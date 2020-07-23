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Захватчик в Полтаве обменял полицейского на начальника уголовного розыска Шияна и уехал с ним на предоставленном автомобиле, - Геращенко. ВИДЕО

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".

В соцсетях появилась видеозапись момента выезда злоумышленника на автомобиле с территории где велись переговоры.

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром".

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.

Также читайте: Освобожденные заложники рассказали, как вел себя "луцкий террорист" Кривош: На улицу не отпускал, но относился хорошо. ВИДЕО

Захватчик в Полтаве обменял полицейского на начальника уголовного розыска Шияна и уехал с ним на предоставленном автомобиле, - Геращенко 01

Автор: 

граната (1007) захват (787) Тахтаулове (770) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+25
кароче, весь день за этой машиной будут гоняться, а вечером позвонит Зеленский и все сдадутся..
Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 95
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23.07.2020 12:04
+21
Та щось замало драйву! Чекаємо на Блазня із відосиком.
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23.07.2020 11:56
+18
кино снимают?
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23.07.2020 11:55
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Никто не в курсе на попкорн цену не повысили за эти 3 дня?
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23.07.2020 12:06 Ответить
Тепер сума можливого викупу точно збільшиться... Начальник кримінального розшуку свою долю не упустить...
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23.07.2020 12:07 Ответить
А с Бубочкой поговорить???
Он же у нас офигительный переговорщик!
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23.07.2020 12:08 Ответить
боится попасть под бубочкино внушение-вот и слинял побыстрее
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23.07.2020 12:19 Ответить
Кто сеет ветер, пожнёт бурю.
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23.07.2020 12:08 Ответить
А що робити. По сценарію мав захопити вагон трамваю, а на місці з'ясувалось, що у Полтаві їх не має Довелось імпровізувати.
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23.07.2020 12:09 Ответить
Мысль интерессная: трамвай, толлейбус, лайнер и метро...
А, еще фуникульор забыл в БУКУВЕЛИ
Да и по заложниках: пассажиры, мусора, клиенты морга...кажись все
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23.07.2020 12:25 Ответить
Ссуки... Я же на работе!!! Не могу громко смеяться!
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23.07.2020 13:16 Ответить
Сралин взял в заложники 140 миллионов советских баранов 30 декабря 1922 года,и назвал кего ГУЛАГ... Скоро столетие того ДЕБИЛИЗМА....
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23.07.2020 12:09 Ответить
Сериал "Земляне"!
Вчера была 1-я серия - "Луцк".
Сегодня вы можете посмотреть 2-ю серию - "Полтава".
Далее можно делать ставки - где и когда будет происходить действие 3-й серии
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23.07.2020 12:11 Ответить
Никто не в курсе Маск уже прокомментировал сегодняшнее событие?
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23.07.2020 12:11 Ответить
Конечно: он заканчивает свою новую разработку электронанотуфель
под кодовым названием: ...ЛУ ПА
Понимаете, что следующим городом "террористов" будет город Запорожье
Кстати: индекс Доу Джонса резко упал в ходе происходящих событий
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23.07.2020 12:33 Ответить
Кортеж Авакова уже обстреляли Точками-У и Ураганами?
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23.07.2020 12:12 Ответить
Посольство США в Украине объявило награду 2 000 000 долларов тому,кто сдаст 2 хакеров украинцев...,номер телефонной связи Посольства узнайте в инете...
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23.07.2020 12:13 Ответить
Аваков на черном коне (прототипе Буцефала) догонит автомобиль с бандитом и обезвредит его на ходу
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23.07.2020 12:13 Ответить
А если присмотреться, то это вовсе и не конь, а Мишка Сракашвили, но под седлом Авакова бежит резво, уже почти догнал.
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23.07.2020 12:32 Ответить
послезавтра азирова вытятут про Пороха муйню читать... у власти дебилы-социопаты
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23.07.2020 12:13 Ответить
Крок вліво, крок вправо - стріляю на ураження, -то і терористів би не було!
А можна і без кроку вистрілити!!!
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23.07.2020 12:14 Ответить
цензор, я звичайно розумію, що сценарій чергової серії авакова про терористів - це круто, але ж наіть для ватників треба уважно перекладати з української мови на "изык".
мені цей переклад ні до чого, але з вашої статті я геть нічого не зрозумів: "потрудитесь изъясняться яснее - кто на ком стоял?" (с)

злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска - що він накопав з того нещасного поліцейського? (на мові: зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку)

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника показаться полиции - тобто поліція взагалі його не бачила? (на мові: примусити зловмисника здатися поліції)

