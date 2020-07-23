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В Украине 856 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, всего - 61 851 случай. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших – 34 000, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 551 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 300 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109).
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+3 Эдуард Силенко
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Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁
https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221 Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств"
Ролік в Ютуб куда доказательней Википедии.....))))))))))
росте количества больных с воспалением лёгких ,это тоже блеф ?
Ладно бы наша статистика .там ещё с советских времён враньё ,но ,к примеру ,
статистике Германии и уровню её медицины я доверяю.
побувати дискутувати з ольгінськими форумними пі..арасами-"дурантинофілами"..
Мы понимали, что существует какой то четкий алгоритм фальсификации результатов, но какой ?
Ответ оказался потрясающе прост.
Данные в облздравы от медицинских учреждений передаются состоянием на 18-00 текущего дня (окончание работы административного аппарата).
Эти же данные уходят в Минздрав, который с утра их оглашает.
Но до окончания суток работа продолжается, поступают и умирают больные, но фиксация данных следующего дня начинается с 00-00 этого дня, а не с 18-00 предыдущего.
Мы же снимаем результаты к 24-00 и естественно не успеваем к утру следующего дня получить и обработать такой колоссальный объем информации, потому и подаем данные с опозданием.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html 21.07.2020
Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 866
Официальные данные министерства здравоохранения - 673
запізнення не означає фальсифікації
Из-за этих цифр Украина остается в опасной зоне для многих стран, в частности, для подавляющего числа европейских. Без теста они к себе нас не пускают, ПЦР-тест, бесплатный для европейца, стоит 1775 грн. для украинца. Т.е., для семьи из 3 человек нужно выложить дополнительно около 5 тысяч, отправляясь на отдых. При чем, выложить за бумажки, которые можно править, как Зеле правили дату в анализах.