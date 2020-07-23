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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко

С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко также отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней - карантин будут усиливать.

Об этом главный санврач заявил в эфире "Украинского радио", передает Цензор.НЕТ.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая, в которой закрывается все, как это было в марте-апреле на территории всего государства", - объяснил Ляшко.

В то же время, по словам главного санврача, если район попадает в красную зону, то карантин длится до тех пор, пока он не уменьшит вклад в общую заболеваемость в области и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую.

"Если мы три дня видим лучший показатель, то переводим этот район в другую зону", - добавил Ляшко.

Напомним, вчера Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Читайте: Украина на 10 месте в Европе и на 36 в мире по количеству случаев COVID-19, - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5573
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23.07.2020 09:35 Ответить
С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко - Цензор.НЕТ 415
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23.07.2020 09:44 Ответить
Ключове слово ЄСЛІ.
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23.07.2020 09:43 Ответить
Ослабят для того чтоб дальше заболеваемость не снижалась?
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23.07.2020 10:14 Ответить
Вот же они идиоты!
Ведь давно выяснили, что инкубационный период вируса длится 5-14 дней.
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23.07.2020 09:43 Ответить
У санітара трускавецький диплом і йому видніше.
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23.07.2020 09:48 Ответить
Кто познал власть над массами и денежными потоками просто так не откажется от этого.
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23.07.2020 09:56 Ответить
Краще ляшко подумав би про громадский суд над собою.
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23.07.2020 10:28 Ответить
 
 