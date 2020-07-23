Трамп предложил Байдену сдать тест на когнитивные способности: У президента должен быть острый ум

Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас Джо (Байдену. - Ред.) следует пройти такой тест (тест на когнитивные способности. - Ред.)", - сказал Трамп.

"Если ты президент, у тебя должен быть острый ум (...) Тебе нужна выносливость, физическое и умственное здоровье", - добавил он.

Президент США отметил, что сам он проходил тест на когнитивные способности в прошлом году. По его словам, его тестирование показало хорошие результаты.

"Нам нужен кто-то с острым умом", - подчеркнул он.

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"Потому что я могу сказать вам, что у председателя Си (Си Цзиньпин, председатель КНР) острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум", - заявил Трамп.

"Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их", - считает президент США.

"Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%", - добавил он.

Напомним, 3 апреля 2019 г. кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Зеленский также потребовал, чтобы перед дебатами оба кандидаты сдали анализы. По его слова, это необходимо, чтобы убедиться: на должность президента не претендуют ни алкоголики, ни наркоманы.

Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском".

4 апреля спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что президент завтра в 9 утра ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты Владимира Зеленского для сдачи анализов.

Позднее Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "независимым арбитром" на дебатах между ним и Петром Порошенко.

5 апреля Зеленский в прямом эфире сдал анализы в частной клинике. Позже Порошенко сдал анализы на НСК "Олимпийский".