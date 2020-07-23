За сутки в ВСУ зафиксировали 16 новых случаев COVID-19, всего болеют 143 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 23 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеют 143 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровел 551 человек, зарегистрировано 5 летальных случаев. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 63 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 работника ВСУ, Военно медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Конотопская ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская область - 2 военнослужащих, Сумская область - 2 военнослужащих): "Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания".