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Новости
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Вторая попытка подъема затонувшего в Одессе танкера Delfi состоится в пятницу, - бизнесмен Ставницер

Вторая попытка подъема затонувшего в Одессе танкера Delfi состоится в пятницу, - бизнесмен Ставницер

Специалисты компании Smart Marine Concept перенесли на пятницу последнюю попытку снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции.

"Вторая попытка снять танкер Delfi c волнореза у пляжа "Дельфин" стальными тросами назначена на пятницу", - отметил Ставницер.

По его словам, в четверг, на который ранее было запланировано поднятие судна, продолжат подготовительные работы:

"Буксиры P&O Maritime Ukraine будут действовать по чужому проекту, который составил подрядчик судовладельца. Мы можем только чисто исполнить свою часть работ и рассчитывать, что тросы выдержат", - добавил Ставницер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что судовладелец еще раз попытается поднять затонувший танкер Delfi, а в случае неудачи этим займется АМПУ.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

Вторая попытка подъема затонувшего в Одессе танкера Delfi состоится в пятницу, - бизнесмен Ставницер 01

Одесса (7917) танкер (149) Ставницер Андрей (14)


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Зелененькие, не подскажете какого числа закончился срок очередного "ультиматума" импотентного президента? Или главное - прокукарекать в камеру?
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23.07.2020 11:45 Ответить
На який кіль коли він лежить на мілині? Перевалиться на інший бік.
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23.07.2020 11:45 Ответить
- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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23.07.2020 11:53 Ответить
Главное что бы не перевернули Землю.
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23.07.2020 11:55 Ответить
Просто загадят мазутом пляж, только и всего.
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23.07.2020 18:58 Ответить
Контрабандист или бизнесмен?
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23.07.2020 11:57 Ответить
а шо ж Зеля с тем танкером не договорится? Видосик для него нехай снимет, в якорные клюзы ему заглянет, ножкой потопает...
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23.07.2020 12:38 Ответить
Танкер может уйти только так, как и пришёл - при помощи хорошего шторма.
Сползёт на более глубокое место с глаз долой и тема закроется.
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23.07.2020 17:16 Ответить
 
 