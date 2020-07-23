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Новости Силовики
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В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать", - рассказали в ведомстве.

Согласно информации, ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Проводится спецоперация по задержанию мужчины, угрожающего взорвать гранату в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

"После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города", - сообщают в Департаменте.

В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города 01
Фото: Виталий Шиян / сайт УНИАН

Как пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники, Виталий Шиян родился 26 сентября 1976 года в г. Кременчуге. Образование высшее - юридическое, окончил Киевскую Национальную академию внутренних дел Украины в 2002 году (правоведение, квалификация – юрист). С 1995 года служил в рядах ВСУ (Крым, морская пехота). На службе в органах внутренних дел с 1996 года. Работал в патрульно-постовой службе милиции и ОБНОН Кременчугского городского управления УМВД. С 2008 года - первый заместитель начальника Кременчугского городского управления УМВД. С 2010 года - начальник Херсонского горотдела УМВД. С 2012 года - заместитель начальника Киевского УБОП. С 2013 года - работал в Полтаве начальником уголовного розыска, а потом приказом Министра внутренних дел от 08 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.

Позже снова был переведен в Полтаву и дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.

Женат, имеет дочь. В рядах правоохранительных органов Шиян оказался неслучайно – его отец тоже работал в милиции.

В настоящее время продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.

заложник (1493) Нацполиция (16549) Тахтаулове (770) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) угон (294)


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Топ комментарии
+24
новый сериал ЗЕ-ложники для зеко-манды?
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23.07.2020 11:44
+14
не забудьте подписаться на сериал от рюкзакян продакшн..
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23.07.2020 11:44
+14
Каждый вечер вечер наступает вдруг......
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23.07.2020 11:44
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новый сериал ЗЕ-ложники для зеко-манды?
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23.07.2020 11:44 Ответить
Владимир Александрович, ну когда же террорист убьет кого-нибудь?
Добавьте драйва в ваши видосика! 🤔
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23.07.2020 11:50 Ответить
Началось в колхозе утро........
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23.07.2020 11:57 Ответить
на цього?
В Полтаве преступник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника УГРО облполиции и пытается выехать из города - Цензор.НЕТ 9819
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23.07.2020 11:45 Ответить
Тоня Геращенко готова отдаться захватчику без остатка - Арсен не ревнует-надо для дела!
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23.07.2020 11:58 Ответить
друга серія, режисер той самий
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23.07.2020 11:44 Ответить
У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції і намагається виїхати з міста - Цензор.НЕТ 2289
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23.07.2020 11:53 Ответить
не забудьте подписаться на сериал от рюкзакян продакшн..
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23.07.2020 11:44 Ответить
Netflix уже ведёт переговоры по выкупу всего сезона
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23.07.2020 11:45 Ответить
не схоже на аваківську постановку.
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23.07.2020 11:44 Ответить
Сегодняшний террорист вчера посмотрел кино про Луцк и вдохновился.
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23.07.2020 11:46 Ответить
всяке може бути.......
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23.07.2020 11:48 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг......
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23.07.2020 11:44 Ответить
Это точно.
Но однообразно и скучно.... уже
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23.07.2020 11:51 Ответить
От дебіл...Що той, що другий...
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23.07.2020 11:45 Ответить
и что типа я должен пожалеть мусоров?!! ага ЩАЗЗЗ!!! токо шнурки поглажу!!
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23.07.2020 11:46 Ответить
БТР с Луцка перехватит злоумышленника
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23.07.2020 11:46 Ответить
пАгоня?
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23.07.2020 11:46 Ответить
Первый раз выглядит как трагедия, - второй уже как комедия. А тут и первый раз был комедией.
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23.07.2020 11:46 Ответить
Беда у тебя.
Всего два раза было и оба комичные.
Мож к врачу нужно?
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23.07.2020 11:52 Ответить
Шо сказать хотел?)
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23.07.2020 11:55 Ответить
Шо петики перегибают палку. Или они пишут только для своих? Как в резервации.
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23.07.2020 11:57 Ответить
как то "перднул" но не втему
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23.07.2020 12:04 Ответить
зепівшостий, бери цю справу під особистий контроль!
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23.07.2020 11:47 Ответить
Треба щоб записав відосик: "Гранаты у него не той системы".
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23.07.2020 11:50 Ответить
Ну і куди вони доїдуть?Хіба що до ганделика...
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23.07.2020 11:47 Ответить
Бубочка наверное лично позвонил,убедил не взрывать и пообещал ,,террористу"бесплатную подписку на год, канала 95 квартал
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23.07.2020 11:47 Ответить
Ну, а що ви хотіли.
Країною з 21.04.2019 керують клоуни.
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23.07.2020 11:49 Ответить
Какое совпадение ..терорист берет в заложники мента потом меняет на другого мента
Все актеры из одной киностудии под названием МВД Украины ..Теперь надо штат разширить звукооператоров стилистов гримеров ассистентов набрать попросить на это еще 5 ярдов гривен для МВД
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23.07.2020 11:49 Ответить
Чому ти не визвався в заручники, щоб мєнта поміняли на тебе? Постанова ж, нічого боятись.
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23.07.2020 11:50 Ответить
А ти таки мазохіст!
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23.07.2020 11:53 Ответить
На диване петикам безопаснее.
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23.07.2020 11:54 Ответить
Лахта, не пались, в українській мові «постанова», і «постановка», то різне.
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23.07.2020 11:55 Ответить
а видосик запилить не просил у бедосика?
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23.07.2020 11:49 Ответить
А видосик -гундосик записать?
https://ibigdan.livejournal.com/25350034.html Свиня вже чекає і підморгує

Одна з найпопулярніших іспанських газет назвала затримання терориста Зеленським гідним серіалу "Чорне дзеркало".

