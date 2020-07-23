Если ликвидируем ОАСК и создадим новый суд, какими судьями его наполнять? - "слуга народа" Костин

Глава комитета Рады по правовой политике, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин не поддерживает ликвидацию Окружного административного суда Киева, чей глава Павел Вовк вместе с коллегами стал фигурантом расследования НАБУ.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ОАСК можно ликвидировать и создать на его месте новый суд. "Но какими судьями его наполнять?" - задал он встречный вопрос.

Костин также не знает, на основании каких критериев "одних судей оставлять, а других нет".

По мнению депутата, любые "сомнительные" решения ОАСК можно пересмотреть в апелляционной и кассационной инстанциях. "Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал нардеп.

Как вариант, говорит он, для рассмотрения жалоб на решения органов госвласти можно создать новый Высший специализированный суд.

Читайте также: Венедиктова три месяца блокировала обыски и подозрения судье Вовку и его приспешникам, - Шевченко

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.