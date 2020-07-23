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"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА

Преступнику, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного угрозыска, дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для его жителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В Полтаве преступник с гранатой угрожал взорвать себя и полицейского - наши полицейские держат ситуацию под контролем. Выражаю им благодарность и уважение.

Введена в действие спецоперация "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города", - написал он.

Также Синегубов подтвердил, что преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.

"Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - добавил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

Самое главное - сохранить жизнь людей.

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Владимир Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

Полтавскому террористу дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА 01

заложник (1493) захват (787) ОГА (2393) Тахтаулове (770)


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Топ комментарии
+18
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 1025
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23.07.2020 13:01
+13
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 5937
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23.07.2020 13:03
+12
почались плятьссікі реаліті шоу...
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23.07.2020 13:00
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Молодцы и выпустили в сторону города побольше.
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23.07.2020 13:00 Ответить
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 1025
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23.07.2020 13:01 Ответить
И никто из сопровождения пловца даже не подумал что в плавках могла быть г@аната.
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23.07.2020 13:12 Ответить
У Києві дешевше відосики знімати. Там все на місці - і масова, і апаратура і головні ліючі особи, вірніше, актори. Тепер слід очікувати ну просто навали терористів. Бо їхні вимоги в конує навіть президент країни, а доблесні силовики дають спокійно виїхати з міста у супроводі поліцейських машин, щоб з самим темлрисьом нічого не трапилось по дорозі.
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23.07.2020 13:18 Ответить
як пишуть змі, відучора починаючи з вінницької і житомирської областей і далі на захід до кордону вводять підсилене поліцейське патрулювання...