У Полтаві злочинець з гранатою відпустив взятого в заручники поліцейського в обмін на начальника КР облполіції і намагається виїхати з міста - Цензор.НЕТ 7774

Хто ще не в курсі: в цьому серіалі прем'єр гвалтує свиню в прямому ефірі, виконуючи вимогу терориста.

Так і бачу як росте величність найвеличнішого лідера світу в іспаномовному світі.

З подібними порівняннями вийшли в світ новини в найпопулярнішій французькій газеті Le Figaro і французькому телеканалі France24 і в незліченній кількості англомовних видань.
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23.07.2020 11:49 Ответить
Позорище всесвітнє.Циркові номери зеклована вже й до зарубіжної публіки добралися
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23.07.2020 11:58 Ответить
Мне интересно почему ЦЕНЗОР об этом молчит? Тупой высер Жвании они разместили!
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23.07.2020 12:03 Ответить
Повсеместный беспредел.
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23.07.2020 11:50 Ответить
власти первыми начали! народу понадобилось 20 лет чтобы начать отвечать властям их же монетой!! и либо власти сами начнут выполнять свои же законы либо праздник беспредела будет наростать!!
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23.07.2020 11:52 Ответить
это тот самый случай когда мозг болеет за мента, а сердце за преступника...
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23.07.2020 11:51 Ответить
как я всегда повторял (ктоо то сказал до меня)
ХОРОШИХ МЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!! СИСТЕМА ОТБОРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАБИРАТЬ ХОРОШИХ МЕНТОВ!!
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23.07.2020 11:53 Ответить
это да..
но к сожалению пока не разрешили всеобщее ношение оружия без ментов не обойтись..
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23.07.2020 11:55 Ответить
так менты и есть главные бандиты! они либо сами неопсредственно учавствуют в разбое со своим табельным оружием! либо крышуют бандитские группы поставляя им оружие!! так что как мне кажется мы вполне можем обойтись без ментов (обычные граждане) а вот властям да им без ментов никак не обойтись!!!
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23.07.2020 11:59 Ответить
ватнік аваков почав передвиборчу компанію. новий ставленик коломойші. квартальний шут злитий
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23.07.2020 11:51 Ответить
шо не день то нове шоу! видно що аваков взявся серйозно за справу
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23.07.2020 11:52 Ответить
ЗЕльоный бардак в стране !
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23.07.2020 11:53 Ответить
Репортаж з місця події: https://poltava.to/news/56572/#comments
(є відео, можна читати коментарі)
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23.07.2020 11:54 Ответить
менял бы сразу на рюкзакова
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23.07.2020 11:55 Ответить
Лучше на ЗЕленского!
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23.07.2020 11:57 Ответить
Над Украиной распыляют какой то неведомый химикат.
Иначе этот дебилизм что творится я объяснить не могу.
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23.07.2020 11:58 Ответить
все намного проще! на носу выборы и крупный экономический кризис! властям нужен повод усилить силовые структуры для борьбы с недовольным народом (а народ очень недоволен) вот счас вам покатают шоу ттерористов может взорвут еще чего нить и народ с криками даздравствуют менты согласится на расширение полномочий ментов!! как говорится схема старая но рабочая!!
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23.07.2020 12:04 Ответить
Шо... Апять !?!?
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23.07.2020 11:59 Ответить
Ні дня без кіношки. Тільки замість блокбастерів чомусь постійно виходять дешеві комедії рівня 95 кварталу.
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23.07.2020 12:02 Ответить
Шоу продовжується.
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23.07.2020 12:17 Ответить
Пусть Владимир Александрович приводит себя в порядок и готовится снимать видосик по требованию террориста. И рояль пусть приготовят.... На всякий случай... Мендель уже разучивает текст о том, как её шеф строгим разговором обезвредил террориста и спас полицейского... И перед занавесом по сценарию - выстрел из БТР... Желательно холостым или в воздух....
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23.07.2020 12:28 Ответить
Шо,БТР с Луцка уже подоспел?
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23.07.2020 12:33 Ответить
Недооцениваете продюссеров "Квартала" - для этого сериала у них есть БТРы в каждой области и райцентре....
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23.07.2020 12:47 Ответить
Комедия или цирк - 100%.
Но!!
Почему в Украине большинство болеют за преступника?
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23.07.2020 12:40 Ответить
потому что в нашей стране главный преступник (главный напушитель законов) сама власть! а первые из нарушителей это силовые органы, следовательно, если находится кто то кто начинает гонять таких представителей власти, то люди его поодерживают это типа месть за все хорошее что власть сделала людям!!
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23.07.2020 15:55 Ответить
Дайте ему самолет для полета в Турцию. И начальник от этой беготни отдохнет, покупается в море.
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23.07.2020 12:56 Ответить
Мент, конечно, хорошим быть не может... Но этого, Шияна, по "трудовому пути" и по поступку с обменом подчинённого, можно назвать "правильным".
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23.07.2020 15:30 Ответить
какао-кремлёвско методичка "спиктакыль, вы всё врётии".
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23.07.2020 20:15 Ответить
 
 