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За сутки на Львовщине выявили 109 новых случаев COVID-19, всего 8 462 инфицированных и 216 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8462 человек, 216 человек умерли, 1903 пациента выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1153 ПЦР-теста, из них 109 - положительные. Среди них львовян - 53.
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