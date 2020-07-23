В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города
В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.
"23 июля в 9:00 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика", последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать", - рассказали в ведомстве.
Согласно информации, ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска.
"После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города", - сообщают в Департаменте.
Фото: Виталий Шиян / сайт УНИАН
Как пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники, Виталий Шиян родился 26 сентября 1976 года в г. Кременчуге. Образование высшее - юридическое, окончил Киевскую Национальную академию внутренних дел Украины в 2002 году (правоведение, квалификация – юрист). С 1995 года служил в рядах ВСУ (Крым, морская пехота). На службе в органах внутренних дел с 1996 года. Работал в патрульно-постовой службе милиции и ОБНОН Кременчугского городского управления УМВД. С 2008 года - первый заместитель начальника Кременчугского городского управления УМВД. С 2010 года - начальник Херсонского горотдела УМВД. С 2012 года - заместитель начальника Киевского УБОП. С 2013 года - работал в Полтаве начальником уголовного розыска, а потом приказом Министра внутренних дел от 08 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.
Позже снова был переведен в Полтаву и дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.
Женат, имеет дочь. В рядах правоохранительных органов Шиян оказался неслучайно – его отец тоже работал в милиции.
В настоящее время продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.
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Добавьте драйва в ваши видосика! 🤔
Но однообразно и скучно.... уже
Всего два раза было и оба комичные.
Мож к врачу нужно?
Країною з 21.04.2019 керують клоуни.
Все актеры из одной киностудии под названием МВД Украины ..Теперь надо штат разширить звукооператоров стилистов гримеров ассистентов набрать попросить на это еще 5 ярдов гривен для МВД
https://ibigdan.livejournal.com/25350034.html Свиня вже чекає і підморгує
Одна з найпопулярніших іспанських газет назвала затримання терориста Зеленським гідним серіалу "Чорне дзеркало".
Хто ще не в курсі: в цьому серіалі прем'єр гвалтує свиню в прямому ефірі, виконуючи вимогу терориста.
Так і бачу як росте величність найвеличнішого лідера світу в іспаномовному світі.
З подібними порівняннями вийшли в світ новини в найпопулярнішій французькій газеті Le Figaro і французькому телеканалі France24 і в незліченній кількості англомовних видань.
ХОРОШИХ МЕНТОВ НЕ БЫВАЕТ!! СИСТЕМА ОТБОРА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАБИРАТЬ ХОРОШИХ МЕНТОВ!!
но к сожалению пока не разрешили всеобщее ношение оружия без ментов не обойтись..
(є відео, можна читати коментарі)
Иначе этот дебилизм что творится я объяснить не могу.
Но!!
Почему в Украине большинство болеют за преступника?