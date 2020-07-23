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Трамп предложил Байдену сдать тест на когнитивные способности: У президента должен быть острый ум

Трамп предложил Байдену сдать тест на когнитивные способности: У президента должен быть острый ум

Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент США заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Сейчас Джо (Байдену. - Ред.) следует пройти такой тест (тест на когнитивные способности. - Ред.)", - сказал Трамп.

"Если ты президент, у тебя должен быть острый ум (...) Тебе нужна выносливость, физическое и умственное здоровье", - добавил он.

Президент США отметил, что сам он проходил тест на когнитивные способности в прошлом году. По его словам, его тестирование показало хорошие результаты.

"Нам нужен кто-то с острым умом", - подчеркнул он.

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"Потому что я могу сказать вам, что у председателя Си (Си Цзиньпин, председатель КНР) острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум", - заявил Трамп.

"Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их", - считает президент США.

"Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%", - добавил он.

Напомним, 3 апреля 2019 г. кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Зеленский также потребовал, чтобы перед дебатами оба кандидаты сдали анализы. По его слова, это необходимо, чтобы убедиться: на должность президента не претендуют ни алкоголики, ни наркоманы.

Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском".

4 апреля спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что президент завтра в 9 утра ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты Владимира Зеленского для сдачи анализов.

Позднее Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "независимым арбитром" на дебатах между ним и Петром Порошенко.

5 апреля Зеленский в прямом эфире сдал анализы в частной клинике. Позже Порошенко сдал анализы на НСК "Олимпийский".

Байден Джо (2794) выборы (24756) США (27055) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+35
Вже в нас один так посцяти запропонував,а потім сам відмовився.
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23.07.2020 08:06
+34
Отправьте Зеленского на тест. Он же видит несуществующие вещи. Мир,ромашки и зеленые лужайки. Снял с Алессандры Муссолини, наблюдателя в ДНР, санкции.
Вчерась Зеля согласовал доп. меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020. Хотя может это не вавка в голове, а психостимуляторы творчества, типа ЛСД.
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23.07.2020 08:10
+26
У пальчевского будут проходить. Сдаст!
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23.07.2020 08:02
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Show must go on!
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23.07.2020 07:59 Ответить
интересно, Трамп его пройдёт?
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23.07.2020 07:59 Ответить
У пальчевского будут проходить. Сдаст!
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23.07.2020 08:02 Ответить
Трамп типа сказал что проходил в прошлом году и весьма успешно. Как по мне то Байден тоже может сказать, что проходил тест и прошел его лучше чем Трамп.
Или встречно предложить Трампу сдать тест на какие нибудь психические расстройства со словами "Президент должен быть вменяемым, а эта работа могла вас серьезно подкосить"
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23.07.2020 09:14 Ответить
_Его кто угодно пройдёт, даже табуретка. Только результаты будут различныме. А так-то пройдуть, а как же!
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23.07.2020 09:33 Ответить
Предстоящие выборы покажут, ждать недолго.
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23.07.2020 10:50 Ответить
Вже в нас один так посцяти запропонував,а потім сам відмовився.
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23.07.2020 08:06 Ответить
Кстати Бвйден вполне мог бы сказать Трампу (причем открыто), что мол "Не стоит уподобляться Зеленскому и устраивать цирк в стране с шоу на стадионе, с ссанием в баночку, что мол мы цивилизованные люди у нас есть процедура.....". Такое заявление (да еще с отсылом к Украине) как "гуем по лбу" - сразу отобьет на будущее желание устраивать шоу
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23.07.2020 09:20 Ответить
да, анализы петины из VADA так и не пришли.
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23.07.2020 20:05 Ответить
Вавочка пропонував здавати аналізи. Дурной пример заразителен.
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23.07.2020 08:06 Ответить
Отправьте Зеленского на тест. Он же видит несуществующие вещи. Мир,ромашки и зеленые лужайки. Снял с Алессандры Муссолини, наблюдателя в ДНР, санкции.
Вчерась Зеля согласовал доп. меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020. Хотя может это не вавка в голове, а психостимуляторы творчества, типа ЛСД.
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23.07.2020 08:10 Ответить
чет прочиталось как "НКВД"
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23.07.2020 08:18 Ответить
А Муссоліні твій кумир,козлощелепний фашик?Чи тільки внучка?
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23.07.2020 08:55 Ответить
!!!???
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23.07.2020 10:38 Ответить
Алессандра Муссолини отметила, что никогда не бывала в Украине и не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях в стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказывать любые оценочные суждения о политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или косвенных контактов с политиками или представителями местной власти.
Внучка Муссолини попала в санкционный список случайно. Алесандру Муссолини перепутали с другим итальянским политиком с похожим именем - Алессандро Муссолини. Он наблюдал за «выборами» в самопровозглашённых «Д/ЛНР».
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23.07.2020 09:22 Ответить
"Они предполагают полный отказ от наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций и любого вида огня, в том числе ответного, с 27.07.2020." - Это деяния врагов Украины, подельников путлера! Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум - Цензор.НЕТ 3458
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23.07.2020 09:35 Ответить
Да... Стадион так стадион... Моча, кал.. Хороший тренд мы задали..
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23.07.2020 08:11 Ответить
А пописять у баночку не нужно?
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23.07.2020 08:14 Ответить
Трамп дурак . Это сразу видно .
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23.07.2020 08:14 Ответить
Так вот откуда пошла фишка на анализы
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23.07.2020 08:15 Ответить
она там и находилась(Лубянка, второй подъезд, спросить Вову-окурка)
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23.07.2020 08:19 Ответить
скоріше можна поріняти рівень розвитку: тест а ай-кью проти баночки мочі.
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23.07.2020 08:53 Ответить
Текст сообщения:

