Казанский о заседании ТКГ: Россия требовала отменить постановление, которым выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода оккупационных войск

Донецкий блогер Денис Казанский, который был включен в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, рассказал, что российские представители от ОРДЛО "опять устроили истерику" - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 "О назначения очередных местных выборов в 2020 году".

Об этом Казанский сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам блогера, вчера военным удалось согласовать очередное "полное и всеобъемлющее" прекращение огня. Такие переговоры, касающиеся разведения сил, перемирий и прочих военных вопросов, проходят в подгруппе по безопасности, их ведет военное командование, поэтому деталей он не знает.

"Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом. Например, предыдущее "всеобъемлющее и бессрочное" прекращение огня было договорено год назад - с полуночи 21 июля 2019 года", - подчеркнул Казанский.

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"Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году"", - рассказал он.

Казанский отметил, что в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".

"Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу", - подытожил блогер.

Напомним, на заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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