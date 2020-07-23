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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 109 новых случаев COVID-19, всего 8 462 инфицированных и 216 умерших

За сутки на Львовщине выявили 109 новых случаев COVID-19, всего 8 462 инфицированных и 216 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8462 человек, 216 человек умерли, 1903 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1153 ПЦР-теста, из них 109 - положительные. Среди них львовян - 53.

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За сутки на Львовщине выявили 109 новых случаев COVID-19, всего 8 462 инфицированных и 216 умерших 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2929)


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Львівщина "...уй забила" на карантин,хоча деякі норми,наприклад маски в магазинах все-таки дотримуються..

на жаль,основне джерело зараження -відсутність соціальної дистанції в маршрутках.З цим почався п..єц..
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23.07.2020 09:30 Ответить
 
 