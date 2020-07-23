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Новости Коронавирус и карантин
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Ученые достигли серьезных успехов в разработке вакцины от COVID-19, но ее вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г., - ВОЗ

Ученые достигли серьезных успехов в разработке вакцины от COVID-19, но ее вряд ли можно будет массово применять ранее 2021 г., - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что вакцина от коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефакс-Украина, об этом сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года", - заявил он.

В то же время он отметил, что исследователи уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19.

Многие страны работают над созданием подобного препарата. Так, накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что во вторник в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.

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Во вторник издание The Times of India сообщило, что клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей, отмечала газета.

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) прививка (191) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Райан Майкл (11)


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успехи есть...но их нет)
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23.07.2020 08:59 Ответить
я сегодня наступлю на крысу, а может и не наступлю, у меня просто туфлей(туфель) нет
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23.07.2020 09:03 Ответить
Твіст егейн, куплю мешти нові.
Твіст егейн, куплю мешти я.
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23.07.2020 09:08 Ответить
в любом случае ***** и ************ вакцину не давать .....у них уже есть .....лишняя хромосома.
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23.07.2020 09:15 Ответить
Жнива у дядька Білла. На продаж створений, і вірус і вакцина.
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23.07.2020 09:19 Ответить
Х..ілла, для нас - кітайська вакцина за 1000 грн, Ляшко анонсував.
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23.07.2020 09:35 Ответить
Вчені досягли серйозних успіхів у розробці вакцини проти COVID-19, але її навряд чи можна буде масово застосовувати раніше 2021 р., - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2914
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23.07.2020 10:47 Ответить
 
 