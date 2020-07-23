Послы Евросоюза поддержали введение санкций против России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, - СМИ
Послы Евросоюза согласились на предварительные санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи за кибератаки.
Это неофициально выяснила брюссельская корреспондентка "Польского радио" Беата Бломецкая, информирует Цензор.НЕТ.
22 июля началась письменная процедура по этому делу. Если ни одна страна не будет против, то 30 июля решение будет обнародовано официально.
Юридические рамки для введения санкций в ЕС уже готовы. Но, несмотря на дискуссии, чтобы наложить санкции на российских и китайских киберпреступников, страны-члены не внесли в черный список ни одной фирмы или хакера. Сейчас, как сообщает корреспондентка, санкции будут касаться субъектов из России, Китая и Северной Кореи. Финансовые активы этих фирм в Европе будут заморожены. Кроме этого, группе китайских и российских хакеров запретят въезд в ЕС, а их счета в европейских банках также заморозят.
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А почему ж не гасить по полной программе?
Подумаешь, против фирм санкции ввели - жулики завтра 10 новых фирм откроют...
«Все предыдущие санкции покажутся цветочками»
https://charter97.org/ru/news/2020/7/22/386742/
пока шо у них непонятки местного масштаба,
но когда нибуть они сольются - их главный вражина - Америка.
два диктатора - у них одна цель - Америка и шо бы ее не было...
зара мова не за Туреччину - за ердогана....
вы щось знаете за того туецького пилота, що зробив те що и потрибен був зробити?
якась хрень зализна пересикла кордрон моеи страни, шо повинен робити пилот?
а ердоган його на слидуючий день, пид натиском ***** сдав, мовляв це вин сам зробив,
па личной инициативе...
так що з пилотом?
сьезжаете потому, шо знаете, шо я прав...
вы уже определитесь - за Турцию вы, или за Украину.
А МАКРОН конечно влип со своей поддержкой хутина И сепаров в Ливии - жто ему аукнется на выборах
избирай придурка иди.....
Идиоты
Их за компанию.
декоммунизация провалена
Послы, мать вашы, КУДА?
Посмлслы Евросоюза В КАКОЙ СТРАНЕ?