Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией относительно окупированного ею Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".

"Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым - это часть России, здесь не о чем говорить". Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО ", - сказал Волкер.

По его словам, "Турция действительно важный игрок".

"Все мы должны постоянно акцентировать внимание на проблеме захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление", - добавил Волкер.

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