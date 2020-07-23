В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма, - Таран
В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризацией Россией оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом 22 июля во время заключительного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ сказал министр обороны Украины Андрей Таран.
Он также напомнил, что Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе.
"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе – российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", – подчеркнул Таран.
Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они выразили обеспокоенность из-за проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.
Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
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Вибори Президента(легітимні) пройшли пізніше анексії Криму і окупації частини Донбасу Росією..
ну а ВР не переривала свою легітимність.
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Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто написал письмо своей коллеге из Австрии Клаудии Таннер с предложением о начале переговоров по приобретению всех 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает Defense News, ссылаясь на индонезийскую прессу.
Американское издание отмечает, что данная новость появилась на фоне того, как https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ Госдепартамент США одобрил Индонезии покупку американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Там же отмечается, что еще в 2017 году Австрия приняла решение о выводе из эксплуатации Typhoon в пользу «более эффективного и экономичного» решения.
«Решение об австрийских Typhoon, которые все являются самолетами Tranche 1, сконфигурированными в первую очередь для выполнения задач ПВО [противовоздушной обороны], является ударом по стремлению России продать истребитель Су-35 Индонезии», - пишет издание.
Defense News напоминает, что Индонезия выбрала Су-35 в качестве преемника действующих Су-27 и Су-30. Соответствующий контракт с Россией на сумму 1,14 миллиарда долларов, переговоры по которому завершились в 2018 году, не был подписан Индонезией, как утверждает издание, из-за опасения санкций со стороны США.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/
https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
тай Авіабаз НАТО у Туреччині та Румунії ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО..
Про спробу узурпації влади через введенння військового стану(ВР ЦЕ ЗУПИНИЛА).