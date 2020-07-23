Вторая попытка подъема затонувшего в Одессе танкера Delfi состоится в пятницу, - бизнесмен Ставницер

Специалисты компании Smart Marine Concept перенесли на пятницу последнюю попытку снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции.

"Вторая попытка снять танкер Delfi c волнореза у пляжа "Дельфин" стальными тросами назначена на пятницу", - отметил Ставницер.

По его словам, в четверг, на который ранее было запланировано поднятие судна, продолжат подготовительные работы:

"Буксиры P&O Maritime Ukraine будут действовать по чужому проекту, который составил подрядчик судовладельца. Мы можем только чисто исполнить свою часть работ и рассчитывать, что тросы выдержат", - добавил Ставницер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, а в случае неудачи этим займется АМПУ.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.