РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7716 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 810 124

Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп в формате видеоконференций приветствовала достигнутую накануне договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Грау.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ перечислила меры по усилению режима прекращения огня, которые предусматривают издание и введение в действие с 00:01 (по киевскому времени) 27 июля 2020 года руководством Вооруженных сил Украины и руководством НВФ ОРДЛО и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня.

Так, эти меры предусматривают:

- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

- запрет на применение огня, включая снайперский;

Читайте также: Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца

- запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

- создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

- ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

- вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Читайте: Украинская сторона в ТКГ передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, - ОП

"Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий", - поясняется в заявлении Грау.

Также руководство ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Согласно заявлению Грау, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии.

"Я надеюсь, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению", - отметила она.

Напомним, на заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанский о заседании ТКГ: Россия требовала отменить постановление, которым выборы на Донбассе могут проводиться только после вывода оккупационных войск

Автор: 

ОБСЕ (4882) Донбасс (26956) перемирие (1683) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+50
https://www.facebook.com/olegbps?__tn__=CH-R&eid=ARCtoc1waNvQxbQSF8LQHpsXD79_k1rIP6dOIARDqVJuJz0mZerWItR1gD3psHs1GYTitzOkNepnwWGK&hc_ref=ARRVL67zeqSIf5eNuJjagD1SkRNNS50liosse4esSpMyHpfob98EKRffDyuTT_SQC6M&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.********************************************-fbvrIMH6vaFRLBqtYS9XFgqLoomRfVl98wefl0uxYMYVn3sYbDMNVHbrWQHvFZNLvTW_Td4MLYOeAg05XJXEKit05UuonYYBiAzgKkBNwH5GmNj6L2_ykgseqT04hfyWOeZB_MEpUJAfZ12pqL2_7S13vltnH0ul2m2J70synwWXGZZuaxlo6XbF2yOLI2Y0hS_EPQ0cUvF6wxfdr4DvIjj3d91sSqpRT0WRlaXLHClYi4uwPLu8G1of24KsIWTxTZhGQNe1Ia4rcslvle-dYKmz-T--1w3_jS--Do5bw Oleg Petrichenko
https://www.facebook.com/olegbps/posts/3862271477121388?__xts__%5B0%5D=68.********************************************-fbvrIMH6vaFRLBqtYS9XFgqLoomRfVl98wefl0uxYMYVn3sYbDMNVHbrWQHvFZNLvTW_Td4MLYOeAg05XJXEKit05UuonYYBiAzgKkBNwH5GmNj6L2_ykgseqT04hfyWOeZB_MEpUJAfZ12pqL2_7S13vltnH0ul2m2J70synwWXGZZuaxlo6XbF2yOLI2Y0hS_EPQ0cUvF6wxfdr4DvIjj3d91sSqpRT0WRlaXLHClYi4uwPLu8G1of24KsIWTxTZhGQNe1Ia4rcslvle-dYKmz-T--1w3_jS--Do5bw&__tn__=H-R 9 год

шарий таки выложил видео последнего часа жизни убитого на Донбассе украинского бойца. Видео с его нагрудной камеры. Напоминаю, что тело нашего бойца забрали россияне. Где шарий взял видео? Очевидно, что у ФСБ.

А безмозглые шароголовые до сих пор не понимают, "что с шарием не так" и почему он пророссийский блогер, тесно сотрудничающий с российскими спецслужбами.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:38
+38
"ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. " - это уже дно или еще нет?
показать весь комментарий
23.07.2020 10:39
+37
Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе - Цензор.НЕТ 6608
показать весь комментарий
23.07.2020 10:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так к чему тогда писать о том, что договоренность о прекращении огня - это - плохо, это просто - пипец? Что это меняет?
показать весь комментарий
23.07.2020 12:23 Ответить
Скорее псевдопатриоты или порохопатриоты, для которых что бы Зе ни сделал - всё плохо (при этом ещё накручивая свои фантазии). И при этом я не говорю, что всё что он делает - с моей точки зрения - хорошо.
показать весь комментарий
23.07.2020 12:51 Ответить
При клоуне количество смертей и конфликтов на фронте увеличилось,по сравнению со временами "псевдопатриотов или порохопатриов", несмотря на отводы, разводы, запрещения " что бы ни сделал " я лох. И что ж эти договощики из ОБСЕ ничего не предпринимали когда применялось запрещённое вооружиение и их не пускали во многие районы ОРДЛО ? Пустышка это всё ! только жёсткая конфронтация мира против России даст результат. И ни какой гуманитарной помощи из швейцарии! наши переселенцы живут гораздо хуже и ни какой лох, ахметов, швейцарцы, сивоха этим не переймаются. Их мечта как бы в ОРДЛО платить большие пенсии и даже детям погибших бандитов.
показать весь комментарий
23.07.2020 17:06 Ответить
При клоуне количество смертей и конфликтов на фронте увеличилось,по сравнению со временами "псевдопатриотов или порохопатриов", несмотря на отводы, разводы, запрещения " что бы ни сделал " я лох.

