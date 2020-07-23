Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-мм калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольного агрессор привел гранатометы различных систем, а возле Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитника Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат из которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Они были эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

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По данным штаба, для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение: "Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность".

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