Damn! (kto by hovoril.....)
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23.07.2020 08:16 Ответить
а почему про Зеленского не вспомнил...чи про пэцу... какая-то несправедливость...
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23.07.2020 08:18 Ответить
Нам тоже нужны такие тесты,тогда дураки и любители звонкой монеты инвестировавшие в строительство заводов врагу может во власть не попадали бы.
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23.07.2020 08:18 Ответить
Ага, а то попадают те, кто на деньги врага фильмы снимает
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23.07.2020 08:33 Ответить
Заработать в Украине, вложить их в создание рабочих мест путину и взять деньги у путина взамен отдав снятые на видео идиотские кривляния - это разный философия,первая - предательская,вторая - чистое махинаторство.
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23.07.2020 08:56 Ответить
Трамп запропонував Байдену пройти тест на когнітивні здібності: У президента має бути гострий розум - Цензор.НЕТ 1202.....
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23.07.2020 08:19 Ответить
Жаба якась
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23.07.2020 09:36 Ответить
Доня, докажи на практике свои хорошие результаты: дави рашку и китай, пока не поздно.
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23.07.2020 08:28 Ответить
Давило у нього вже відсохло.
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23.07.2020 08:45 Ответить
Уже давит-из Хюстона выгоняет.
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23.07.2020 16:53 Ответить
)кто бы говорил
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23.07.2020 08:32 Ответить
Соревнование по бегу черепахи с муравьём
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23.07.2020 08:37 Ответить
На стадіон його і перевірити на алкозалежніть. Трамп і Байден не знають, що то фігня, головне дати завдання на "Г"+"Г" і ********* справу зробить. Ще хай проведе розслідування Бігусбеньок і результат в кишені.
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23.07.2020 08:44 Ответить
Вроді Трамп і ненабагато молодший від Байдена.
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23.07.2020 08:48 Ответить
Вроді Трамп і ненабагато молодший від Байдена.
Соревнование, у кого маразм больше...
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23.07.2020 10:32 Ответить
Еще один наркоман, иди уже Трамп, иди... время клоунов заканчивается
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23.07.2020 08:53 Ответить
Аби не Байден. Бо демпартія недалеко від опозиції до республіканської і народної партії, які являються державницькими. Трамп, чи хоч чорт з рогами, але з Республіканської партії мусить виграти вибори у США.
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23.07.2020 08:55 Ответить
І що ж він буде робити коли Байден погодиться? Відмовиться проходити. " Я пошутил". Засекретить свої данні? Влаштує виставу "забір крові у пальчевського"?
В Америці, містечкові відмазки не працюють.
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23.07.2020 09:00 Ответить
Байден родных уже не узнает, он свою жену со своей сестрой путает. У него деменция в полный рост пошла. Демократы его и на дебаты скорее всего не пустят.
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23.07.2020 13:37 Ответить
Ну звісно. Саме тому його висунули єдиним кандидатом в президенти Америки, від демократичної партії. Щоб 100 відсотково програти.