Ну вот нахрена откровенную туфту гнать. Тебе напомнить Дебальцево и Илловайск?
показать весь комментарий
24.07.2020 10:03 Ответить
Нормальні розуміють, що нічого не вийде, а дурні як завжди думкою багатіють. Є хоч один приклад виконання Росією своїх обіцянок?
показать весь комментарий
23.07.2020 15:29 Ответить
в парашу надвигается большая жопа по её нефтегазупромыслу и они вынуждены идти на уступки Украине - так главная задача патриотов сейчас раздавить поросль руцкого мира .Только откровенные ИДИЁТЫ после 7 лет войны с ПАРАШЕЙ что-то еще вякуют на какие-то отношения с ней . Защита руцкого языка внутри Украины даёт шанс УЙЛУ говорить что-то о его защите а значит и о продолжения войны .Ну неужели это не понятно ********* с ОПЗЖО и тем кто их поддерживает ?!
показать весь комментарий
23.07.2020 12:19 Ответить
Конечно, под видом учений "Кавказ" могут подтянуть войск, но на это же время Украина с НАТО тоже наметило учения. Так что баланс будет сохраняться. Крым научил кое-чему полезному.
показать весь комментарий
23.07.2020 12:20 Ответить
И если хоть один натовский солдат пострадает во время этих учений из-за действий РФ, то из "искры может возгориться пламя" по всему миру, на что она не решится, ни за что!
показать весь комментарий
23.07.2020 12:32 Ответить
Це і є досягнення зелених ублюдків? Перемовини з сепарнею, яка вбила нашого медика, познущалась над його тілом, і не дала евакуювати пораненого?
То кацапи вже спостерігачі, разом з обсє?
показать весь комментарий
23.07.2020 12:24 Ответить
Знов убрали Небесное око.Как в 2014 лишили Украину превосходства в небе,запретив использование авиации,так и сегодня запрещают,но уже беспилотники.ЗСУ добре навчились корректировать огонь с их помощью и уничтожать незаконные постройки и живую силу москалей.Тому,беспилотники выполняющие функцию разведки и корректировки для москалей справжня угроза.Боятся роя дронов после Турции
показать весь комментарий
23.07.2020 12:41 Ответить
Між ЗСУ і керівництвом збройних формувань ОРДЛО, яке сидить в Кремлі. Задзеркалля!
показать весь комментарий
23.07.2020 13:23 Ответить
Схоже, що Захід (Зе тут якимось краєм тільки причетний) хоче проведення вибрів на окупованих територіях за будь-яку ціну.
Їм уже набридло "підтримувати демократію" в Україні.
Америка ще буде давати якусь допомогу, доки Україна хоч якусь шкоду завдаватиме РФ.
показать весь комментарий
23.07.2020 13:35 Ответить
В первый же день лугандийские орки эти договоренности нарушат.Опять наступаем на те же грабли.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:24 Ответить
Враг не только в Кремле
Мнения / Общество 23-июл, 05:469 3 415 0

Давайте без эмоций. Просто подведем итоги нескольких дней. Просто факты.

Зеленский показал всему миру и нам, что служить в армии Украины и воевать, защищая ее Независимость, - это плохо. Родина тебя кинет, сынок.

Фактически он предал военнослужащих из расстрелянной эвакуации.

Просто "слил тему", написав постик, что берет ситуацию под личный контроль. И отправил туда двух своих приближенных. Импотентных в данных вопросах. Хомчака, которого считают трусом и не уважают ни в ВСУ, ни у противника (Заход в Иловайск, бегство из Иловайска и отправка колонны под удар, чтобы отвлечь внимание от своей машины), и зама главы ОП, который так же дупля не отбивает в происходящем.

Зеленский всему миру продемонстрировал, что быть военным в Украине, мягко говоря, не выгодно. Ни денег, ни славы. А случись беда, тебя все кинут.

После этого Зеленский, не вытащив умирающего раненого и тела погибших, отправился в очередной внеочередной отпуск. Вкусно есть, сладко пить и пилить фоточки в инсту. Ну, что умеем. Чем богаты, так сказать.

Раненого и убитых при защите Украины он же туда не посылал. Он же им ничего не должен.

Зеленский показал себя всему миру трусом, когда не отреагировал на заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который прямо вмешивается во внутренние дела Украины.

Глава офиса президента сказал, что "Каждый может высказывать и писать свое мнение". Но это касается только Кадырова. На все остальные высказывания сразу прилетает жесткая реакция. Человек назвал его гондоном - получи штраф. Запилили видео - получите статью.

Зеленский напрямую говорил с "террористом" и выполнил его смешные требования по рекламе фильма. После этого имитировали штурм. Уже после того, как «террорист» сдался.

Зеленский всему миру показал, что он готов выполнять требования террористов.

Это, кажется, первый в мире прецедент, когда президент страны мгновенно выполняет требования террористов.

Это кажется, что это мелочь. Ставки вырастут. И требования будут другими. Потому что Зеленский террористам всего мира продемонстрировал - украинский президент Зеленский ведет переговоры напрямую и мгновенно выполняет требования.

