Если ликвидируем ОАСК и создадим новый суд, какими судьями его наполнять? - "слуга народа" Костин
Глава комитета Рады по правовой политике, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин не поддерживает ликвидацию Окружного административного суда Киева, чей глава Павел Вовк вместе с коллегами стал фигурантом расследования НАБУ.
Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ОАСК можно ликвидировать и создать на его месте новый суд. "Но какими судьями его наполнять?" - задал он встречный вопрос.
Костин также не знает, на основании каких критериев "одних судей оставлять, а других нет".
По мнению депутата, любые "сомнительные" решения ОАСК можно пересмотреть в апелляционной и кассационной инстанциях. "Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал нардеп.
Как вариант, говорит он, для рассмотрения жалоб на решения органов госвласти можно создать новый Высший специализированный суд.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
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Коли гавкали на пороха то було так просто. Петя для судової реформи мав витягти з шухлядки 10.000 чесних суддів. А тепер, коли позалізали в крісла, вже чомусь не знають де їх взяти.
До виборів зебіли точно знали де їх брать. Шо ж трапилось?
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
І скількох недоброчесних суддів, "підлих агентів кремля", узгоджених особисто Порохом, мащнєйшій прізідєнт фсєлєннай позбавив мантій за 10 місяців?
потрібно значно розширити список ліквідації...
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
Леонід Глібов (1858)
Трудно назвать революционером человека, у которого офис в Нижнем Манхэттене с видом на Гудзон. Но по факту Гейб Рот покушается на американскую Конституцию. В 1789-м году отцы-основатели закрепили пожизненные полномочия членов Верховного суда. Сегодня Гейб через посредников-лоббистов пытается убедить Конгресс, что сроки нужно ограничить.
считает, что чем дольше служит судья, тем больше он независим. Сама она не прочь оставаться на должности пожизненно… А кто бы отказался? Но уязвимость у выборной системы, действительно, есть: в сегодняшней расколотой надвое Америке республиканцы и демократы готовы драться насмерть за то, чтобы поставить своих людей в суды. Особенно в Верховный. И с еще большей ожесточенностью они бы продавливали потом нужные им решения. Поэтому Гэри Тилзер уверен, что США к реформе Верховного суда совсем не готовы
Берите весь оставшийся состав 95 квартала
Днем они будут "судить", а вечером "веселить"..........ржунимагу....
Завдання виконав?
В касу...
тут головне щоб кожен суддя був почеплений на "гачок"
"не следуй за большинством на зло" Исх.23:2
Без Вовка солнце светить перестанет....
"слугам олигархов"
Тупой слуга. Квалифицироваными, отвественными, неподкупными судьями. Если таких нет в Украине, пригласить с других цивилизованых стран.
ЗЕбилы! До вас бл@ди когда нибудь дойдет, кого вы повыбирали, ущербные?!
суд - діло Боже, а безбожники в принципі не можуть відрізняти правду від кривди