Часть перепрофилированных для больных COVID-19 отделений больниц на Буковине возвращают к нормальной работе, - глава ОГА Осачук

Ситуация с распространением коронавируса в Черновицкой области в определенной степени стабилизировалась.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.

"Это время относительного покоя используем, чтобы дать отдохнуть врачам. Отделения, которые были перепрофилированы для больных коронавирусом, мы возвращаем к нормальной работе. Из около тысячи коек, которые были зарезервированы для больных COVID-19, оставили только 642. Сейчас они загружены на 45%", - сказал он.

Как сообщила и. о. директора Государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ" Наталья Гопко, контролировать заболеваемость помогает наблюдение за контактными лицами, которое ведут эпидемиологи. Сейчас в самоизоляции находятся 708 таких людей.

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В Черновицкой области COVID-19 чаще всего болеют люди от 30 до 69 лет. Более больных среди женщин, а летальных случаев - среди мужчин.

Напомним, 21 июля на Буковине зафиксирован 41 новый случай коронавируса, три смерти и 109 выздоровлений.