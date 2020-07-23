Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать. ФОТОрепортаж

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил о поджоге своего дома в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.

Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения", - написал он.

акже Шабунин предложил журналистам увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00: "Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей".

Адрес: 16 Энтузиастов, д 4. Это 15 мин от метро "Славутич" (НЕ Русановские Сады).

"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше", - добавил он.



Фото: Шабунин/Facebook