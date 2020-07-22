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Новости Коронавирус и карантин
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Украина на 10 месте в Европе и на 36 в мире по количеству случаев COVID-19, - главный санврач Ляшко

Украина на 10 месте в Европе и на 36 в мире по количеству случаев COVID-19, - главный санврач Ляшко

По количеству случаев заболеваемости COVID-19 Украина находится на десятом месте в Европе, и на 36 в мире.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы посмотрим, где мы находимся в мировой статистике, то в Европе мы на 10 месте, а в мире на 36 по количеству случаев коронавирусной болезни. Наше количество не дотягивает до тех мировых проблем, которые есть в США (4 млн), Бразилии (2 млн) и Индии (1,2 млн). Наша статистика является довольно умеренной и адекватной ситуации, которая сложилась в мире. Относительно Китая - для нас это пока загадка. Я думаю, что мы ретроспективно посмотрим, что именно в Китае сработало. Почему при их плотности населения и передвижениях не произошло вспышек за пределами Уханя", - сказал Ляшко.

По мнеию чиновника Украина справится с коронавирусом.

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"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - добавил Ляшко. 

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Очень надеюсь, что когда-нибудь выйдет заголовок, что Украина будет по уровню жизни на этих местах, а не по числу заболевших
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23.07.2020 00:07
+4
Ляшко похож на левиафана с сериала сверхъестественное.
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23.07.2020 00:08
+4
Куди пішли 66 млрд з Фонду боротьби з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я майже аутсайдер по виділеним коштам з цього фонду. Феофанія, надбавки для поліцейських, дороги, сайт омбудсмана, соціальні виплати, пенсії - це неповний перелік забаганок державних структур і міністерств, на фінансування яких чиновники робили запити до Фонду боротьби з COVID-19.(с)
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23.07.2020 00:32
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Правила форума Совет форумчан
Рисуют цифры как при Совке. Сдать тест при наличии температуры большая пррблема, кто пробовал, тот знает.
Сделайте тестирование на каждом углу как в Азии, тогда увидите реальные цифры.
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23.07.2020 00:06 Ответить
Очень надеюсь, что когда-нибудь выйдет заголовок, что Украина будет по уровню жизни на этих местах, а не по числу заболевших
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23.07.2020 00:07 Ответить
Ну это если б Вы пришли лечить зубы к стоматологу, а там стоматолога нет, и перед вами крутят цирк, а Вы ждете, что у Вас будут красивые зубы.
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23.07.2020 00:11 Ответить
Я тоже на это надеюсь, но нужно понимать разницу в "количество случаев" и "количество случаев на душу населения". Просто по количеству населения Украина находится на 7 месте среди стран Квропы (если причислять и Россию к Европе). Следовательно и по колическу случаев так же должна находиться на 7м. А если находится на 10 это означает, что уровень заболеваемости ниже чем в других странах!!!!
Однако зная наше недотестирование предположу что мы таки должны быть на 7м месте, а значит уровень заболеваемости у нас такой же!!!
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23.07.2020 09:33 Ответить
Ляшко похож на левиафана с сериала сверхъестественное.
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23.07.2020 00:08 Ответить
"С коронавирусом мы справимся. Сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут либо препараты для лечения, либо вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - Ляшко... хм.. а если не справимся и не будет вакцины то мы будем бороться за первое место ?! .....пздц ..и это говорит главсанврач
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23.07.2020 00:10 Ответить
Будет вакцина, можешь очередь занимать - "качественный Китай".

КИЇВ. 22 липня. УНН. Вакцина від COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1000 гривень. Так, в Україні спершу вакцинуватимуть лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
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23.07.2020 06:15 Ответить
Догонім і пірігонім.
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23.07.2020 00:10 Ответить
Ляшко запугивает или как?
Ну и что по общему количеству, мы на 10 месте в Европе?
Ведь по количеству населения, Украина сейчас 7-8 в Европе.
Так, что мы не худшие в Европе, по числу заболевших на 100 тысяч населения. Где то посредине.
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23.07.2020 00:26 Ответить
как посмотреть.
по количеству сделланых тестов на 1 мил населения - украина на 46 месте из 47.....
как то так.
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23.07.2020 08:47 Ответить
Це і без Ляшка всім відомо. Достатньо просто зайти на офіційний сайт, де слідкують за статистикою. Завдання Ляшка і уряду робити так, щоб Україна була не 36-а, а, як мінімум, 76-а у цьому списку. Працювати потрібно, а не міритися у крісло мера Києва.
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23.07.2020 00:32 Ответить
Куди пішли 66 млрд з Фонду боротьби з COVID-19. Міністерство охорони здоров'я майже аутсайдер по виділеним коштам з цього фонду. Феофанія, надбавки для поліцейських, дороги, сайт омбудсмана, соціальні виплати, пенсії - це неповний перелік забаганок державних структур і міністерств, на фінансування яких чиновники робили запити до Фонду боротьби з COVID-19.(с)
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23.07.2020 00:32 Ответить
Есть к чему стремиться!
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23.07.2020 00:57 Ответить
я так думаю что украина на 10 месте не изза того что действительно столько больных а потому что они деньги рубят от МОЗ ,,,и лепят горбатого ! прочел в кп,мд врач зажмурился после повторного заражения оказалось там все врачи получают за заболевание около 1000 баксов ,,,вот он типа заболел в первый раз все нормально было а после второго жмур ! хотя везде говорят что кто переболел больше не заражаются !
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23.07.2020 01:40 Ответить
Кількість хворих залeжить насампeрeд від кількості насeлeння. Нічого дивного, що в Украіні більшe хворих, ніж в Андоррі або Ліхтeнштeйні і мeншe ніж в США або Бразиліі.
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23.07.2020 01:53 Ответить
А на якому місці коновал ляшко?
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23.07.2020 02:26 Ответить
кількість - не показник, ВІДСОТОК - показник
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23.07.2020 05:07 Ответить
Хватит трепаться, Ляшко
Почему украинцев не пускают в ЕС ? Тому шо - красная зона
В Одессе на базарах все без масок - ВСЕ . Никаких антисептиков, никакого расстояния
И так на всех базарах Украины
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23.07.2020 06:15 Ответить
Блин И НИКАКОГО КОНТРОЛЯ САНСЛУЖБ
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23.07.2020 06:15 Ответить
Изображать борьбу с фейковим вирусом за не хилые откаты вот что мы будем делать говорит он.
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23.07.2020 07:39 Ответить
 
 