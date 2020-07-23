Следователя Корецкого уволили из ГБР "в связи с сокращением должности". ДОКУМЕНТ
В приказе говорится, что начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР уволили "в связи с сокращением должности".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Корецкий рассказал "Главкому" и показал фото приказа с подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.
Также ранее Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова.
Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".
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Блін, раша - політтехнологи у захваті, від вас дурнуватих.
Так... Ніхто не привіз з Марсу зє лохторат... Просто у 14-му року він був переляканий та шукав за кого сховатись, а до 19-го року він заспокоївся, розжерів, а йому, зі всіх телесмітників, розповіли, що не додають м'яса і тикали у Пороха, що він то м'ясо все з'їв та розбагатів у 82 рази... - спецоперація ФСБ вдалася... Порох дарма розраховував на розум більшості мешканців країни - більшисть керується емоціями через ящик, шлунком та страхом... Доведеться чекати, щоби дійшло знов через шлунок та страх - бубочка до того веде...
А більше 14 тисяч загиблих військових на совісті путена й всіх фєдєрастів, а ще на совісті тих громадян України, хто тоді, й зараз ще, тягне до довбаної фєдєрашки, яка повинна ЗНИКНУТИ з мапи Світу! Той, хто призиває до ручкання з фєдєрастами - ворог та зрадник...