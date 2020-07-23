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Следователя Корецкого уволили из ГБР "в связи с сокращением должности". ДОКУМЕНТ

В приказе говорится, что начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР уволили "в связи с сокращением должности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Корецкий рассказал "Главкому" и показал фото приказа с подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова.

Следователя Корецкого уволили из ГБР в связи с сокращением должности 01

Также ранее Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова.

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Также смотрите: Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность, - Корецкий. ВИДЕО

Автор: 

увольнение (2685) ГБР (3032) Корецкий Олег (25)


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Топ комментарии
+32
В ГБР мають залишиться виключно риги і кацапські агенти.
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23.07.2020 12:24
+30
Ну если зебилы уволили то точно не зебилоид
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23.07.2020 12:26
+23
По логіці, якщо Ви на ЦН не порошавий троляка, то залишається перший варіант?
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23.07.2020 12:27
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Ага, а Януковича до влади привели «свідоміти Ющенка».
Блін, раша - політтехнологи у захваті, від вас дурнуватих.
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23.07.2020 19:38 Ответить
Наскільки мені відомо-там без зрадника Петра також не обійшлося-це він Юща підставив у 2005-му своїм "план для ПМР",на зразок його "Мінський план".https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
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23.07.2020 19:47 Ответить
Знов мацковські маніпуляції...
Так... Ніхто не привіз з Марсу зє лохторат... Просто у 14-му року він був переляканий та шукав за кого сховатись, а до 19-го року він заспокоївся, розжерів, а йому, зі всіх телесмітників, розповіли, що не додають м'яса і тикали у Пороха, що він то м'ясо все з'їв та розбагатів у 82 рази... - спецоперація ФСБ вдалася... Порох дарма розраховував на розум більшості мешканців країни - більшисть керується емоціями через ящик, шлунком та страхом... Доведеться чекати, щоби дійшло знов через шлунок та страх - бубочка до того веде...
А більше 14 тисяч загиблих військових на совісті путена й всіх фєдєрастів, а ще на совісті тих громадян України, хто тоді, й зараз ще, тягне до довбаної фєдєрашки, яка повинна ЗНИКНУТИ з мапи Світу! Той, хто призиває до ручкання з фєдєрастами - ворог та зрадник...
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23.07.2020 19:55 Ответить
Правильно!Якби не мафія 90-х -вже б діставали навіть в пандемію 1200-2000 долларів щомісячно кожний,а не чекали кістку з феодального стола мафіозника,який ще в 1999-му захоплював родовища газу.
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23.07.2020 20:10 Ответить
Йди спочатку розберись зі своїм недопалком - наркоторговцем... - скільки можна було набудувати Еміратів на гроші, які він вкрав та витратив на війни???
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23.07.2020 20:52 Ответить
Тобто зє бубочкє всюди потрібні лише вихованці трускавецьких універів, в яких по дзвіночку капає слина (натискається кнопка у ВР, висувається звинувачення і т.і.), як в собак академіка Павлова...
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23.07.2020 18:03 Ответить
зелена шмаркля, гарантом чого ти є, ВИРОДОК?
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23.07.2020 18:06 Ответить
Тварюки
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23.07.2020 18:34 Ответить
Как неожиданно!
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23.07.2020 22:12 Ответить
ДБР зараз кругом у всіх новинах - напевно, голова дуже не хоче щоб і його скоротили, як він підлеглого
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23.07.2020 22:39 Ответить
ну соколова взяти за вагіну, з якоі руки пішов такий наказ
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24.07.2020 00:39 Ответить
Тараканы в банке ...
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24.07.2020 08:09 Ответить
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