а тепер до них додадуться і області на схід
а далі вже чекатимемо
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23.07.2020 13:37 Ответить
почались плятьссікі реаліті шоу...
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23.07.2020 13:00 Ответить
на дачу поехал?????????
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23.07.2020 13:01 Ответить
На дачу позбирати огірки й кабаки
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23.07.2020 13:38 Ответить
посмотрел земляне 2005 года...впечатлило
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23.07.2020 13:40 Ответить
Хочу видосик, да и Зебила что-то не видно. Или по сценарию ещё рано?
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23.07.2020 13:01 Ответить
Забыли добавить, что все это благодаря безконечной мудрости АрсенБарисыча, который лично руководит спецоперацией
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23.07.2020 13:02 Ответить
Еще рано. Идет анализ, на сколько схавает это народ. А уже после анализа скорректируют сценарий.
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23.07.2020 13:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ А промо уже есть
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23.07.2020 13:07 Ответить
Та нарід схаваєт. Як і хотів.
Правда виявилось, що то не зовсім попкорн.
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8402
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23.07.2020 13:16 Ответить
дали виїхать бо ще має встигнути на вечірні новасті від ТСн)
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23.07.2020 13:02 Ответить
Шиян Віталій Олексійович, исправьте!
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23.07.2020 13:02 Ответить
До Києва доєдуть,нє?
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23.07.2020 13:02 Ответить
Це новий вид шоу такий!?
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23.07.2020 13:02 Ответить
Зря ты так.
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23.07.2020 13:05 Ответить
СБУ в Україні ще є? Де Баканов? Аваков піде на місце захопленого мєнта ?
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23.07.2020 13:02 Ответить
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 5937
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23.07.2020 13:03 Ответить
Вони так і будуть кататись країною, поки президент з командою розбирають державу на запчастини?
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23.07.2020 13:03 Ответить
Когда пишут что ситуация под контролем, начинаю очковать.
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23.07.2020 13:03 Ответить
Зараз почнуться рекламні паузи
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23.07.2020 13:04 Ответить
тепер, коли на акції порошенка, де модератором андрій полтава, прийде мало людей...
отже, мінятимуть)
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23.07.2020 13:46 Ответить
велоЗЕПЕДист тоже сопровождает кортеж?
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23.07.2020 13:04 Ответить
Як же він кермує в одній руці з гранатою, а в другій - з мусором?
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23.07.2020 13:04 Ответить
Киев, спасайся кто может!!!!
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23.07.2020 13:05 Ответить
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 1663
уже в предвкушении
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23.07.2020 13:06 Ответить
Да не, это похоже, что уже после
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23.07.2020 13:07 Ответить
Зелі везуть? А Г+Г транслюватиме?
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23.07.2020 13:08 Ответить
рюкзак будет своего ручного андоху пялить
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23.07.2020 13:12 Ответить
Если террориста не уничтожат, то завтра сотни таких появится шизоидов.
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23.07.2020 13:06 Ответить
Не понял. А где Аваков, где Бубочка? Где камера, свет, мотор, БТРы, спецназ и пр. и пр. ? Шоу маст гоу он, как говориться ...
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23.07.2020 13:06 Ответить
...бубачка занята, инструкции получает
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 6853
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23.07.2020 13:08 Ответить
Взрывай жеж уже! А то мне уже в магаз надо идти.
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23.07.2020 13:06 Ответить
типа геть до киева, ну если его на банковую завезут, тогда ладно.
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23.07.2020 13:09 Ответить
А если без шуток,то реально муть получается...Чел с РГД-5 запросто берет в заложники сержанта полиции,умудряется его обменять на начальника,спокойно сесть в машину и уехать...И опять никаких требований мы не слышим...При этом в полиции не нашлось ни одного снайпера,учитывая,что террорист едет по оживленной трассе...
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23.07.2020 13:11 Ответить
его требование очевидно: "довезите меня в Киев"
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23.07.2020 13:19 Ответить
это правильно. нехай себе в Киев едут.
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23.07.2020 13:11 Ответить
уже проскочила информация что террорист возможно бывший АТОшник ( и имеет судимость) - Скрипник Роман Николаевич (1988 г/р)
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23.07.2020 13:12 Ответить
Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе. К примеру, райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев.
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23.07.2020 13:14 Ответить
Наверное тоже находился под наблюдением органов как и луцкий?
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23.07.2020 13:15 Ответить
Пыльцу мабуть на авто собирает, достали.
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23.07.2020 13:16 Ответить
ждем наживо видео с вертолёта сопровождения...степи, там есть где разлетаться
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23.07.2020 13:49 Ответить
Спасибо знаете кому, хоть хватило ума вертолетов накупить, а то как бы его сейчас преследовать, это же лада-хачбэк цвет огурец, за ней по полю без гвинтокрила никак.
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23.07.2020 15:30 Ответить
Чому можливо? Більше вони так не лохануться. Тепер це будуть виключно АТОшники!
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23.07.2020 13:16 Ответить
Что за бред? У чувака просто граната, а не атомная бомба - разве в Полтаве сложно обеспечить периметр в 100 метров, чтобы граната не могла угрожать посторонним?
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23.07.2020 13:13 Ответить
ты шо?! тож всего-лишь Полтава. по сюжету надо гасать с гранатой по пробкам Киева.
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23.07.2020 13:17 Ответить
Если бы это нужно было по сюжету - в Киеве и начали бы.
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23.07.2020 13:21 Ответить
нифига. террорист должен сдаться лично бубачке в прайм-тайм. а по Киеву весь день в пробках не сильно погасаешь. вот и начали в Полтаве, что-бы к шести-семи вечера добраться на Банковую.
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23.07.2020 13:31 Ответить
Короче - ты опять не угадал. Это реально был преступник с гранатой судя по всему. А наша полиция доблесно облажалась.
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23.07.2020 21:49 Ответить
что отошли от сценария из за отсутствия должного финансирования?
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23.07.2020 15:32 Ответить
Опять не логично. Организовать все в одном месте было бы дешевле.
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23.07.2020 17:49 Ответить
Аваков щось задумав недобре.Це не дарма така серія липових терактів . Хоче диктатуру поліцейську ввести. СБУ даже відсунув. Чорт хоче лаврів Сраліна. Не вірте цьому казбеку бо при слабкій владі сцикуна ЗеБіла це легко зробити.
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23.07.2020 13:13 Ответить
Або ФСБ сплячих агентів трохи задіяло, бо ж не змогли домовитись ані в норманському, ані в мінському форматі.
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23.07.2020 13:23 Ответить
А чого СБУ відсовувати? Літінант бакланов хіба на щось здатен окрім відмивання грошей 95 кварталу? Він же їх колишній юрист.
Як працюють спецслужби, він, що зрозуміло, не має ніякого уявлення.
ось й керує, як може.
А в Авакова хочь якийсь досвід має.
Але ж народ прагнув нових обличь, ну ось і маємо нові обличчя, тільки краще б старі лишилися хоча б в СБУ, вони все ж хочь щось вміли.
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23.07.2020 14:09 Ответить
"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8583
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23.07.2020 13:14 Ответить
Как там пели криворогие комики--"вы хотели новости--вот вам ваши новости! тыдыщ тыщ тыщ"....
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23.07.2020 13:14 Ответить
У Полтаві почала псуватись погода і сцену вирішили знімати у іншому місці...
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23.07.2020 13:15 Ответить
Разлет осколков РГД-5-20метров...вообще муть...
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23.07.2020 13:16 Ответить
А с такого надежного автомобиля даже разлета может не быть. По полевым дорогам главное что бы она на пол не упала без чеки..
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23.07.2020 13:20 Ответить
Украину хотят показать как страну распущенного терроризма - Что это если не спецоперация ФСБ по препятствованию вхождения Украины в НАТО и ЕС?
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23.07.2020 13:16 Ответить
Скорее по давлению на Зелю в связи со срывом переговоров. В НАТО и ЕС мы, пока, к сожалению, не вступаем.
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23.07.2020 13:24 Ответить
Астрологи объявили неделю террористов.
Количество видосиков Зеленского удвоилось.
+2000% к премии Авакова.
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23.07.2020 13:16 Ответить
А по чумаданам сегодня хотя бы затишье?
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23.07.2020 13:18 Ответить
чумаданы кончились...на клетчатые кошелки перейдут (чтоб не повторяться)
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23.07.2020 13:21 Ответить
А поезд тихо е -, а поезд тихо ха-, а поезд тихо ехал на Бердищев.
А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.

А ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери свой чемоданчик.
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23.07.2020 13:24 Ответить
В Україні чорт Аваков готовить поліцейський переворот бо армійці зараз ослаблені сцикуном,СБУ беззуба а самі сильні силові структури це поліцаї і нацгвардійці.
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23.07.2020 13:20 Ответить
Авакян, все херня, тебе денег никто не даст!!!! Давай новый сюжет и все сначала!))
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23.07.2020 13:21 Ответить
Онлайн,типа,на *СТАНА.ua*
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23.07.2020 13:22 Ответить
* СТРАНА.ua*
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23.07.2020 13:24 Ответить
АСТАНА
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23.07.2020 13:51 Ответить
ну хоть по отлову террористов план выполнят и перевыполнят...
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23.07.2020 13:22 Ответить
Та уже сами в шоке, левых приходится ловить.
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23.07.2020 13:25 Ответить
Ну що, зубожілі і втомлені суки, як вам? Весело, пілять, по-приколу? Обхохочешся, блін...
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23.07.2020 13:28 Ответить
Тут вже навіть криворотого сардонічного сміху не викликає.
Одне питання: що блть в дідька коїться, їпись воно усе об дерево?!
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23.07.2020 13:33 Ответить
Илон Маск сказал, шо это 2020 год. так шо усё нормально.
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23.07.2020 13:42 Ответить
13:02 По данным полтавских СМИ, Роман Скрипник женат, у него есть ребенок. Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч.3 ст.185, ч.2 ст.309 УК).
12:58 В полиции сообщили, что машину с преступником выпустили из города, что минимизировать угрозу жителям. За рулем сидит заложник - шеф уголовного розыска Шиян, они едут проселочными дорогами.
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23.07.2020 13:34 Ответить
)))
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23.07.2020 13:35 Ответить
полтава и роман скрыпник)))....
так в сети сливают каналы андрея скрыпина и андрея полтавы...
маленький, а шаг перед выборами
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23.07.2020 13:55 Ответить
А біля нього так просто сотні перехожих було ... Профі, **** тут скажеш. От діду руки викрутити чи бабці, що торгують городиною, то вони вміють.
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23.07.2020 13:34 Ответить
Чому Вова досі не виконав замовлення терориста? Ми чекаємо!
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23.07.2020 14:25 Ответить
Коль спецы не способны - может пора подключать Добробаты, а возглавит операцию Коломойский со своими людьми.
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23.07.2020 18:02 Ответить
Клоунский террор 2, режиссёр Аваков, продюсер Зеленский.
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23.07.2020 21:58 Ответить
 
 