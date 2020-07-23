В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать", - рассказали в ведомстве.

Согласно информации, ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

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"После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города", - сообщают в Департаменте.



Фото: Виталий Шиян / сайт УНИАН

Как пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники, Виталий Шиян родился 26 сентября 1976 года в г. Кременчуге. Образование высшее - юридическое, окончил Киевскую Национальную академию внутренних дел Украины в 2002 году (правоведение, квалификация – юрист). С 1995 года служил в рядах ВСУ (Крым, морская пехота). На службе в органах внутренних дел с 1996 года. Работал в патрульно-постовой службе милиции и ОБНОН Кременчугского городского управления УМВД. С 2008 года - первый заместитель начальника Кременчугского городского управления УМВД. С 2010 года - начальник Херсонского горотдела УМВД. С 2012 года - заместитель начальника Киевского УБОП. С 2013 года - работал в Полтаве начальником уголовного розыска, а потом приказом Министра внутренних дел от 08 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.

Позже снова был переведен в Полтаву и дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.

Женат, имеет дочь. В рядах правоохранительных органов Шиян оказался неслучайно – его отец тоже работал в милиции.





В настоящее время продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.