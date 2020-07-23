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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 856 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, всего - 61 851 случай. ИНФОГРАФИКА

В Украине 856 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, всего - 61 851 случай. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 17 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 61 851 человек, выздоровевших – 34 000, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 551 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 300 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире установлен новый суточной рекорд заболеваемости COVID-19 - 279,8 тыс. человек. Умерли за сутки 7,1 тыс.. ИНФОГРАФИКА

В Украине 856 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек, всего - 61 851 случай 01

карантин (16729) СНБО (4440) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Вам не здається дивним, що вірусна інфекція кожного дня вражає однакову кількість захворюваних з невеликою похибкою в діапазоні 750-850 чоловік за добу. Тут зразу приходить на думку або тестів кожного дня використовують однакову кількість за планом, або ця "страшна" хвороба вражеє через монітори та екрани, а передається статевим шляхом. От хворий мав вчора контакт, а сьогодні його партнер захворів....
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23.07.2020 09:55
+2
А как же умершие ,это тоже подлог ? Статистика неумолима ,а она говорит о
росте количества больных с воспалением лёгких ,это тоже блеф ?
Ладно бы наша статистика .там ещё с советских времён враньё ,но ,к примеру ,
статистике Германии и уровню её медицины я доверяю.
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23.07.2020 09:03
+2
По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом Источник: https://censor.net/n3209693
В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок - Цензор.НЕТ 9435 Мы понимали, что существует какой то четкий алгоритм фальсификации результатов, но какой ?
Ответ оказался потрясающе прост.
Данные в облздравы от медицинских учреждений передаются состоянием на 18-00 текущего дня (окончание работы административного аппарата).
Эти же данные уходят в Минздрав, который с утра их оглашает.
Но до окончания суток работа продолжается, поступают и умирают больные, но фиксация данных следующего дня начинается с 00-00 этого дня, а не с 18-00 предыдущего.
Мы же снимаем результаты к 24-00 и естественно не успеваем к утру следующего дня получить и обработать такой колоссальный объем информации, потому и подаем данные с опозданием.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html 21.07.2020

Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 866
Официальные данные министерства здравоохранения - 673
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23.07.2020 09:57
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Правила форума Совет форумчан
Оказывается, ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии, т.е., на их основании нельзя принимать никаких решений.

Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств", так что это его тема😁

https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221

https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221 Дядя возглавлял коммиссию ЕС по расследованию свинногрипной афёры и "лекарств"
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23.07.2020 08:35 Ответить
да..да..
Ролік в Ютуб куда доказательней Википедии.....))))))))))
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23.07.2020 08:46 Ответить
Видно что вы большой спец по этой теме, объясните профанам откуда столько трупов было в Италии, Испании, Франции, в Штатах, Бразилии, Индии и т.п.. Или местные врачи тоже все руководствовались слепой верой (падая с ног пачками принимая новых больных)
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23.07.2020 09:01 Ответить
А как же умершие ,это тоже подлог ? Статистика неумолима ,а она говорит о
росте количества больных с воспалением лёгких ,это тоже блеф ?
Ладно бы наша статистика .там ещё с советских времён враньё ,но ,к примеру ,
статистике Германии и уровню её медицины я доверяю.
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23.07.2020 09:03 Ответить
це помилка.

побувати дискутувати з ольгінськими форумними пі..арасами-"дурантинофілами"..
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23.07.2020 09:09 Ответить
Если пцр-тесты "показывают наличие коронавирусов везде" то как выписывают переболевших по отрицательным тестам? И почему в Германии, Китае и Ю Корее с ростом числа тестов не растет число выявленных случаев?
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23.07.2020 10:37 Ответить
Вам не здається дивним, що вірусна інфекція кожного дня вражає однакову кількість захворюваних з невеликою похибкою в діапазоні 750-850 чоловік за добу. Тут зразу приходить на думку або тестів кожного дня використовують однакову кількість за планом, або ця "страшна" хвороба вражеє через монітори та екрани, а передається статевим шляхом. От хворий мав вчора контакт, а сьогодні його партнер захворів....
показать весь комментарий
23.07.2020 09:55 Ответить
По состоянию на утро 23 июля в Украине лабораторно подтверждены 856 новых случаев заболевания коронавирусом Источник: https://censor.net/n3209693
В Україні 856 нових випадків COVID-19, померли 17 осіб, загалом - 61 851 випадок - Цензор.НЕТ 9435 Мы понимали, что существует какой то четкий алгоритм фальсификации результатов, но какой ?
Ответ оказался потрясающе прост.
Данные в облздравы от медицинских учреждений передаются состоянием на 18-00 текущего дня (окончание работы административного аппарата).
Эти же данные уходят в Минздрав, который с утра их оглашает.
Но до окончания суток работа продолжается, поступают и умирают больные, но фиксация данных следующего дня начинается с 00-00 этого дня, а не с 18-00 предыдущего.
Мы же снимаем результаты к 24-00 и естественно не успеваем к утру следующего дня получить и обработать такой колоссальный объем информации, потому и подаем данные с опозданием.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html 21.07.2020

Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 866
Официальные данные министерства здравоохранения - 673
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23.07.2020 09:57 Ответить
маячня дурантинофілів.
запізнення не означає фальсифікації
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23.07.2020 15:39 Ответить
У меня есть ощущение, что цифры просто рисуют, возможно, чтобы не прекращать карантин.
Из-за этих цифр Украина остается в опасной зоне для многих стран, в частности, для подавляющего числа европейских. Без теста они к себе нас не пускают, ПЦР-тест, бесплатный для европейца, стоит 1775 грн. для украинца. Т.е., для семьи из 3 человек нужно выложить дополнительно около 5 тысяч, отправляясь на отдых. При чем, выложить за бумажки, которые можно править, как Зеле правили дату в анализах.
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23.07.2020 11:23 Ответить
А не здається вам, що настав час писати ім'я та прізвище померлих від коронавірусу? Ніякої лікарської таємниці тут немає, бо людина вже мертва та її байдуже, зато її родичі зможуть підтвердити цей факт смерті. Бо кожного дня писати кількість померлих невідомо кого та невідомо де для того, щоб українці були невиіздними. На це наша зебільна влада спроможна.
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23.07.2020 11:32 Ответить
Почему перестали указывать сколько выздоровело за день? Для паникеров не выгодно видеть картину, что уже который день выздоравливает больше, чем заболевает?
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23.07.2020 15:45 Ответить
 
 