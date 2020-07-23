Пока я не вижу возможностей для переговоров с Россией о Крыме, необходимо мощное международное давление, - Волкер
Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией относительно окупированного ею Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Радио "Свобода".
"Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым - это часть России, здесь не о чем говорить". Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО ", - сказал Волкер.
По его словам, "Турция действительно важный игрок".
"Все мы должны постоянно акцентировать внимание на проблеме захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление", - добавил Волкер.
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Вооруженным силам Украины у Зеленского запретили защищать свою страну - теперь официально.
27 июля, с 00:01, украинским Вооруженным силам запретят вести любую боевую деятельность против российских оккупантов.
Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского https://www.president.gov.ua/ru/news/proriv-u-minskomu-procesi-v-tkg-dijshli-zgodi-shodo-povnogo-62389 сообщил о «прорыве в Минском процессе»:
По его словам, новые условия вступят в силу с полуночи 27 июля:
«Есть радостная новость от ТКГ: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и тд. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа», - отмечает он.
Полный текст соглашения, достигнутого в Минске, опубликовали пока только интернет-ресурсы террористических образований и Российской Федерации.
Интересно, оно в детстве хоть раз дралось с пацанами?
Кого ти тоді поздоровляв?
Зеленський домовляється з луцьким терористом чи зі світовим військовим злочинцем. Зе погане.
Сначала нужно принудить к ЖЕЛАНИЮ начать переговори.
но при наличии сегоднешнего главы США -- это не реально.