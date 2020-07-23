"Важно, что Украина пропускает гуманитарные грузы из Швейцарии на временно оккупированные территории, - президент Соммаруга"

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского и украинскую власть за то, что Украина разрешает проезд гуманитарных грузов на временно оккупированные территории своей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Швейцарии заявила в четверг в Донецкой области после посещения КП "Компания "Вода Донбасса" с президентом Украины Зеленским.

"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше разрешаете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, территории, которые не подконтрольны сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу приверженность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе", - сказала она.

Соммаруга указала, что гуманитарная помощь от Швейцарии, которая будет в четверг предоставлена Украине, является не последней, и в сентябре планируется следующая большая гуманитарная помощь.

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"Швейцария является государством-депозитарием Женевских конвенций, и она и дальше будет делать всё возможное для того, чтобы в этом конфликте соблюдалось международное гуманитарное право, чтобы мирное население и объекты гуманитарной инфраструктуры находились под соответствующей охраной", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 20-23 июля по приглашению Владимира Зеленского в Украине с государственным визитом находится Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.