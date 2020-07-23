В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма, - Таран

В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризацией Россией оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом 22 июля во время заключительного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ сказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Он также напомнил, что Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе.

"Я хотел бы сделать четкий и решительный упор на одном вопросе – российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности", – подчеркнул Таран.

Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они выразили обеспокоенность из-за проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

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Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​