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Новости Помощь Украине
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Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга

Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и украинскую власть за то, что Украина разрешает проезд гуманитарных грузов на временно оккупированные территории своей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Швейцарии заявила в четверг в Донецкой области после посещения КП "Компания "Вода Донбасса" с президентом Украины Зеленским.

"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.

Соммаруга указала, что гуманитарная помощь от Швейцарии, которая будет в четверг предоставлена Украине, является не последней, и в сентябре планируется следующая большая гуманитарная помощь.

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"Швейцария является государством-депозитарием Женевских конвенций, и она и дальше будет делать всё возможное для того, чтобы в этом конфликте соблюдалось международное гуманитарное право, чтобы мирное население и объекты гуманитарной инфраструктуры находились под соответствующей охраной", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 20-23 июля по приглашению Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Зеленский Владимир (20769) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1267) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+10
"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.Источник: https://censor.net/n3209737

Їй показали, як надругались над тілом нашого бійця, отримувачі гуманітарної допомоги?
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23.07.2020 12:03
+8
Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории. Больше ни одна страна в мире на такое неспособна. Это, как если бы немцы, во время войны, пропускали гумконвои к партизанам
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23.07.2020 12:11
+4
Спасиба, начальника Смаругга, от всей нашей Бурятии.
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23.07.2020 12:12
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"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.Источник: https://censor.net/n3209737

Їй показали, як надругались над тілом нашого бійця, отримувачі гуманітарної допомоги?
Покажіть.
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23.07.2020 12:03 Ответить
информирует https://censor.net/.
"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было распорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - сообщает "Укринформ".
Ранее на контролируемых оккупантами информационных ресурсах также публиковалось видео, на котором видно, что в голове погибшего торчит нож.Источник: https://censor.net/n3209358
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23.07.2020 12:09 Ответить
Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории. Больше ни одна страна в мире на такое неспособна. Это, как если бы немцы, во время войны, пропускали гумконвои к партизанам
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23.07.2020 12:11 Ответить
Або Россія в Ічкерію, під час Російсько-Чеченської війни.
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23.07.2020 12:14 Ответить
дурней не чего не придумал? нашёл партизан!
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23.07.2020 12:24 Ответить
Спасиба, начальника Смаругга, от всей нашей Бурятии.
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23.07.2020 12:12 Ответить
А не означает ли это признанием Швейцарией Лугондона? Лучше бы гнали гуманитарку в Африку, там дети голодают. А кормление оккупированых проблема оккупанта.
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23.07.2020 12:31 Ответить
"Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга"

действительно! что может быть важнее!? разве что если бы Украина пропустила в обратку в Швейцарию пару колон танков рашистов.
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23.07.2020 12:36 Ответить
Нічого дивного. Забезпечення терористів, це піорітетний напрямок діяльності влади.
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23.07.2020 12:49 Ответить
Тобто ЄС допомагає своїми вантажами окупантам. Нам трупиа їм жратва. Нехай Москва і годує. Хотя "а какая разница".
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23.07.2020 13:17 Ответить
Важливо, що Україна пропускає гуманітарні вантажі зі Швейцарії на тимчасово окуповані території, - президентка Соммаруга - Цензор.НЕТ 8998
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23.07.2020 13:32 Ответить
Так это всё сделано зеленским, ермаком и слугами урода с подачи его кореша Сивохи. Там невинное население, а здесь фашисты их преследующие. А чем Ахметов отличается в этом плане ? это всё и создаёт картинку что там хорошие люди а здесь уроды.
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23.07.2020 16:47 Ответить
саме цікаве те, що напено це дуже важливо для придурків слати гумдоппомогу пушиліним та іншій сепарсько-хуйлосранській мерзоті!
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23.07.2020 18:09 Ответить
Хорошо. Правильно.
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23.07.2020 20:17 Ответить
 
 