будьласка, цензор, не переписуйте сценарій від авакова, навіть з найкращих почуттів. просто постьте орігінал. хто не розуміє на мові, тому ваш сценарій на "изыке" не потрібен. учора був "прямий" репортаж з Луцьку від "росія1" - ви справді вважаєте, що ваш переклад допоміг його зробити "прямішим"?
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23.07.2020 12:15 Ответить
Авакову понравилось устраивать выступления клоунов😂
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23.07.2020 12:15 Ответить
А какой смысл было менять сержанта на полковника?
Или начальнику угрозыска захотелось покататься на "автомобиле Богдан"?
Я и раньше не питал иллюзий, но сейчас просто охреневаю от этого "правоохранительного органа" с бюджетом 13.9 миллиарда и численностью только полицейских в 119000.
Бл@дь, кто все эти люди?!
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23.07.2020 12:16 Ответить
Толковий сержант на вагу золото, а полковніков у нас хватає. Ще краще якби гєнєрала взяв би цих ще більше
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23.07.2020 12:24 Ответить
Ждем-с видосиков с деталями. Вангую, что постановщики этого водевиля снова обосруться на мелочах. Запасаемся попкорном
Неужели собакова действительно собрались в отставку? А то все местные начальники самолично и неудержимо "лезут под пули". Это жу-жу явно неспроста. Грядет, похоже, большая чистка...
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23.07.2020 12:18 Ответить
Зелена дрысля поняла, что его просчитали и решила снять вторую серию. Я думаю, что в этой серии он сам, лично будет брать злодея, который окажется переодетым Порошенком.
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23.07.2020 12:37 Ответить
Двое граждан Украины Артем Радченко и Александр Еременко взломали несколько сайтов США и скомуниздили крупные суммы денег.Ну хоть тут мы впереди планеты всей...
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23.07.2020 12:18 Ответить
початок непоганий - обміняв поліцейського на начальника підрозділу.
головне не зупинятись: начальника підрозділу на міністра внутрішніх справ; міністра - на президента, ну а там... не дарма ж в нього граната.
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23.07.2020 12:23 Ответить
Зміняти гранату на гаранта?
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23.07.2020 13:18 Ответить
Чому взяли полковника Шияна? Потрібно було Авакяна чи Геращенко. Переробіть дубль, заміна актора. Так не годиться. Це вже жарт-сльози. Та в мої часи старий дільничний взяв би того "терориста", засунув би йому ту гранату в штани і привів би в участок. Я сам не раз заходив у квартиру і забирав з руки "бандита" гранату, мій колега опер заходив сам в квартиру, де "бандит" був з грататою і примушував його покласти гранату і здатися, без різних "операцій" і відосиків. Разом із колегою забирали вибухівки "готові" до дії і безліч таких прикладів. І то була рядова подія. Що ви творите з поліцією? Ви довалите її до кінця. Якщо то бойова граната і ви сците його затримувати - то валіть, на це є всі підстави. Чи не знаєте Закон про поліцію? У кожному підрозділі є снайпер і группа затримання. Не знущайтеся з оперів,напишіть рапорта і йдіть у свій бізнес. Боротьба зі злочинністю - це не політика і не піар, а кропітка кожнодневна праця. Не лізьте туди. Якщо сильно хочеться - прийдіть вечором до опера, він вам дасть потриматися за пістолет без обойми йі йдіть спати. Не "геройствуйте".
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23.07.2020 12:24 Ответить
Мир видосиков и МАТРИЦЫ в которой мы живем,готовит в этом году еще не один сюрприз...,Осенью будет намного круче.... Венесуэла №2 и булка хлеба 1 миллион гривен.Подвиги Николаса МаДУРы не за горами...
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23.07.2020 12:28 Ответить
В Беларуси был только 1 случай захвата заложников,в 1996 году.Террориста уничтожили,хотя переговоры велись https://news.tut.by/society/492536.html С тех пор,никто даже не пытался)
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23.07.2020 12:30 Ответить
Так террорист у вас был настоящий, а тут сплошные шуты.
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23.07.2020 12:39 Ответить
Ну вот вам и результат неумелого и по сути преступного вмешательства президента в террористический процесс в Луцке, поскольку это не его зона отвественности, Президент спровоцировал своей записью всех больных людей и маргиналов, которые теперь поверили, что с ними будут разговаривать и выполнять их требования, достаточно погрозить оружием. Этим должны заниматься специалисты, а не юмористы. Аваков тоже пропиарился не по делу. Это самодурство и желание пропиарится этих руководителей, рискуя жизнями и здоровьем многих граждан, дорого может обойтись всем нам.
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23.07.2020 12:31 Ответить
Поки що це клоунада,поставлена в клоунській країні,керованій клоуном...Тільки но буде перша жертва жанр передачі зміниться ...
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23.07.2020 12:32 Ответить
СБУ не занимается террористами
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23.07.2020 12:33 Ответить
Арсенчік нізамінімий!
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23.07.2020 12:56 Ответить
Поменял шыло на мыло.
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23.07.2020 12:34 Ответить
Зеленского не захватят,у него кортеж машин сопровождения в количестве 45,даже у Кадырова 42
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23.07.2020 12:35 Ответить
зеленое шапито маст гоу он фром параша
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23.07.2020 12:40 Ответить
Самих не тошнить Антоніну і Авакова від цих щоденних шоу? Цього разу підїжджайте на бронетранспортері і кидайте гранату наступного дня після затримання. Пс. Нарешті Антоніна почав писати українською - згадав нарешті на податки громадян якої країни "працює".
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23.07.2020 12:45 Ответить
"содержимого работника" - це що?
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23.07.2020 12:48 Ответить
про це я намагався здогадатися у коменті трохи вище.

