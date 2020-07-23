Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать. ФОТОрепортаж
Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил о поджоге своего дома в Киеве.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.
Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения", - написал он.
акже Шабунин предложил журналистам увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00: "Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей".
Адрес: 16 Энтузиастов, д 4. Это 15 мин от метро "Славутич" (НЕ Русановские Сады).
"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше", - добавил он.
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Хватило бабок на такую "хатинку"- хватит и на охрану!
И, чтоб ты знал, воровство (то, чем по факту занимается этот "борцун")- ещё больший грех, чем "зависть".
Шабунін не фінансується з бюджету,
ні слідчий, ні прокурор, ні суддя,
і навіть не депутат..
не было НИ ОДНОЙ посадки коррупционера (!!!) - це питання до петі і до зелі з сабаковим
До Пеци у меня очень много питань и без тебя. Но исходя из того, как Шабуня "прикрывал" коррупцию, особенно перед през. выборами, вопросы и к нему есть. Надеюсь, не только у меня, но и у тех, кто выплачивал ему гранты.Так что НЕ ВРИ, НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙ и не греши.
Где я написал, что он "финансируется НЕ из-за бугра"? Чукча не читатель, чукча писатель? Я же чётко назвал его- "ГРАНТОЕД". Гранты выделяет ему Запад для того, чтобы он вёл антикоррупционную деятельность в Украине. Гранты, которые он тупо расскладывает по карманам вместе со своими "коллехами по ЦПК". Не слыхал про скандал, который всплыл больше года назад? Поищи в интернете, почитай что ли... А теперь да, он требует "захист" от государства (круглосуточную охрану, надо полагать) за счёт "бюджета".
Я "працюю" только на Ахметова!😁
рюкзаківці приїхали гасити пожежу,
поламали, що не підірвалося..
Тогда у Шабунина есть шанс не получить ключи от Авакова, сочуствую.
Дурний якийсь патріот. Мабуть тому, що в тамбові йому було не до інтернету