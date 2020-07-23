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Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать. ФОТОрепортаж

Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать. ФОТОрепортаж

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил о поджоге своего дома в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.

Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения",  - написал он.

Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать 01

акже Шабунин предложил журналистам увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00: "Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей".

Адрес: 16 Энтузиастов, д 4. Это 15 мин от метро "Славутич" (НЕ Русановские Сады).

Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать 02

"Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше", - добавил он.

Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать 03
Фото: Шабунин/Facebook

Глава ЦПК Шабунин сообщил о поджоге его дома: Был взрыв, вспыхнул вход, родители успели выбежать 04

поджог (1091) Шабунин Виталий (536)


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Топ комментарии
+78
Зебіли, запєвай: горіла хата, палала.
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23.07.2020 08:11
+52
совкодрочер, что за бред ты несёшь? капиталистические страны построили даже более социальное и обеспеченное общество, нежели твой задрипанный соцблок
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23.07.2020 08:20
+46
Звичайний одноповерховий будинок для тебе палац? У коробці з-під телевізора живеш, лишенець?
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23.07.2020 08:24
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Штаты подкинут деньжат лишенцу, отстроит новый, побольше, повыше...и снова в бой с коррупцией...
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23.07.2020 08:47 Ответить
Сашко Музичко (Білий), ось хто добре знав як корупцію в Україні подолати в короткий термін, але це одразу чомусь дуже дорого йому коштувало...
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23.07.2020 09:08 Ответить
Очень интересно! А как, собственно, влада должна "захищати "громадського діяча" Шабунина? Охрану ему выставить круглосуточную за счёт налогоплательщиков? И в чём, собственно, заслуги перед государством этого діяча? "Грантоеда", который вначале ТИПА боролся с коррупцией, а потом практически стал её адвокатом и те бабки с девятью нулями, что Запад выделял на работу его т.н. "ЦПК", раздерибанил вместе со своими коллегами, разложив по карманам? Во какую домину себе отгрохал! Сколько людей в Украине могут позволить себе такие "апартамэнты"? ОЧЕНЬ немногие. И "борцун с коррупцией" Шабунин- один из них! И это при том, что результат его "борьбы"- НУЛЕВОЙ. Хотя, может, за такой "результат" "борцуну" и платят те, с кем он, по идее, должен бороться.
Хватило бабок на такую "хатинку"- хватит и на охрану!
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23.07.2020 09:11 Ответить
заздрість великий гріх.
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23.07.2020 09:13 Ответить
Это не "заздрість". Это КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА. Факта того, что в коррупционной стране, где за 5 лет (!!!) не было НИ ОДНОЙ посадки коррупционера (!!!) "борцуны с коррупцией" мало того, что живут, как сыр в масле, так ещё требуют для себя "особых привилегий" за деньги налогоплательщиков!

И, чтоб ты знал, воровство (то, чем по факту занимается этот "борцун")- ещё больший грех, чем "зависть".
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23.07.2020 09:22 Ответить
брехня, що прикриває заздрість - ще більший гріх..

Шабунін не фінансується з бюджету,
ні слідчий, ні прокурор, ні суддя,
і навіть не депутат..


не было НИ ОДНОЙ посадки коррупционера (!!!) - це питання до петі і до зелі з сабаковим
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23.07.2020 10:16 Ответить
А где я написал, что он "финансируется с бюджета", дятел??? Чукча не читатель, чукча писатель? Я же чётко написал- "ГРАНТОЕД". Гранты выделяет ему Запад для того, чтобы он вёл антикоррупционную деятельность в Украине. Гранты, которые он тупо расскладывает по карманам вместе со своими "коллехами по ЦПК". Не слыхал про скандал, который всплыл больше года назад? Поищи в интернете, почитай что ли... А теперь да, он требует "захист" от государства (круглосуточную охрану, надо полагать) за счёт "бюджета".
До Пеци у меня очень много питань и без тебя. Но исходя из того, как Шабуня "прикрывал" коррупцию, особенно перед през. выборами, вопросы и к нему есть. Надеюсь, не только у меня, но и у тех, кто выплачивал ему гранты.Так что НЕ ВРИ, НЕ ПЕРЕКРУЧИВАЙ и не греши.
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23.07.2020 11:27 Ответить
Не неси бред. Эти общественные организации финансируются из-за бугра.
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23.07.2020 10:27 Ответить
Научись для начала читать, чтобы правда "бредом" не казалась.

