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Новости Коронавирус и карантин
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В мире установлен новый суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 279,8 тыс. человек. Умерли за сутки 7,1 тыс.. ИНФОГРАФИКА

В мире установлен новый суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 279,8 тыс. человек. Умерли за сутки 7,1 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 июля в мире зарегистрировали 279 857 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии. Умерли за сутки - 7 116 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 15 375 005 случаев инфицирования и 630 222 смерти из-за коронавируса.

В мире установлен новый суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 279,8 тыс. человек. Умерли за сутки 7,1 тыс. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 146 183 (+ 1 205 за сутки), заболевших - 4 100 875 (+ 71 967 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 231 871 инфицированный (+ 65 339 за сутки) и 82 890 (+ 1 293 за сутки) летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина на 10 месте в Европе и на 36 в мире по количеству случаев COVID-19, - главный санврач Ляшко

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 239 684 человека (+ 45 599 за сутки), количество смертей - 29 890 (+ 1 120 за сутки).

В России 789 190 заболевших (+ 5 862 за сутки) и 12 745 летальных случаев (+ 165 за сутки).

Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 394 948 человек (+ 13 150 за сутки), количество смертей - 5,940 (+ 575 за сутки).

В мире установлен новый суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 279,8 тыс. человек. Умерли за сутки 7,1 тыс. 02

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ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии, т.е., на их основании нельзя принимать никаких решений.

Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁

https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
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23.07.2020 08:38 Ответить
ложь и наглая ложь уже не помогают... подключили ключевую проститутку - статистику...
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23.07.2020 09:24 Ответить
 
 