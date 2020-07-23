Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе, уничтожен один и ранены трое наемников РФ. За сутки - 15 обстрелов, - штаб
22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-мм калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольного агрессор привел гранатометы различных систем, а возле Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.
Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку от населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитника Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат из которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Они были эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.
По данным штаба, для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение: "Ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность".
По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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МОЖЕТ уже пора стрелять ?
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 8 ч
Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.
Пора садить в платную камеру
С 27.07.2020. В РФ и ДН это назвали "прорывом за последние 5 месяцев"
Наши СМИ молчат о зеленом прорыве?
БО СТАТИСТИКА НЕ НА СТОРОНЕ ЗЕ КОМАНДЫ
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286170627406213120 1 ч
Пока мы обсуждали постановку с захватом заложников собралась Минская контактная группа. И из инфо звучит,что Украина пошла на очень серьёзные уступки,на которые ранее не шла и объявлено перемирие. Что сдал Зеленский? О чем так радостно верещат пушилины и кремль?
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286079860142743552 7 ч
власть Ермака/Зеленского в рамках "Минских" подписала свободное уничтожение украинской армии без права на защиту. Это - итог выбора в 2019 году. Кто предает свою армию, будет вытирать сапоги чужой. Страшный итог.
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1286034186214813698 10 ч
Хомчак выдал запрет на разведку, на БПЛА, на снайперскую работу. Про арту, даже не говорю. Теперь нас будут убивать, а Зеленский брать под личный контроль и высказывать озабоченность. Нарушителей будут наказывать дисциплинарно.
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1286186411394301953 4 мин
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
Мониторим,кто-то сольёт инфо. Вот и итог "отдыха" Зе. Таки был контакт.
не забувайся.
❗️З 27 липня Україна домовилася про «повне припинення вогню» з «тією стороною». Забороняються будь-які військові операції, розвідка, робота снайперів.
Коли йдеться про режим «припинення вогню» від Зеленського ключовим питанням має бути - ЯКУ ЦІНУ заплатить Україна за чергову обіцянку-цяцянку від Путіна припинити бойові дії?
Всі попередні «припинення вогню» закінчувалися не «миром», а черговими політичними і військовими втратами.
Але Україна платила за обіцянку-цяцянки Путіна наперед:
1) здачею українських територій;
2) видачею Росії важливих свідків у справі MH-17;
3) зобов'язанням провести «вибори» в ОРДЛО на російських умовах.
Поза сумнівами, якась ціна черговим ілюзіям Зеленського існує і зараз. Яка? Невже знову вибори за російським сценарієм?