Ваш допис, типовий приклад когнітивного дисонансу.
Дуже схоже на технології, які були використані кацапами, перед українськими виборами 2019
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23.07.2020 13:52 Ответить
Один клоун уже предлагал анализы сдать, а потом зассал, как бы этот клоун не опозорился со своим "острым умом"
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23.07.2020 09:06 Ответить
Украинские грязный предвыборные технологии покоряют США. А если где-то прибывает, то где-то убывает, поэтому после Успешного и Великого Третьего Майдана Украина станет чистой и пушистой, а вся грязь от сюда утечёт туда где "украинские" олигархи-паразиты и их крыша прячут навораванные в Украине деньги. Так будет. Украина готовсь!
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23.07.2020 09:14 Ответить
На водителя мопеда -нужно проходить медкомиссию -психиатра,хирурга,ухогорлоноса,нарколога - а на Президента -без проверки. -явная дискриминация профессии.Или водитель мопеда -это серьезнее?
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23.07.2020 09:15 Ответить
Да, этот мир воистину безумен.
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23.07.2020 09:38 Ответить
Деменция Байдена проявляется все время. Как можно допускать к власти человека у которого уже мозги от старости сгнили? Он станет чьей-то ополоумевшей марионеткой.
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23.07.2020 09:30 Ответить
Полоумевший как раз трампон и есть марионетка *****!
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23.07.2020 13:59 Ответить
у них у обоих старческая деменция - в этом у них паритет, поэтому такие аргументы нужно отбросить, вывести за скобки
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23.07.2020 15:45 Ответить
эти клоуны все как близнецы - тест и пуйло
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23.07.2020 09:42 Ответить
Стадион, так стадион!
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23.07.2020 09:49 Ответить
О це ти Дональд даремно бовкнув, бо якщо так, то я ваш найкращий кандидат в президенти. Готовий хоч зараз здавати тести.
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23.07.2020 09:57 Ответить
- Соломон Маркович, шо имеете сказать за эти слова Трампа?
- Таки да, Свирид Опонасович, он таки прав, но где ум и где таки Трамп?
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23.07.2020 10:49 Ответить
НОВЫЙ АНЕКДОТ!
Пятикратный БАНКРОТ в бизнесе Трамп заговорил про остроту ума.
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23.07.2020 10:50 Ответить
что то уже знакомое, дальше стадион.
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23.07.2020 10:57 Ответить
Байден, к сожалению, за последние пару лет серьезно сдал - староват уже. И это может сыграть на руку Трампу....
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23.07.2020 11:05 Ответить
Ого! Якщо Трамп зважився на такий крок, то має певність у своїй перевазі. Якщо так... Це погано - є імовірність, що Байден ще неадекватніший за Трампа.
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23.07.2020 13:41 Ответить
Господи, стытоба какая-то этот трампон! Там тест обнять и плакать))) Сам трампон говорил , что последние вопросы, очень тяжелые, а это к примеру, какой сегодня день, число или год)) Этого трампона лечить пора!
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23.07.2020 13:57 Ответить
 
 