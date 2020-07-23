В мире установлен новый суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 279,8 тыс. человек. Умерли за сутки 7,1 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 июля в мире зарегистрировали 279 857 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии. Умерли за сутки - 7 116 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 15 375 005 случаев инфицирования и 630 222 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 146 183 (+ 1 205 за сутки), заболевших - 4 100 875 (+ 71 967 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 231 871 инфицированный (+ 65 339 за сутки) и 82 890 (+ 1 293 за сутки) летальных случаев.

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Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 239 684 человека (+ 45 599 за сутки), количество смертей - 29 890 (+ 1 120 за сутки).

В России 789 190 заболевших (+ 5 862 за сутки) и 12 745 летальных случаев (+ 165 за сутки).

Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 394 948 человек (+ 13 150 за сутки), количество смертей - 5,940 (+ 575 за сутки).