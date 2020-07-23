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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма, - Таран

В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма, - Таран

В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризацией Россией оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом 22 июля во время заключительного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ сказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Он также напомнил, что Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе.

"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе – российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", – подчеркнул Таран.

Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они выразили обеспокоенность из-за проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращающимся с материковой Украины крымчанам оккупанты сообщают, что они использовали свою последнюю возможность пересечь админграницу, - Чийгоз

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

Азовское море (1605) Крым (26419) Минобороны (9404) Черное море (1486) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+4
ОБСЕ-общество бесполезных слепых енотов.
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23.07.2020 07:39
+3
ООН тоже бесполезная забегаловка.
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23.07.2020 07:44
+3
***** захватывал крым явно не для того чтобы там пляжи обустраивать и турыстический регион делать. А для дальнейшего наступления на Украину и даже Европу. Мечта кремля поставить ядерные боеголовки поближе к Берлину и Турции, для продвижения своего влияния на весь мир.
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23.07.2020 08:04
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продолжает расти напряжение .. я это словосочетание еще с совка помню из программы Время и Международной панорамы.. ничего не менятся.. бессмысленный набор букв
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23.07.2020 07:25 Ответить
Учения НАТО Си Бриз начались 3 дня назад.Мавзолейныве хмыри с перепугу могут нарваться на Дроны Эрдогана не только в Сирии и Ливии.
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23.07.2020 07:31 Ответить
В Черном море турецкие нефтебуровики бьют нефтеносную скважину,крысы Путлера,не советую вам там находиться,Эрдоганыч очень злой Султан... можете получить по рылу вонючему
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23.07.2020 07:38 Ответить
ОБСЕ-общество бесполезных слепых енотов.
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23.07.2020 07:39 Ответить
ООН тоже бесполезная забегаловка.
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23.07.2020 07:44 Ответить
почему усик грит шо Крым - божий... а гундяй в Крым - ни ногой ?
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23.07.2020 07:47 Ответить
Обнуляйтер всея РАБссии Андрей Панин,трусливый болван.... актеришки все трусливы....
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23.07.2020 07:50 Ответить
а що тут дивного.....деякі спеціалісти так тут ратували за те, що між людьми не може бути соціальної справедливості, бо бач вони від природи неоднакові, так виправдовували експлуатацію людини людиною через найману працю, що я вже й сам був повірив в те, що людина людині вовк....але ж тоді ці спеціалісти повинні визнати, що і держава державі вовк, бо від природи не має однакових держав і кожна з них захищає суто свої інтереси...і далі напруга в світі тільки буде наростати....я так думаю що місцеві тут спеціалісти не будуть сперечатись зі мною в цьому.....і закінчиться все знищенням цивілізації руками самої людини або військовим шляхом, або екологічним.
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23.07.2020 08:00 Ответить
Якщо не вистачило духу у тодішньої влади захищати Крим, то могли б хоч попросити допомоги в Турції і США. Недолугі слизняки.
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23.07.2020 08:01 Ответить
Влада в Українi з*явилася 7 червня 2014 року,коли Крим вже був захоплений...
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23.07.2020 08:05 Ответить
уточню.
Вибори Президента(легітимні) пройшли пізніше анексії Криму і окупації частини Донбасу Росією..

ну а ВР не переривала свою легітимність.
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23.07.2020 09:23 Ответить
Темна ти як пивна пляшка.
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23.07.2020 08:16 Ответить
шановна-а як тоді назвати тих хто зараз відводить війська ,скорочує армію та віддає наказ- "не стрелять"...?!!!
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23.07.2020 08:31 Ответить
Тоді захищати Крим не було можливості. ВСУ не було, всі кримські війська і ментовка і прокуратура зрадили присязі і перейшли на сторону рашенфашистів. Рашенфашисти провели операцію по окупації Криму блискавично. Тим більше кримські мокші надзвичайно раділи і танцювали в кокошниках.
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23.07.2020 09:12 Ответить
В Ютьюбе есть видео,где Андрей Панин дает интервью Федору Бондарчуку.Очень интересное видео,где нормальному человеку сразу станет понятно,что Панин играет роль Путлера...Циркачи тупые....
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23.07.2020 08:02 Ответить
***** захватывал крым явно не для того чтобы там пляжи обустраивать и турыстический регион делать. А для дальнейшего наступления на Украину и даже Европу. Мечта кремля поставить ядерные боеголовки поближе к Берлину и Турции, для продвижения своего влияния на весь мир.
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23.07.2020 08:04 Ответить
ну ти правий, це називається боротьба між імперіалістичними державами за першість....мавпи отак і Землю знищать....
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23.07.2020 08:07 Ответить
знаєте-більше як кремлівська мавпа і Китай у цьому більших успіхів ніхто не має...
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23.07.2020 08:36 Ответить
Для РАБссии и Крыма в частности хватит одного эсминца Дональд Кук.Даже авианосец не нужен Рональд Рейган или Джеральд Форд...
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23.07.2020 08:08 Ответить
Typhoon «ударил» по Су-35

https://lenta.ru/auth/

У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран - Цензор.НЕТ 3588

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто написал письмо своей коллеге из Австрии Клаудии Таннер с предложением о начале переговоров по приобретению всех 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает Defense News, ссылаясь на индонезийскую прессу.
Американское издание отмечает, что данная новость появилась на фоне того, как https://lenta.ru/tags/organizations/gosdep-ssha/ Госдепартамент США одобрил Индонезии покупку американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Там же отмечается, что еще в 2017 году Австрия приняла решение о выводе из эксплуатации Typhoon в пользу «более эффективного и экономичного» решения.
«Решение об австрийских Typhoon, которые все являются самолетами Tranche 1, сконфигурированными в первую очередь для выполнения задач ПВО [противовоздушной обороны], является ударом по стремлению России продать истребитель Су-35 Индонезии», - пишет издание.
Defense News напоминает, что Индонезия выбрала Су-35 в качестве преемника действующих Су-27 и Су-30. Соответствующий контракт с Россией на сумму 1,14 миллиарда долларов, переговоры по которому завершились в 2018 году, не был подписан Индонезией, как утверждает издание, из-за опасения санкций со стороны США.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ У Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію РФ окупованого Криму, - Таран - Цензор.НЕТ 3588
https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
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23.07.2020 09:24 Ответить
авіаносцю достатньо стояти десь поблизу Мальти,щоб "накрити" КРИМ...
тай Авіабаз НАТО у Туреччині та Румунії ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО..
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23.07.2020 09:26 Ответить
надо бы озабоченность этим выразить...глубокую...
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23.07.2020 08:20 Ответить
Що вони розповсюджують паніку, хай як їх головний подивляться "голубу миру ху@лу" в очі. А ще хай підуть в ДБР і подивиться, що Порох "напав" на "мирних" кацапів біля керченської протоки. Як це "братки" можуть погрожувати і щось захопити?
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23.07.2020 08:47 Ответить
Пороха ще чекає окрема розмова..
Про спробу узурпації влади через введенння військового стану(ВР ЦЕ ЗУПИНИЛА).
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23.07.2020 09:27 Ответить
а чому не зеленського за таємні сепаратистські перемовини у омані, чому не мертвечука за таємні сепаратистські перемовини у кремлі?
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23.07.2020 09:49 Ответить
в Криму NATO скоро буде яйця по - путінськи жарити, як на гарячій сковорідці ...
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23.07.2020 09:46 Ответить
О, таран проснулся
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23.07.2020 10:19 Ответить
это у гавнокомандующего и у руководства Украины должно быть напряжение, только не в очке, а в голове.
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23.07.2020 11:02 Ответить
 
 