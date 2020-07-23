Захватчик в Полтаве обменял полицейского на начальника уголовного розыска Шияна и уехал с ним на предоставленном автомобиле, - Геращенко. ВИДЕО
В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".
В соцсетях появилась видеозапись момента выезда злоумышленника на автомобиле с территории где велись переговоры.
Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.
Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром".
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.
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Он же у нас офигительный переговорщик!
А, еще фуникульор забыл в БУКУВЕЛИ
Да и по заложниках: пассажиры, мусора, клиенты морга...кажись все
Вчера была 1-я серия - "Луцк".
Сегодня вы можете посмотреть 2-ю серию - "Полтава".
Далее можно делать ставки - где и когда будет происходить действие 3-й серии
под кодовым названием: ...ЛУ ПА
Понимаете, что следующим городом "террористов" будет город Запорожье
Кстати: индекс Доу Джонса резко упал в ходе происходящих событий
А можна і без кроку вистрілити!!!
мені цей переклад ні до чого, але з вашої статті я геть нічого не зрозумів: "потрудитесь изъясняться яснее - кто на ком стоял?" (с)
злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска - що він накопав з того нещасного поліцейського? (на мові: зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку)
Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника показаться полиции - тобто поліція взагалі його не бачила? (на мові: примусити зловмисника здатися поліції)
будьласка, цензор, не переписуйте сценарій від авакова, навіть з найкращих почуттів. просто постьте орігінал. хто не розуміє на мові, тому ваш сценарій на "изыке" не потрібен. учора був "прямий" репортаж з Луцьку від "росія1" - ви справді вважаєте, що ваш переклад допоміг його зробити "прямішим"?
Или начальнику угрозыска захотелось покататься на "автомобиле Богдан"?
Я и раньше не питал иллюзий, но сейчас просто охреневаю от этого "правоохранительного органа" с бюджетом 13.9 миллиарда и численностью только полицейских в 119000.
Бл@дь, кто все эти люди?!
Неужели собакова действительно собрались в отставку? А то все местные начальники самолично и неудержимо "лезут под пули". Это жу-жу явно неспроста. Грядет, похоже, большая чистка...
головне не зупинятись: начальника підрозділу на міністра внутрішніх справ; міністра - на президента, ну а там... не дарма ж в нього граната.
але все. що в мене вийшло: це вміст памперсів "работніка"
Но дебильная биомасса до сих пор ничего не понимает.
Значит - может получится.
Мы - на пороге диктатуры и потери страны...
Чи пан Аваков більше турбується про безпеку західняків ?
https://mvs.gov.ua/ua/news/32765_Nacpoliciya_posilyu_zahodi_bezpeki_u_devyati_regionah_derzhavi.htm Нацполіція посилює заходи безпеки у дев'яти регіонах держави
и сАбаков должен сыграть на дудуке
"сАбачий Вальс"
Бутусова?
До выходных третий будет, а, Аваков?