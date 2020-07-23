По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль

Рост количества инфицированных коронавирусом американцев, который наблюдается в США в последние недели, подрывает восстановление деловой активности и нормализацию ситуации на американском рынке труда.

Украинский экономический эксперт Владимир Коваль сообщил, что ситуация на украинском рынке труда также является крайне сложной и в будущем может только усугубиться.



Об этом сказано в аналитическом материале американского издания Bloomberg, передает УНИАН.



"Экономические показатели демонстрируют, что рост новых случаев обнаружения коронавируса у американцев существенно влияет на экономическую ситуацию. Американцы путешествуют меньше самолетами, общественным транспортом, а количество новых заявлений на страхование по безработице остается на уровне более 1 млн еженедельно", - сказано в материале.

В частности, по итогам недели 5-11 июля американцы подали 1,3 млн заявлений на страхование по безработице, что почти в два раза больше, чем в худшую с точки зрения поданных заявлений неделю во время рецессии американской экономики в 2007-2009 годах. В Bloomberg подчеркнули, что этот показатель не включает более 900 тыс. заявлений на финансовую помощь в рамках федеральной программы "Пособие по безработице в связи с пандемией", по которой получить помощь могут самозанятые работники.

Украинский экономический эксперт Владимир Коваль сообщил, что ситуация на украинском рынке труда также является крайне сложной и в будущем может только усугубится.

"По негативному прогнозу, безработица в Украине уже к концу осени может достигнуть 20% от всех работающих. Сейчас уровень безработицы составляет, по моей оценке, около 10%, то есть количество безработных увеличится в два раза. Сами понимаете, какая дополнительная нагрузка пойдет на бюджет", - сказал он. Коваль подчеркнул, что одним из ключевых вызовов для украинского рынка труда является то, что наиболее пострадавшие от карантина сферы экономики, в том числе туризм и ресторанный бизнес, все еще не могут выйти на докарантинные уровни экономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Международной организации труда, около 400 млн человек в мире потеряли работу во втором квартале 2020 года в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинными ограничениями в большинстве стран мира. В частности, в США уровень безработицы по состоянию на конец июня составлял 11,1%. Национальный банк Украины прогнозировал пик уровня безработицы в стране во втором квартале – безработица увеличится до 11,5%.





