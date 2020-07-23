По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль
Рост количества инфицированных коронавирусом американцев, который наблюдается в США в последние недели, подрывает восстановление деловой активности и нормализацию ситуации на американском рынке труда.
Украинский экономический эксперт Владимир Коваль сообщил, что ситуация на украинском рынке труда также является крайне сложной и в будущем может только усугубиться.
Об этом сказано в аналитическом материале американского издания Bloomberg, передает УНИАН.
"Экономические показатели демонстрируют, что рост новых случаев обнаружения коронавируса у американцев существенно влияет на экономическую ситуацию. Американцы путешествуют меньше самолетами, общественным транспортом, а количество новых заявлений на страхование по безработице остается на уровне более 1 млн еженедельно", - сказано в материале.
В частности, по итогам недели 5-11 июля американцы подали 1,3 млн заявлений на страхование по безработице, что почти в два раза больше, чем в худшую с точки зрения поданных заявлений неделю во время рецессии американской экономики в 2007-2009 годах. В Bloomberg подчеркнули, что этот показатель не включает более 900 тыс. заявлений на финансовую помощь в рамках федеральной программы "Пособие по безработице в связи с пандемией", по которой получить помощь могут самозанятые работники.
Украинский экономический эксперт Владимир Коваль сообщил, что ситуация на украинском рынке труда также является крайне сложной и в будущем может только усугубится.
"По негативному прогнозу, безработица в Украине уже к концу осени может достигнуть 20% от всех работающих. Сейчас уровень безработицы составляет, по моей оценке, около 10%, то есть количество безработных увеличится в два раза. Сами понимаете, какая дополнительная нагрузка пойдет на бюджет", - сказал он. Коваль подчеркнул, что одним из ключевых вызовов для украинского рынка труда является то, что наиболее пострадавшие от карантина сферы экономики, в том числе туризм и ресторанный бизнес, все еще не могут выйти на докарантинные уровни экономической деятельности.
Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Международной организации труда, около 400 млн человек в мире потеряли работу во втором квартале 2020 года в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинными ограничениями в большинстве стран мира. В частности, в США уровень безработицы по состоянию на конец июня составлял 11,1%. Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – безработица увеличится до 11,5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. порошенко не поднимал тарифы. всего навсего за тебя нищеброд перестало доплачивать государство из бюджета. рынок называется.
2. ахметов купил при порохе два облэнерго. разрешение дал антимонопольный комитет.
3. что ты имел в виду под "подписал дополнительные мощности на будущие *зеленые тарифы* я так и не понял. фраза - бред
4. ВР (а не порошенко) освободила только от НДС импортеров оборудования для зеленой энергетики. какое отношение это имеет к тому что зеленые остановили АЭС, закупают электрику у кацапов и не имеют денег чтобы расчитаться с поставщиками "зеленой" энергетики?
2.Ахметов не купил Обленерго, а взял втихаря за бесценок без аукционов и конкурса, считай украл при содействии Парашенка.
3. Может для тебя тупого и бред если ты не понимаешь что Ахметов с Парашенком весной 2019 подписали договор на введение новых ВЕС и СЕС до 2030 года, которых еще даже не построили.
4. ВР (а не порошенко) освободила от НДС импортеров *зеленой енергетики*
Так ВР принадлежала Парашенку и плясала под его дудку имея даже конституционное большинство. И на законы которые нужно было принимать Парашенку, Параша лично присутствовал в ВР на голосовании чтобы проконтролировать кто как голосует.
2. сделка была завершена 16 мая. за три дня до второго тура ахметке разрешил купить два облэнерго АМКУ в состав которого ходил.... герус (неожиданно правда?)
3. весной 2019 года в Украине состоялись выборы. о каком "договоре на введение новых СЭС и ВЭС" ты шепчешь и какое отношение это имеет к росту тарифов для тебя нищеброд в 2020 году?
4. ты бухой или просто дебил? какой "конституционное большинство" было в ВР у пороха? откуда? а ну как докажи что на этом голосовании присутствовал порох!
2. для избрания Луценко генпрокурором 12 мая 2016 года ВР приняла изменения в закон "О прокуратуре"
понимаешь, ты прыгаешь по верхам нихрена не зная в подробностях. поэтому тебя очень легко приземлять
рынок не возникает на пустом месте. пока тарифы тебе узколобый компенсировались из кармана всех граждан Украины поставщикам и производителям небыло смысла конкурировать. как при совке сраном. зачем напрягаться - ты и так купишь. чтобы рынок заработал надо три шага
1. перестать датировать стоимость товара или услуг
2. сделать рынок привлекательным для производителей и поставщиков путем например налоговых льгот
3. развить инфраструктуру и разделить производителя и поставщика
что то сделать успели, что то нет. но пять же - это никаким образом не связано с тем что выбранные тобой криворучки тебе теперь поднимают тарифы. у криворучек тупо кончилось бабло
и именно в такой пропорции как есть сейчас. так что жри...те
а про развитие инфраструктуры - ЕС к нынешнему энергопакету который и предполагает разделение владельца ресурса и его поставщика (за что и нагибают кацапский газпром) шел 5 лет. это развитые страны у которых уже был рынок поставок ресурсов.
Кстати, интересен % ЗеДятлов которые останутся без работы с курсом доллара минимум по 30 за 1 гр., выросшими тарифами на электроэнергию, газ, комуналку ну и с ростом цен на ВСЕ виды услуг и ВСЕ товары.
Но коронавирусв этом не причём!
С нашей властью даже апокалипсис не сравнится по степени разрушения бизнеса.
Срочно надо запустить лоукосты в ЕС, бо семьи уже 5 месяцев разделены, И заробитчане не могут въехать в ЕС - а там у них авто стоят , которые предыдущая власть законом запретила , ЗА ШО И ПРОЛЕТЕЛА НА ВЫБОРАХ
ТАК ШО СЛУГИ ШЕВЕЛИТЕСЬ 😀😀😀