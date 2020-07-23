"Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА
Преступнику, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного угрозыска, дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для его жителей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В Полтаве преступник с гранатой угрожал взорвать себя и полицейского - наши полицейские держат ситуацию под контролем. Выражаю им благодарность и уважение.
Введена в действие спецоперация "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города", - написал он.
Также Синегубов подтвердил, что преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили.
"Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины", - добавил глава ОГА.
Самое главное - сохранить жизнь людей.
Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Владимир Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
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а тепер до них додадуться і області на схід
а далі вже чекатимемо
Правда виявилось, що то не зовсім попкорн.
отже, мінятимуть)
уже в предвкушении
Сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе. К примеру, райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев.
Як працюють спецслужби, він, що зрозуміло, не має ніякого уявлення.
ось й керує, як може.
А в Авакова хочь якийсь досвід має.
Але ж народ прагнув нових обличь, ну ось і маємо нові обличчя, тільки краще б старі лишилися хоча б в СБУ, вони все ж хочь щось вміли.
Количество видосиков Зеленского удвоилось.
+2000% к премии Авакова.
А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.
А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик.
А ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери свой чемоданчик.
Одне питання: що блть в дідька коїться, їпись воно усе об дерево?!
12:58 В полиции сообщили, что машину с преступником выпустили из города, что минимизировать угрозу жителям. За рулем сидит заложник - шеф уголовного розыска Шиян, они едут проселочными дорогами.
так в сети сливают каналы андрея скрыпина и андрея полтавы...
маленький, а шаг перед выборами