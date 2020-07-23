РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7716 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 652 8

Участники ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ на Луганщине не позднее 10 ноября, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Участники ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ на Луганщине не позднее 10 ноября, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Участники рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения сторон в н.п. Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

"Приветствуя это, я призываю стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного времени года", - отметила спецпредставитель.

Грау также проинформировала, что рабочая группа по гуманитарным вопросам условилась о дальнейшем обмене информацией об удерживаемых лицах, связанных с конфликтом.

"Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их семьи, родные и близкие", - подытожила Грау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330) Грау Хайди (34) Луганская область (6508)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему об договорняках информирует швейцарка, а вчера РФ и ДНР? Где наша пресс-конференция? Опять Родиной втихаря торгуют оптом и в розницу.
показать весь комментарий
23.07.2020 10:56 Ответить
Здраствуй приднестровье
показать весь комментарий
23.07.2020 10:57 Ответить
Участники ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ на Луганщине не позднее 10 ноября, - спецпредставитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 6303
показать весь комментарий
23.07.2020 11:01 Ответить
Это после подлого убийства украинских военных ????????

Вообще офуели
показать весь комментарий
23.07.2020 11:02 Ответить
**************** продолжается!
показать весь комментарий
23.07.2020 11:05 Ответить
В смысле?Нафиг они надо-Валадимир Зе Великий говорил же,что до декабря все закончит,а если не закончит,то вступит в силу "План "Б".Аж жутко стремно было слышать "ПЛАААН...БЭЭЭЭ...".Мороз по коже.Вже був один великий "атозадвачаса"
показать весь комментарий
23.07.2020 11:11 Ответить
Кацапы всегда настойчиво предлагали открыть пункт пропуска в Счастье, насколько я понимаю он им нужен для того, чтобы отвести наши войска и дать возможность кацапам захватить электростанцию?
показать весь комментарий
23.07.2020 11:14 Ответить
Щастя - це ж українська територія, якій КППВ? А наступний - в Києві?
показать весь комментарий
23.07.2020 13:07 Ответить
 
 