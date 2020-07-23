Ученые достигли серьезных успехов в разработке вакцины от COVID-19, но ее вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г., - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, об этом сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года", - заявил он.

В то же время он отметил, что исследователи уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19.

Многие страны работают над созданием подобного препарата. Так, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что во вторник в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.

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Во вторник издание The Times of India сообщило, что клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей, отмечала газета.