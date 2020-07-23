Дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион, где они учатся, не попадает в "красную зону", - Минобразования
В Министерстве образования и науки рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" по новому постановлению об адаптивном карантине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий.
"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на "красном" уровне есть запрет на посещение заведений образования", - рассказала Мандзий.
По словам Мандзий, уровень эпидемической ситуации устанавливается на определенный период времени.
"Если в вашей области есть случаи заболевания, и вы понимаете, что заболеваемость большая, это означает, что отдельные территории в области будут относиться к другому уровню (эпидемиологической ситуации. - Ред.)", - сказала заместитель министра образования.
Как сообщалось, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы в новом учебном году. В частности, он не исключил разделения предметов по формату их изучения.
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ти брешеш(втім,як переважно завжди)...
причина давно відома..
масове порушення масочного режиму і "соціальної дистанції"..
Апропо.. загроза ,звичайно не дітям,а їх дідусям...(60+)
я тоже
солидарность блин
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А если дети пойдут в школу, регион превратится в "красную зону" . И тогда они снова не пойдут в школу. И регион сразу перестанет быть в "красной зоне". И тогда дети снова пойдут в школу.
взнавшт таку інфу, ти ж перший побіжиш пресовать.