але все. що в мене вийшло: це вміст памперсів "работніка"
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23.07.2020 13:40 Ответить
Похоже, Зебила дружно строят: или Вава Х. или Рюкзак Собаков. А, возможно, и вместе.
Но дебильная биомасса до сих пор ничего не понимает.
Значит - может получится.
Мы - на пороге диктатуры и потери страны...
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23.07.2020 12:49 Ответить
Знову терорист ? Маємо терориста в Луцьку,Харкові й Полтаві,але регіони якось дивно вибрані ... Коли обирали,часом,не з Жиріновським радились ?
Чи пан Аваков більше турбується про безпеку західняків ?
https://mvs.gov.ua/ua/news/32765_Nacpoliciya_posilyu_zahodi_bezpeki_u_devyati_regionah_derzhavi.htm Нацполіція посилює заходи безпеки у дев'яти регіонах держави

Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1124
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23.07.2020 12:51 Ответить
А він тако з Полтави через Київ на Житомир поїде, а там ХОПА - посилена безпека та орли Авакова вже чекають. А ви тут - дивно обрані, дивно обрані... Думати наперед треба!
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23.07.2020 12:58 Ответить
На цій карті видно, де живуть і зібралися основні вороги Зе, міністра оборони, Генштабу, поліції і СБУ. Не на Донбасі, які кожного дня вбивають наших найкращих, а там, де зафарбрвано в червоний колір. В них це все і головах і вони в це повірили і діють на їх послаблення і знищення.
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24.07.2020 10:50 Ответить
а теперь меняем Шияна на Геращенко
и сАбаков должен сыграть на дудуке
"сАбачий Вальс"
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23.07.2020 12:51 Ответить
Шияну УБД,в студию срочно!
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23.07.2020 12:55 Ответить
Зеля, звони!
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23.07.2020 12:58 Ответить
Внесіть в повсякденний перелік справ "Атця нації, велічайшего перемовника" дзвінок терористу. Шоу, кожен день, і ніяких проблем.
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23.07.2020 13:02 Ответить
а зе-вавка с ним еще не говорил, может к вечеру на рояле сыграет.
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23.07.2020 13:06 Ответить
обменял содержимого работника

Бутусова?
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23.07.2020 13:10 Ответить
Першій серії не вдалось доказати,що ми країна терористів-рішили другу серію зняти.
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23.07.2020 13:37 Ответить
Если нет хлеба кушайте зрелища
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23.07.2020 13:40 Ответить
Ну это похоже на настоящего террориста. Доигрались с инценировками.
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23.07.2020 13:48 Ответить
Надо обменять теперь на министра МВД, а потом министра на президента... Это хитрый план походу...
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23.07.2020 14:01 Ответить
Скоро повылазят Отамани Зеленые. повторение событий геноцида украинцев 1918-1933.
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23.07.2020 14:27 Ответить
Вторая часть Мармезонского балета! В первой части налажали, теперь все по новой!
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23.07.2020 14:39 Ответить
Хорошо пошло, а главное - кучно: второй "террорист" за неделю.
До выходных третий будет, а, Аваков?
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23.07.2020 15:06 Ответить
адепты секты порохоботов сходят с ума берут в заложники людей!!!
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23.07.2020 15:38 Ответить
Вот что происходит когда тупорылый дилетант сунет нос не в свое дело ради пиара.Теперь захваты заложников у нас будет обычным явлением как в Мордоре и когда начнут гибнуть люди рано или поздно их кровь будет на совести , самого тупого в мире Клоуна , который еще Осел Оманский по совместительству. Что то я не вижу , что бы у этого мудака хватило смелости поехать к матери и извиниться , за то что после того как он взял ситуацию под личный контроль и уехал отдыхать , морпех еще трое суток умирал без помощи в зеленке.
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23.07.2020 15:43 Ответить
Сколько ни читаю отзывов на этом сайте, такое мнение, что одни дурачки собрались здесь и пишут разную херню. Или это просто пару идиотов здесь сидят и подписываются разными именами. А потом кто-то из них начинает рассуждать почему так плохо живется в Украине. Да вот потому плохо и живется, что таких балбесов неумных и неграмотных там полно. Ну, ни одного умного грамотного комментария нет. И дело даже не в самой ситуации, а в том, что у людей очень неадекватное воспринимание реальности. Дай Бог ситуации с заложником разрешиться благополучно, а вот таким глупым комментаторам самое большое пожелание - это здоровья. Остальное они просто не в состоянии понять.
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23.07.2020 16:14 Ответить
начальник Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції України в Полтавській області теж ярий противник військових та добровольців, що воювали на передовій? Як мінімум медаль Антоніна-Аваков видасть.
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23.07.2020 16:20 Ответить
кремлёвско-мармеладная методичка "спиктакыль, вы всё врётии".
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23.07.2020 20:13 Ответить
Грiм вам всем на голову, брехуны.
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23.07.2020 22:14 Ответить
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