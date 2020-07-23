С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко также отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней - карантин будут усиливать.

Об этом главный санврач заявил в эфире "Украинского радио", передает Цензор.НЕТ.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая, в которой закрывается все, как это было в марте-апреле на территории всего государства", - объяснил Ляшко.

В то же время, по словам главного санврача, если район попадает в красную зону, то карантин длится до тех пор, пока он не уменьшит вклад в общую заболеваемость в области и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую.

"Если мы три дня видим лучший показатель, то переводим этот район в другую зону", - добавил Ляшко.

Напомним, вчера Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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