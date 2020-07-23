Захватчик в Полтаве обменял полицейского на начальника уголовного розыска Шияна и уехал с ним на предоставленном автомобиле, - Геращенко. ВИДЕО

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области, после этого потребовал автомобиль и в настоящее время направляется на нем в сторону выезда из города.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".

В соцсетях появилась видеозапись момента выезда злоумышленника на автомобиле с территории где велись переговоры.

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введено в действие полицейскую специальную операцию "Гром".

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина во время задержания у Полтавского админсуда достал гранату и угрожает ее взорвать.

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