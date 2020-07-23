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Новости Коронавирус и карантин
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Дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион, где они учатся, не попадает в "красную зону", - Минобразования

Дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион, где они учатся, не попадает в

В Министерстве образования и науки рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" по новому постановлению об адаптивном карантине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий.

"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на "красном" уровне есть запрет на посещение заведений образования", - рассказала Мандзий.

По словам Мандзий, уровень эпидемической ситуации устанавливается на определенный период времени.

"Если в вашей области есть случаи заболевания, и вы понимаете, что заболеваемость большая, это означает, что отдельные территории в области будут относиться к другому уровню (эпидемиологической ситуации. - Ред.)", - сказала заместитель министра образования.

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Как сообщалось, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы в новом учебном году. В частности, он не исключил разделения предметов по формату их изучения.

карантин (16729) школа (3020) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+3
зеля уже укрепил евро до 32,5 грн. слава зелёным цыркачам! больше денех - сильнее клоуны! зеля -наш вырок! уря
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23.07.2020 09:18
+3
Щоб збирати полуницю в Польщі багато знань не потрібно.
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23.07.2020 09:22
+2
А в червоній зоні що, лишаться неучами ??)))
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23.07.2020 09:11
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А в червоній зоні що, лишаться неучами ??)))
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23.07.2020 09:11 Ответить
Щоб збирати полуницю в Польщі багато знань не потрібно.
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23.07.2020 09:22 Ответить
Так саме і для того, щоб горбатити на Московіі!!)))
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23.07.2020 09:24 Ответить
Нащо - в Польші? Кітайцям сою і тут можна збирати.
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23.07.2020 09:55 Ответить
Кольори регіонів постійно змінюються.
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23.07.2020 09:12 Ответить
та ні..
ти брешеш(втім,як переважно завжди)...
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23.07.2020 09:13 Ответить
№82
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23.07.2020 09:23 Ответить
поки що школи "офлайн" точно не загрожують м.Київ,Львівській,Закарпатській,Чернівецькій областям...

причина давно відома..
масове порушення масочного режиму і "соціальної дистанції"..

Апропо.. загроза ,звичайно не дітям,а їх дідусям...(60+)
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23.07.2020 09:12 Ответить
Ти ж вчора вже спаливсь з Супрун, нашо знов виліз?
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23.07.2020 09:14 Ответить
скажи мне, знаешь ли вЫ заболевших?
я тоже
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23.07.2020 09:15 Ответить
"Ти бачиш ховраха?-Ні!- Авін там є!"!!))))
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23.07.2020 09:23 Ответить
А если протестить?
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23.07.2020 09:30 Ответить
А если нет?
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23.07.2020 09:40 Ответить
Тогда нет.
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23.07.2020 09:41 Ответить
Шо интересно, когда люди получают положительный анализ на другие болячки, как-то стараются перепроверить, или это даже обязательно... И вообще стараются не ограничиться одним специалистом, консилиумы собирают... Сейчас же бегают, за собственные деньги корону у себя ищут. Наверное, цель такую себе ставят - найти. Другие анализы уже побоку.
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23.07.2020 09:47 Ответить
и кто был школьником, дружно выкрикнут "Ураааа"(если школа в/на карантине)
солидарность блин
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23.07.2020 09:14 Ответить
зеля уже укрепил евро до 32,5 грн. слава зелёным цыркачам! больше денех - сильнее клоуны! зеля -наш вырок! уря
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23.07.2020 09:18 Ответить
учителя, получающие 4000 $/мес. приняли волевое решение принять участие в реформировании системы образования и стимулировать процесс ... Было решено профинансировать родителей учеников, лишь бы те отправляли своих чад в школу, чтобы у учителя постоянно была работа и занятия - не прекращались...
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23.07.2020 09:39 Ответить
дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" .

==
А если дети пойдут в школу, регион превратится в "красную зону" . И тогда они снова не пойдут в школу. И регион сразу перестанет быть в "красной зоне". И тогда дети снова пойдут в школу.
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23.07.2020 09:41 Ответить
Постійно в кругу людей. Але ще ні одного не бачив з так званим Ковідом.
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23.07.2020 11:01 Ответить
і не повинні, бо хворий закритий від тебе і говорити про нього - порушувати закон про лікарську таємницю.
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23.07.2020 12:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=LxhoMdkfdpc&feature=emb_logo

взнавшт таку інфу, ти ж перший побіжиш пресовать.
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23.07.2020 13:12 Ответить
 
 