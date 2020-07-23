"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА

Преступнику, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного угрозыска, дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для его жителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В Полтаве преступник с гранатой угрожал взорвать себя и полицейского - наши полицейские держат ситуацию под контролем. Выражаю им благодарность и уважение.

Введена в действие спецоперация "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города", - написал он.

Также Синегубов подтвердил, что преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.

"Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - добавил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве преступник с гранатой обменял взятого в заложники полицейского на начальника УГРО облполиции Шияна и пытается выехать из города

Самое главное - сохранить жизнь людей.

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Владимир Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.