"Полтавского террориста" зовут Роман Скрипник, был судим, принимал участие в АТО, - СМИ

Преступник, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного угрозыска, - это ранее судимый Роман Скрипник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Poltava.to со ссылкой на Telegram PavlovskyNews.

По данным издания, имя террориста - Скрипник Роман Николаевич. Ранее он был судим за хранение и сбыт наркотиков.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.

Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 УК).

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Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.