Отныне каждый террористический акт с выдвинутыми требованиями на совести Зеленского.

Все, кто погибнут от терактов, - это жертвы лично Зеленского.

Зеленский всячески подчеркнул, что быть террористом выгодно. Что требования террористов он выполняет сразу.

При этом Зеленский продемонстрировал всему миру постановочный штурм после того, как «террорист» сдался. Сейчас за границей не обсуждают «террориста».

Сейчас обсуждают - знал ли Зеленский о готовящейся постановке, или это инициатива Авакова.

Сразу после этого вводится усиление в 9 областях. Не в Киеве, где орлы Авакова опять разминировали урны. И не в Харькове, где якобы задержан якобы подельник «террориста» с арсеналом оружия. Усиления вводятся в областях, где рейтинги партии СН и Зеленского уязвимы.

Я вам пока одно скажу. Если Зеленский это все делает и придумывает сам (опыт работы в 95 квартале молотком не расклепаешь), то это враг государственности и государства Украины.

Он разрушает саму идею государственности. Он разрушает смысл патриотизма и самопожертвования во имя государства.

А вот если это делают его приближенные, советуя таким образом поднимать упавший рейтинг, то это еще хуже.

Это значит, что они уже работают на того, кто придет после Зеленского. И это не Порошенко, которым они его пугают.

И да, если сюда добавить поступление во все ВУЗы без ЗНО абитуриентов с оккупированных территорий, то быть террористом и коллаборантом еще выгоднее.

Роман Доник
показать весь комментарий
23.07.2020 14:36 Ответить
Хроника одного президента

23.07.2020 г.

"Нафтогаз" принял решение об увеличениии цены на газ для населения.
Причина проста - в последний день июля 2020 года "Нафтогаз" перечислил всю операционную выручку и дивиденды в государственный бюджет для закрытия огромной дыры в нем, в результате провала выполнения бюджетных показателей по доходной части (см. сообщение от 04.07.2020 г). Лишенный денег даже на оперативные расходы "Нафтогаз" вынужден подымать цены.

Зеленский объявил о "прорыве в реализации Минских соглашений" и полном прекращении огня с 27.07.2020 г. (это третье за период его президентства). теперь есть целых пять дней для трансляции изи всех "СМИ" о невиданных победах в мирном урегулировании. Россия пытается хоть как то сохранить видимость полезности Ермака.

22.07.2020 г.
Генеральній прокурор Украині Венедиктова заблокировала дело ОАСК, фактически отказавшись назначить прокурора для ведения дела.

В верхах ВС Украины грохнул конфликт. При всей своей лояльности Хомчак возмутился проводимыми в обход него, министром обороны Тараном и руководством Генштаба бюджетным сокращением ВСУ. После разговора в министерстве на повышенных тонах, где Хомчаку разъяснили, что сокращение "это указание сверху", Хомчак написал докладную Зеленскому. Вместо реакции Зеленского к нему пожаловал Ермак. Но разговора видимо не получилось, ибо вскоре он выскочил из кабинета под звон чего то разбитого.

Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения ?
Около половины кредитов выданных государственными банками носят характер "проблемных" или "невозвратных". При том, большинство из них имеет статус "под государственные гарантии". Планируемая минфином закупка этими банками выпускаемых министерством ОВГЗ окончательно превратит их в пустые хранилища никому не нужной бумаги.Миссия технической поддержки МВФ завершила работу в Украине осуществлявшая консультативный мониторинг налогового законодательства в Украине прекратила работу и отключила канал видеосвязи.
показать весь комментарий
23.07.2020 14:50 Ответить
руководством Вооруженных сил Украины и руководством НВФ ОРДЛО и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня, содержащих следующие меры по поддержке прекращения огня. Источник: https://censor.net/n3209719
то бишь мордор здесь ни при чем и его подписи под документом нет?
то что так упорно добивался крембль свершилось, теперь он ни при чем, признание агрессора не при делах....
заставили договариваться с хвостом бешенной кусающей собаки. ?
я так понимаю?
может кто из сведущих мне объяснит.
барыг, аферистов и свынарчуков, просьба не беспокоить.как и содержанок *******.
показать весь комментарий
23.07.2020 15:01 Ответить
Даю прогноз, що коли після 27 кацапи будуть стріляти, то це не буде вважатись за порушення і ОБСЄ цього не зафіксує, а наш головком буде мовчати.
показать весь комментарий
23.07.2020 15:35 Ответить
рашка уже миротворец, а не захватчик!!! Слава ДЕБИПУТИНЫМ!!!
показать весь комментарий
23.07.2020 18:01 Ответить
Хорошо и правильно.
показать весь комментарий
23.07.2020 20:20 Ответить
Хороший план перед наступлением роssии на Украину.
показать весь комментарий
23.07.2020 22:20 Ответить
Єрмак і Резніков вже виключили касапів як сторону війни.
жрі-тє.
показать весь комментарий
23.07.2020 23:57 Ответить
Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня должен подписать путин
показать весь комментарий
24.07.2020 10:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 