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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировали 112 новых случаев COVID-19, среди заболевших 5 детей, - Кличко. КАРТА

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло еще на 112 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших: 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

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Наибольшее количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.

"Ответственно относитесь к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом! Берегите себя!" - добавил Кличко.

За сутки в Киеве зафиксировали 112 новых случаев COVID-19, среди заболевших 5 детей, - Кличко 01
За сутки в Киеве зафиксировали 112 новых случаев COVID-19, среди заболевших 5 детей, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25659) Кличко Виталий (4650) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Можна й далі застосовувати слабітєльні захоти та збільшувати їх масовість...
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23.07.2020 12:40 Ответить
 
 