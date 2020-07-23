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Новости Агрессия России против Украины
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Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-мм калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольного агрессор привел гранатометы различных систем, а возле Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитника Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат из которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Они были эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

По данным штаба, для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение: "Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность".

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб 01
Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб 02

ликвидация (3663) обстрел (27672) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+24
ОЧЕНЬ много погибших украинских воинов ИЗ-ЗА команды НЕ СТРЕЛЯТЬ
МОЖЕТ уже пора стрелять ?
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23.07.2020 07:18
+24
Стало зрозумілим влаштування шоу "захоплення автобусу та дзвоник прІзЕдента". Відволікання уваги від державної зради.
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23.07.2020 07:36
+16
и введение особого ментовского положения в западных регионах Украины...
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23.07.2020 07:41
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ОЧЕНЬ много погибших украинских воинов ИЗ-ЗА команды НЕ СТРЕЛЯТЬ
МОЖЕТ уже пора стрелять ?
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23.07.2020 07:18 Ответить
Одужання хлопцям.......
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23.07.2020 07:27 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 8 ч

Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 5961

Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 3839
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23.07.2020 07:28 Ответить
Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7088
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23.07.2020 07:29 Ответить
б*же..... скажите шо я сплю.... они вообще.... да никто и не сомневался особо
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23.07.2020 07:34 Ответить
ЕРМАК- КРОТ .

Пора садить в платную камеру
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23.07.2020 07:41 Ответить
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного.
С 27.07.2020. В РФ и ДН это назвали "прорывом за последние 5 месяцев"
Наши СМИ молчат о зеленом прорыве?
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23.07.2020 08:04 Ответить
Стало зрозумілим влаштування шоу "захоплення автобусу та дзвоник прІзЕдента". Відволікання уваги від державної зради.
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23.07.2020 07:36 Ответить
и введение особого ментовского положения в западных регионах Украины...
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23.07.2020 07:41 Ответить
А журналисты ТВ не дают статистику погибших и раненных и сравнение с прошлыми годами
БО СТАТИСТИКА НЕ НА СТОРОНЕ ЗЕ КОМАНДЫ
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23.07.2020 07:47 Ответить
Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 7396
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23.07.2020 08:41 Ответить
а чего "контролировать" то? отступить, подождать(если те наступают), окружить. ну просто бодаться как в ПМВ тоже не особо радует. Ах да, забыл шо у нас бюрократия в армии - если ты сделал какой-то маневр, пиши потом два дня бамашки и объяснения, а то и в запас уйди.те
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23.07.2020 07:31 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання, дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи вас Боже!
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23.07.2020 07:39 Ответить
Нашим воякам - скорейшего выздоровления. Сволочи, которая запрещает стрелять по врагу - вечное проклятие!
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23.07.2020 07:44 Ответить
Как то главный военный прокурор Украины Матрос год назад заявил что на Донбассе погибло 6500 украинских силовиков из которых больше половины это не боевые потери. Не верю я что в украинской армии столько суицидов и самострелов.. мне кажется это они придумали так занижать потери пропуская последних мимо официальных сводок.
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23.07.2020 07:51 Ответить
«Найманець» розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати безпосередню участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях, керуючись головним чином бажанням одержати особисту вигоду у вигляді матеріальної винагороди від воюючої сторони, розміри якої істотно перевищують винагороду, що виплачується цією стороною військовослужбовцям такого ж рангу і з такими ж функціями з числа особового складу своїх збройних сил; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. І яким боком ті окупаційні війська РФ мають відношення жо найманців? Військові, або є громадянами РФ (сторони конфлікту), або проживают на території контрольованої окупантами, або відправдені РФ на фронт як державою стороною конфлікту. Тож шановні до яких пір будуть медіа брехати про найманців? А потім за цей коментар забанювати!
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23.07.2020 08:15 Ответить
А де головнокомандуючий? Його військових вбивають і калічать, а що він робить, щоб цього не було? Мабуть полетів в ООН і показує докази і сів посеред зали і сказав, що не поїде назад, поки росії не впаяють додаткові санкції?
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23.07.2020 08:52 Ответить
Якщо військові терплять таких головнокомандувачів то це їх проблеми. В Єгипті теж був президент Анвар Садат, який нагинав військових і відловлював тих хто був проти "какая разніца"
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23.07.2020 09:08 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286170627406213120 1 ч

Пока мы обсуждали постановку с захватом заложников собралась Минская контактная группа. И из инфо звучит,что Украина пошла на очень серьёзные уступки,на которые ранее не шла и объявлено перемирие. Что сдал Зеленский? О чем так радостно верещат пушилины и кремль?
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23.07.2020 09:26 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286079860142743552 7 ч

власть Ермака/Зеленского в рамках "Минских" подписала свободное уничтожение украинской армии без права на защиту. Это - итог выбора в 2019 году. Кто предает свою армию, будет вытирать сапоги чужой. Страшный итог.
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23.07.2020 09:30 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 10 ч

Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.
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23.07.2020 09:31 Ответить
Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено одного і поранено трьох найманців РФ. За добу - 15 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9319
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23.07.2020 09:32 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286186411394301953 4 мин

В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Мониторим,кто-то сольёт инфо. Вот и итог "отдыха" Зе. Таки был контакт.
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23.07.2020 09:32 Ответить
То що ж виходить, гарант, потайки від народу, під виглядом відпочиваючого їздить домовлятися з ворогом про зраду. В Омані було те саме. А тепер ще гірше -- віддав на знищення і народ, і армію.
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24.07.2020 06:15 Ответить
Защитникам своей земли скорейшего выздоровления.
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23.07.2020 09:43 Ответить
кацапам- смерть.
не забувайся.
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23.07.2020 10:02 Ответить
https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN
❗️З 27 липня Україна домовилася про «повне припинення вогню» з «тією стороною». Забороняються будь-які військові операції, розвідка, робота снайперів.

Коли йдеться про режим «припинення вогню» від Зеленського ключовим питанням має бути - ЯКУ ЦІНУ заплатить Україна за чергову обіцянку-цяцянку від Путіна припинити бойові дії?

Всі попередні «припинення вогню» закінчувалися не «миром», а черговими політичними і військовими втратами.

Але Україна платила за обіцянку-цяцянки Путіна наперед:

1) здачею українських територій;
2) видачею Росії важливих свідків у справі MH-17;
3) зобов'язанням провести «вибори» в ОРДЛО на російських умовах.

Поза сумнівами, якась ціна черговим ілюзіям Зеленського існує і зараз. Яка? Невже знову вибори за російським сценарієм?
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23.07.2020 09:53 Ответить
Було би вірно, щоб свою позицію голосно висловили і воїни, яких виставляють як кеглі в боулінгу перед росіянами. Чи хтось сумнівається, що роки не стрілятимуть у беззбройних наших вояків....
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23.07.2020 10:54 Ответить
А народ, чи висловить голосно свою позицію? Непокоїть одне питання: ЧОМУ Порошенко підписав зрадницький мінський договір, а не попросив військової допомоги у США? Та й писати заявку в НАТО він до останнього ухилявся, говорив, що ще рано, зараз писати заявку не будемо, бо треба ще реформувати армію... Хоч американці наполягали, що двері НАТО для України відкриті...
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24.07.2020 06:31 Ответить
А говнокомандуючий дав дозві стріляти в відповідь.чи це була " самодіяльність " тнаших захисників?
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23.07.2020 14:57 Ответить
Пе обещал за неделю войну закончить в 2014.
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23.07.2020 20:03 Ответить
 
 