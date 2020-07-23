Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и украинскую власть за то, что Украина разрешает проезд гуманитарных грузов на временно оккупированные территории своей страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Швейцарии заявила в четверг в Донецкой области после посещения КП "Компания "Вода Донбасса" с президентом Украины Зеленским.
"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.
Соммаруга указала, что гуманитарная помощь от Швейцарии, которая будет в четверг предоставлена Украине, является не последней, и в сентябре планируется следующая большая гуманитарная помощь.
"Швейцария является государством-депозитарием Женевских конвенций, и она и дальше будет делать всё возможное для того, чтобы в этом конфликте соблюдалось международное гуманитарное право, чтобы мирное население и объекты гуманитарной инфраструктуры находились под соответствующей охраной", - подчеркнула она.
Как сообщалось, 20-23 июля по приглашению Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.
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Їй показали, як надругались над тілом нашого бійця, отримувачі гуманітарної допомоги?
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"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - сообщает "Укринформ".
Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также публиковалось видео, на котором видно, что в голове погибшего торчит нож.Источник: https://censor.net/n3209358
действительно! что может быть важнее!? разве что если бы Украина пропустила в обратку в Швейцарию пару колон танков рашистов.