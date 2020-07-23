В Украине 856 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, всего - 61 851 случай. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших – 34 000, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 551 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 300 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109).

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