Где я написал, что он "финансируется НЕ из-за бугра"? Чукча не читатель, чукча писатель? Я же чётко назвал его- "ГРАНТОЕД". Гранты выделяет ему Запад для того, чтобы он вёл антикоррупционную деятельность в Украине. Гранты, которые он тупо расскладывает по карманам вместе со своими "коллехами по ЦПК". Не слыхал про скандал, который всплыл больше года назад? Поищи в интернете, почитай что ли... А теперь да, он требует "захист" от государства (круглосуточную охрану, надо полагать) за счёт "бюджета".
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23.07.2020 11:33 Ответить
Шабунин, надо срочно "провести независимое журналистское расследование, в рамках которого дать распоряжение Авакову срочно изъять все записи с камер видеонаблюдения всего района... Там обязательно обнаружатся "подозрительные лица", которые, после проведения соответствующей "портретно-психологической экспертизы", окажутся если не волонтёрами, то участниками АТО... А то и членами парламентской фракции "Европейская Солидарность"... А организовал, всё это, "барыга мальдивский"...
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23.07.2020 09:23 Ответить
цей дешевий цирк Шапіто колись скінчиться? Як ще можливо в неприродній спосіб трахнути мозок після "терориста", "ОЗУ Парубія", офісу примітивних рішень примата, преЗе!дента з образами дитини та пісюном в Мендель?
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23.07.2020 11:39 Ответить
Борцун з корубцією Шабунін стільки встиг на*издити що не один будинок зможе побудувати.
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23.07.2020 09:26 Ответить
аваков вали нах..! ты мразь довел страну до ручки ! каждый день взрывают, убивают,насилуют. Мусора твои сидят по кафешкам и нихера не делают.
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23.07.2020 09:28 Ответить
да, только народные мстители смогут поработать настоящими уравнителями... молодцы... эквилайзируйте и не останавливайтесь... народ за вас...
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23.07.2020 09:28 Ответить
Де ті месники проти медведчуків, волошиних,бойків,ахметових,фірташів,бенів,та іншої мерзоти ?
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23.07.2020 09:45 Ответить
И кому он нужен был? В последнее время про Шабунина никто и не вспоминал. Это что? Такой способ о себе напомнить и попросить ещё грантов?
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23.07.2020 09:40 Ответить
А ти що маєш завидки ? Так зроби теж так щоб тобі америкоси гранди давали ,чи москалі маоо тобі рубликів дають ? Розумію що Кацапстан не США і такого не може собі позволить але думаю на сельодку,шмудяк та папироси "тройка" стає.....
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23.07.2020 09:50 Ответить
Нисколечки
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23.07.2020 14:49 Ответить
Ольгінський троль александр степаенов працював на порошнека, тепер - на зюзю. Чітко відчувається сурковський стиль, тіпа нємцов замовив власне убивство для піару, політковську вбили, щоби дискредитувати пупкіна, і т.д. і т.п.
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23.07.2020 10:05 Ответить
Володимир, надайте весь список "агентів", що ви ведете, бо я підтримав коментар Степанова, а не знаю на кого "працюю"?
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23.07.2020 11:28 Ответить
Ты дурак?
Я "працюю" только на Ахметова!😁
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23.07.2020 14:49 Ответить
https://censor.net/user/330281,больной?
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24.07.2020 01:21 Ответить
Женя, лысый. Хор Веревки и песня будет?
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23.07.2020 10:05 Ответить
сабаківці підірвали,
рюкзаківці приїхали гасити пожежу,
поламали, що не підірвалося..
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23.07.2020 10:10 Ответить
До взрыва дома на Харьковском массиве, тоже служба газа проверяла и там какойто застройщик бесплатно выделил квартиры пострадавшим и кто то из власти ключи по телевизору вручал, то пи Зеленский, то-ли Аваков, странно почему пострадавшим инвесторам Укрбуда ни кто квартиры не выделяет, они ведь тоже потеряли свои квартиры, правда не от Киевгаза, а от кого?, может конкурентов - застройщиков приблежонных к власти , которые делят киевский рынок недвижемости.
Тогда у Шабунина есть шанс не получить ключи от Авакова, сочуствую.
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23.07.2020 10:22 Ответить
Це той що гранти розікрав, та по ФОПам розкидав. Як ти щеня думав. Працюєш на іноземні спецслужби, там таке не *******. Подякуй що голову не відірвали. Поки що.
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23.07.2020 10:22 Ответить
зелено рыговские недобитки сводят счеты...
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23.07.2020 10:32 Ответить
"Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей".Источник: https://censor.net.ua/n3209690. Интересно, это что, каждому "общественному деятелю" приставить по несколько полицейских, чтобы его охраняли за деньги налогоплательщиков? Хочет охраны - пусть за свои деньги её и нанимает, какие проблемы? Или денежек своих жалко?
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23.07.2020 10:49 Ответить
за что боролся, на то и напоролся
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23.07.2020 11:27 Ответить
Крым чей?
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23.07.2020 14:56 Ответить
крым украинский а ты пнх
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23.07.2020 14:59 Ответить
Думал кацап подосланный ты)))
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23.07.2020 20:07 Ответить
Цікаво, а хто це зробив всіх разом?
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23.07.2020 13:15 Ответить
Осторожно на сайте кацапы - Борменталь Незабаром и Павел Стрембовский, не дайте им заработать.
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23.07.2020 13:15 Ответить
Тю! А я? Хіба я не кацап? Мені треба давати заробляти?
Дурний якийсь патріот. Мабуть тому, що в тамбові йому було не до інтернету
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23.07.2020 14:28 Ответить
Назвался кацапом, так отгребай тогда за это по полной.
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23.07.2020 14:55 Ответить
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