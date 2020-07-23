Трамп предложил Байдену сдать тест на когнитивные способности: У президента должен быть острый ум
Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Сейчас Джо (Байдену. - Ред.) следует пройти такой тест (тест на когнитивные способности. - Ред.)", - сказал Трамп.
"Если ты президент, у тебя должен быть острый ум (...) Тебе нужна выносливость, физическое и умственное здоровье", - добавил он.
Президент США отметил, что сам он проходил тест на когнитивные способности в прошлом году. По его словам, его тестирование показало хорошие результаты.
"Нам нужен кто-то с острым умом", - подчеркнул он.
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"Потому что я могу сказать вам, что у председателя Си (Си Цзиньпин, председатель КНР) острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум", - заявил Трамп.
"Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их", - считает президент США.
"Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%", - добавил он.
Напомним, 3 апреля 2019 г. кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Зеленский также потребовал, чтобы перед дебатами оба кандидаты сдали анализы. По его слова, это необходимо, чтобы убедиться: на должность президента не претендуют ни алкоголики, ни наркоманы.
Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском".
4 апреля спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что президент завтра в 9 утра ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты Владимира Зеленского для сдачи анализов.
Позднее Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "независимым арбитром" на дебатах между ним и Петром Порошенко.
5 апреля Зеленский в прямом эфире сдал анализы в частной клинике. Позже Порошенко сдал анализы на НСК "Олимпийский".
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Или встречно предложить Трампу сдать тест на какие нибудь психические расстройства со словами "Президент должен быть вменяемым, а эта работа могла вас серьезно подкосить"
Вчерась Зеля согласовал доп. меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020. Хотя может это не вавка в голове, а психостимуляторы творчества, типа ЛСД.
Внучка Муссолини попала в санкционный список случайно. Алесандру Муссолини перепутали с другим итальянским политиком с похожим именем - Алессандро Муссолини. Он наблюдал за «выборами» в самопровозглашённых «Д/ЛНР».
Damn! (kto by hovoril.....)
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Соревнование, у кого маразм больше...
В Америці, містечкові відмазки не працюють.
Ваш допис, типовий приклад когнітивного дисонансу.
Дуже схоже на технології, які були використані кацапами, перед українськими виборами 2019
- Таки да, Свирид Опонасович, он таки прав, но где ум и где таки Трамп?
Пятикратный БАНКРОТ в бизнесе Трамп заговорил про остроту ума.