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Мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать

Мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать

Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудникик уголовного розыска пытались задержать мужчину, подозреваемого в угоне автомобилей, возле здания Полтавского админсуда.

Подозреваемый угрожает взорвать гранату РГД-5.

Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывотехники обезвредили гранату, брошенную луцким террористом

Автор: 

граната (1007) задержание (6686) Тахтаулове (770) правоохранительные органы (2970)


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Топ комментарии
+21
севоха радостно обосцался от новости
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23.07.2020 10:09
+19
Что, опять кино про котиков смотреть ?
Надоело !

Долой ЗЕльоную банду!
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23.07.2020 10:05
+19
"Мир нам" - Сивуха.
Хрен вам. Сивуха, упокойся с миром. Аминь.
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23.07.2020 10:20
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Что, опять кино про котиков смотреть ?
Надоело !

Долой ЗЕльоную банду!
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23.07.2020 10:05 Ответить
Усі мають подивитись серіал "Свати"?
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23.07.2020 10:06 Ответить
какой хороший повод нашему президентику слепить новый видосик!
а то его видосики совсем уже никто не смотрит, кроме особо упоротых зебанатиков
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23.07.2020 10:11 Ответить
- Утром вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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23.07.2020 10:13 Ответить
новий цирк для зедрочеров
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23.07.2020 10:38 Ответить
Вторая часть марлезонского балета...
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23.07.2020 10:07 Ответить
Ну, насчёт "второй части марлезонского балета" не знаю, а вот пятая серия "Террористического квартала" готова. Не знаю только, как назвать...

Серіал "Терористичний квартал". Перша серія - "Луцький терорист". Друга - "Хто вкладає зброю у руки терористам?". Третя - "Харківські послідовники". Четверта - «Великий перемовник членом на піаніно»… Далі буде?...
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23.07.2020 13:41 Ответить
Там ещё шестая "наклёвывается - в Киеве, на улице Киото...
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23.07.2020 13:43 Ответить
а в это время откровенные сепары празднуют перемирие капитуляцию..
Мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать - Цензор.НЕТ 6380
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23.07.2020 10:08 Ответить
севоха радостно обосцался от новости
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23.07.2020 10:09 Ответить
сначала перед новостью, потом еще раз во время и еще сходил по-большому под себя после новости.
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23.07.2020 11:14 Ответить
У цих покидьків просто інша Україна... без українців так би мовити.
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23.07.2020 10:10 Ответить
"Мир нам" - Сивуха.
Хрен вам. Сивуха, упокойся с миром. Аминь.
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23.07.2020 10:20 Ответить
интересно, откуда оно знает подробности чего там подписали? Все перечисленое и так было. А ознакомительную про уголовную ответственность за "срыв перемирия" наших заставляли подписывать еще в прошлом году в рамках "перестать стрелять"...
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23.07.2020 10:24 Ответить
требует рояль и музыку от ЗЕлды?
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23.07.2020 10:08 Ответить
А какой фильм он рекомендует посмотреть ???? Жду рецензию от президента
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23.07.2020 10:09 Ответить
"Свати" серіал
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23.07.2020 10:10 Ответить
Ролики Шария.
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23.07.2020 11:15 Ответить
Пускай требует чтобы ЗЕ еще спел и сплясал и сказал КУ
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23.07.2020 10:10 Ответить
"Ку" три рази...
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23.07.2020 11:46 Ответить
Авакова понесло! Досить вже, задовбав своїми виставами.
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23.07.2020 10:11 Ответить
Кожен день якісь сюпризи. Зато посмєйомся казали зебіли.
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23.07.2020 10:12 Ответить
Полный беспредел. Нужен срочно видосик от гидранта.
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23.07.2020 10:14 Ответить
Заручників нема? Тю, то тоді хай взриває, нам то що... Головне людей трохи відвести, там радіус розльоту осколків - 20 м...
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23.07.2020 10:18 Ответить
шо опять? как надоел этот сериал от барыжного цирка, да пристрели его.
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23.07.2020 10:24 Ответить
ждем видео от прэзэдэнта . а через минуту после задержания шоу от спецназа

