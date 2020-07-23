За сутки в Киеве зафиксировали 112 новых случаев COVID-19, среди заболевших 5 детей, - Кличко. КАРТА
Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, на сегодняшний день в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших: 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.
"Ответственно относитесь к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом! Берегите себя!" - добавил Кличко.
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