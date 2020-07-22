Украина на 10 месте в Европе и на 36 в мире по количеству случаев COVID-19, - главный санврач Ляшко

По количеству случаев заболеваемости COVID-19 Украина находится на десятом месте в Европе, и на 36 в мире.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим, где мы находимся в мировой статистике, то в Европе мы на 10 месте, а в мире на 36 по количеству случаев коронавирусной болезни. Наше количество не дотягивает до тех мировых проблем, которые есть в США (4 млн), Бразилии (2 млн) и Индии (1,2 млн). Наша статистика является довольно умеренной и адекватной ситуации, которая сложилась в мире. Относительно Китая - для нас это пока загадка. Я думаю, что мы ретроспективно посмотрим, что именно в Китае сработало. Почему при их плотности населения и передвижениях не произошло вспышек за пределами Уханя", - сказал Ляшко.

По мнеию чиновника Украина справится с коронавирусом.

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"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - добавил Ляшко.