Послы Евросоюза поддержали введение санкций против России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, - СМИ

Послы Евросоюза согласились на предварительные санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи за кибератаки.

Это неофициально выяснила брюссельская корреспондентка "Польского радио" Беата Бломецкая, информирует Цензор.НЕТ.

22 июля началась письменная процедура по этому делу. Если ни одна страна не будет против, то 30 июля решение будет обнародовано официально.

Юридические рамки для введения санкций в ЕС уже готовы. Но, несмотря на дискуссии, чтобы наложить санкции на российских и китайских киберпреступников, страны-члены не внесли в черный список ни одной фирмы или хакера. Сейчас, как сообщает корреспондентка, санкции будут касаться субъектов из России, Китая и Северной Кореи. Финансовые активы этих фирм в Европе будут заморожены. Кроме этого, группе китайских и российских хакеров запретят въезд в ЕС, а их счета в европейских банках также заморозят.

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