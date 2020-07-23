За сутки на Львовщине выявили 109 новых случаев COVID-19, всего 8 462 инфицированных и 216 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8462 человек, 216 человек умерли, 1903 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1153 ПЦР-теста, из них 109 - положительные. Среди них львовян - 53.

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