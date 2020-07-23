Следователя Корецкого уволили из ГБР "в связи с сокращением должности". ДОКУМЕНТ

В приказе говорится, что начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР уволили "в связи с сокращением должности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Корецкий рассказал "Главкому" и показал фото приказа с подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

Также ранее Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова.

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

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