нужно сходить посмотреть . мне тут не далеко
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23.07.2020 10:27 Ответить
не ходите... там обязательно что-то пойдет не так...
оно Вам надо?
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23.07.2020 10:48 Ответить
Отойти на безопасное расстояние и расстрелять из табельного оружия.
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23.07.2020 10:27 Ответить
Зачем, может он предложит кинофильм который мы еще не смотрели.
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23.07.2020 10:55 Ответить
Точно! Отойти на безопасное расстояние и расстрелять, сняв это все на камеру и потом крутить неделю по всем каналам.
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23.07.2020 11:01 Ответить
это будет триллер, а у нас в тренде комедия.
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23.07.2020 11:03 Ответить
Взрывай уже и вместе с судом.
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23.07.2020 10:31 Ответить
а пусть он нам мурку сыграет
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23.07.2020 10:33 Ответить
Будите главного переговорщика.
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23.07.2020 10:34 Ответить
и узнайте у террориста-гранатометчика какой фильм надо прорекламировать...
ну или товар дня... там... памперсы-прокладки-средство от запора...ну хоть что-то?
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23.07.2020 10:50 Ответить
Ситуацию может спасти только президент.
Всем смотреть фильм Сваты 2008 года.
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23.07.2020 10:37 Ответить
Чоловік під час затримання біля Полтавського адмінсуду дістав гранату і погрожує її підірвати - Цензор.НЕТ 5214
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23.07.2020 10:39 Ответить
Що, знову цирк на дроті?
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23.07.2020 10:52 Ответить
Застрелили б нафіг і всьо.
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23.07.2020 11:05 Ответить
Граната на фото какая то левая....Наверное как и новость...
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23.07.2020 11:27 Ответить
а чё нагуглили то и прилепили
сегодня гугл - главный источник ума и информации.
вот так и живем.
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23.07.2020 12:02 Ответить
У ипанутых соседей с востока, при приступе очередного победобесия, на открытки, билборды и мемориальные доски идут кадры с тиграми (Pz.Kpfw VI), Юнкерсы, и солдаты СС. Когда в голове опилки - гугл не помощник.
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23.07.2020 12:19 Ответить
Я видел и Хе-111. На билборде Липецкого областного управления лесного хозяйства...
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23.07.2020 13:47 Ответить
Ну Липецку не любить Люфтваффе грешно. За всю ВВ2 на Липецк не упало ни одной бомбы. Геринг не забыл любовь из Липецка.
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23.07.2020 14:29 Ответить
Там не Герінг "пісюна парив, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5 Гуго Шперле , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD Гюнтер Кортен , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%95%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA Ганс Ешоннек , Густав Кастнер-Кірдорф, .
"Если говорить о мифах, то чаще всего преувеличивается статус участников этих проектов. Так в число танкистов казанской школы попадает один из самых известных нацистских генералов Гейнц Гудериан, а липецким «выпускником» оказывается сам Герман Геринг! При этом он даже успевает найти себе в Липецке невесту, правнучка которой обнаруживается в 2000-х годах в Петербурге. Вместе с Герингом якобы учились и другие известные военные Альберт Кессельринг и Курт Штудент.
По разным оценкам, через неё прошло от 120 до 400 авиационных специалистов. Сразу нужно вычеркнуть из их числа троих упомянутых нацистских генералов.
Все они были к моменту действия школы (1925 - 1933 гг.) слишком крупными фигурами для прохождения обычных лётных курсов: Геринг уже в 1928 стал членом Рейхстага от НСДАП, Кессельринг и Штудент инспектировали работу немецкой авиашколы в Липецке и содействовали её развитию, но не учились в ней.
Ecли посмотреть по званиям, которых достигли выпускники школы, то среди них мы обнаружим как минимум 45 высших офицеров Люфтваффе от генерал-майора до генерал-фельдмаршала (Х. Шперле). В этой связи выпуски 1928 и 1932 годов даже назвали «генеральскими».
Соответственно, в Липецке учились будущие начальники Генерального штаба Люфтваффе (Г. Ешоннек, Г. Кортен), командующие воздушными флотами, особыми авиагруппами и авиадивизиями, главный инженер Люфтваффе (А. Пауль), адъютант при Гитлере по вопросам авиации (Н. фон Белов).
Не все «липецкие» лётчики делали штабную карьеру - многие из них стали педагогами различных лётных училищ, часть из них самостоятельно организовывали новые направления в ВВС Третьего Рейха и ФРГ: ночная истребительная авиация (Й. Каммхубер), штурмовая авиация (Г. Хичхольд), авиафоторазведка (Э. Фишер).
Наконец, полученные в том числе Липецке навыки воздушных боев пригодились целой плеяде немецких авиаторов, которые стали позднее воздушными асами, сбившими десятки самолетов - Г. Лютцов (110), Г. Радуш (63), Траутлоф Х. (57), Х. Гентцен (20)".
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23.07.2020 15:00 Ответить
Уважаю историка. Мой поклон.
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23.07.2020 15:05 Ответить
Цирк или Сомали?
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23.07.2020 12:50 Ответить
Режиссера сериала понесло. Говорят, что это ватиканские ордена что-то наметили.
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23.07.2020 13:25 Ответить
 
 