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Новости Оккупация Крыма
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Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер

Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией относительно окупированного ею Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".

"Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым - это часть России, здесь не о чем говорить". Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО ", - сказал Волкер.

По его словам, "Турция действительно важный игрок".

"Все мы должны постоянно акцентировать внимание на проблеме захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление", - добавил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция должны четко заявить, что Россия нарушает условия Минских соглашений, - Волкер

Крым (26419) россия (96057) Волкер Курт (628)


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Топ комментарии
+5
А какие с окупантом вообще могут быть переговоры? Окупант не для того захватывал чужие земли чтобы отдавать. Окупанта выбивают из захваченных земель а не просят его уйти. Гитлер хоть один метр захваченной земли отдал на переговорах?
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23.07.2020 10:38
+3
речь явно идет о ползучей капитуляции
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23.07.2020 10:40
+3
Давить в -первую очередь должны подписанты Будабештской бумаги,
но при наличии сегоднешнего главы США -- это не реально.
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23.07.2020 10:49
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Поздравляю всех Украинцев !!!
Вооруженным силам Украины у Зеленского запретили защищать свою страну - теперь официально.

27 июля, с 00:01, украинским Вооруженным силам запретят вести любую боевую деятельность против российских оккупантов.
Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского https://www.president.gov.ua/ru/news/proriv-u-minskomu-procesi-v-tkg-dijshli-zgodi-shodo-povnogo-62389 сообщил о «прорыве в Минском процессе»:Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер - Цензор.НЕТ 9947
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23.07.2020 10:37 Ответить
Подробности договорняка соглашения раскрыл бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, известный своими пророссийскими взглядами.

По его словам, новые условия вступят в силу с полуночи 27 июля:
«Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и тд. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», - отмечает он.

Полный текст соглашения, достигнутого в Минске, опубликовали пока только интернет-ресурсы террористических образований и Российской Федерации.
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23.07.2020 10:38 Ответить
Гребаный стыд. Зеленое чмо точно допрыгается.
Интересно, оно в детстве хоть раз дралось с пацанами?
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23.07.2020 11:31 Ответить
с таким преЗЕдентом о международном давлении можно забыть.
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23.07.2020 10:38 Ответить
Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер - Цензор.НЕТ 5483
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23.07.2020 10:39 Ответить
Порохло оголошувало перемирення і припинення вогню 23 рази. Після Іловайська, Савур-могили, ДАП, Дебальцево і т.д, де загинули тисячі захисників демократичної України.
Кого ти тоді поздоровляв?
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23.07.2020 10:51 Ответить
що сам оголошував,а чи світовий аферист кремлівський не виконував того,про що домовлявся?
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23.07.2020 11:08 Ответить
Порохло домовлялося зі світовим військовим злочинцем. Воно хороше.
Зеленський домовляється з луцьким терористом чи зі світовим військовим злочинцем. Зе погане.
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23.07.2020 11:50 Ответить
А какие с окупантом вообще могут быть переговоры? Окупант не для того захватывал чужие земли чтобы отдавать. Окупанта выбивают из захваченных земель а не просят его уйти. Гитлер хоть один метр захваченной земли отдал на переговорах?
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23.07.2020 10:38 Ответить
речь явно идет о ползучей капитуляции
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23.07.2020 10:40 Ответить
Как и РСФСР/РФ.
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23.07.2020 10:42 Ответить
Так в жизни все так устроено - побеждает сильнейший, у сильного бессильный виноват. до тех пор пока не поменяются местами.
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23.07.2020 10:48 Ответить
Как можно вести переговори,с тем,кто отказиваеться вообще от переговоров?!
Сначала нужно принудить к ЖЕЛАНИЮ начать переговори.
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23.07.2020 10:46 Ответить
Давить в -первую очередь должны подписанты Будабештской бумаги,
но при наличии сегоднешнего главы США -- это не реально.
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23.07.2020 10:49 Ответить
Путин обожает таких пустых балаболов, как Волкер.
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23.07.2020 10:52 Ответить
Давить будет Меркель. Лобком...
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23.07.2020 10:56 Ответить
багато ви знаєте країн які добровільно віддали окуповані територіїї??? хіба індонезія, і то після масштабних санкцій. ізраїль віддав синай лише після затяжної війни в 70х, палестинські території досі не збирається повертати. вірменія тримає карабах не без допомоги раші.я вже не кажу про абхазію. осетію та крим.окупанти ніколи добровільно не віддають захоплені землі, ніколи!
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23.07.2020 10:57 Ответить
Донбасс официально РФ не захвачен , "ихтамнет" . Поєтому Украина и вернет его дипломатическим путем. К єтому идет , санкции действуют .
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23.07.2020 11:07 Ответить
росія слід за ізраїлем ввела в законодавство поняття контрольовані території, тобто ті що є під військовим контролем і не є частиною держави, з умовою включення їх до складу на постійній основі. тому донбас якщо і вернуть,то не при путіні
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23.07.2020 11:27 Ответить
Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО- немецко-француских подельников рашиста можно выбрасывать из списка
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23.07.2020 11:06 Ответить
Кто назначил Францию и Германию в "подельники" ? Так на российской ботоферме работают ?
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23.07.2020 11:08 Ответить
дык кто в ботоферме назначает подельников.? если отказ от участия в минском сходняке США И Англии указывает ,что те,которые против участия этих стран есть подельники рашистские ,который тоже против...
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23.07.2020 11:14 Ответить
На ботоферме определяют направление и цели , куда ботьі должньі заливать дезинформацию , или ложь.
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23.07.2020 12:27 Ответить
ну вот видишь ,и путя и немецкая макрель и французские оланда с макароном были и есть против участия США и Англии и в минском и в нормандском...,что указывает на создателей и исполнителей определенных целей по отношению к Украине и ее народу, которые воплощаются на практике...
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23.07.2020 14:36 Ответить
А какой может быть разговор с сумашедшим? Здесь только сила и смирительная рубашка.
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23.07.2020 18:08 Ответить
Всё верно сказал.
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23.07.2020 20:21 Ответить
 
 