетел за пределы страны и сейчас находится за границей", - сообщил Шевченко.
Он добавил к посту ссылку на статью главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Дело НАБУ заблокировано, потому что Зеленскому стал нужен на выборах карманный судья Вовк" и комментарий: "Кажется, наш президент окончательно теряет связь с реальностью".
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
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И передала дело.... а пока никому и не передала.
По данным источников Цензор.НЕТ в ОГПУ, дело Вовка сейчас якобы должно поступить другому заместителю генпрокурора Гюндузу Мамедову. Однако, по данным наших источников, фактически дело Вовка к Мамедову еще не поступило! Где-то зависло между кабинетами на Резницкой. И, по данным наших источников, вряд ли Мамедов готов подписывать это дело, даже если Ирина Венедиктова и распишет. То есть дело уже на грани полного развала, и Вовк ждет полной реабилитации и своего триумфа - он получил гарантии неприкосновенности.
Источник: https://censor.net/r3209628
Судя по тому, как СМИ раскручивают этот унылый бред, нас ждет "разоблачение" террористической группировки в лучших традициях совка 30-х годов!
Мафія виходить сама на себе...
😎
"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в течение трех месяцев блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам! К этому времени все подозреваемые были уже предупреждены. Председатель суда Павел Вовк вылетел за пределы страны и сейчас находится за границей"
Воинам - порох
Лохам - ваЗЕлин
Слепым - сцювочі
Навозу - вилы
Но судя по всему, оно где-то в Европе, поэтому местонахождение скромно умалчивается, что бы не поднимался вопрос об экстрадиции...
Зато не п'є і в рота не бере...
https://www.enerteh.ru/about/news/kak-pravilno-raspilivat-sosnu/
только кто это сделает??
рыгиАнальная
чим там повышення - червоно зелене не здаеться.
а плавно переходить на кацапію....
зебараны впереди планеты всей)))
как долго это дерьмо в стране будет продолжатся?
реально это все уже поддостало))))