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"Полтавского террориста" зовут Роман Скрипник, был судим, принимал участие в АТО, - СМИ

Преступник, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного угрозыска, - это ранее судимый Роман Скрипник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Poltava.to  со ссылкой на Telegram PavlovskyNews.

По данным издания, имя террориста - Скрипник Роман Николаевич. Ранее он был судим за хранение и сбыт наркотиков.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.

Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 УК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавский террорист" вместе с заложником едет в направлении Киева

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

заложник (1493) захват (787) Тахтаулове (770) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+52
И снова атошник. Вот так из защитников Украины делают террористов
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23.07.2020 13:20
+48
Киев, Эпицентр

К"Полтавского террориста" зовут Роман Скрипник, был судим, принимал участие в АТО, - СМИ - Цензор.НЕТ 6076
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23.07.2020 13:22
+35
Как все прогнозирумо в зе-цирке! Если не волонтер, то АТО-шник.
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23.07.2020 13:21
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Львів, але там щось пійде не так і буде зашквар на весь світ.
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23.07.2020 13:49 Ответить
зажопы взяли на себя ответственность за серию терактов
"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник, був судимий, брав участь в АТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1003
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23.07.2020 13:41 Ответить
никогда не было и вот опять. как вам 73% зебилов-нравятся шоу 69 квартала из кривого? из-за этих зебилов Украина опускается на дно. надежда на украинских актистов и патриотов, которые не дадут зеленой плесени накрыть Украину.
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23.07.2020 13:41 Ответить
Не, ну если ветеран АТО, то тогда можно. Всё можно
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23.07.2020 13:43 Ответить
Ти дибіл?
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23.07.2020 13:46 Ответить
Как Савченко?
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23.07.2020 17:01 Ответить
В 15ом,когда выходили во дворе комендатуры в Артемовске-шмонали жестко...Выкидывали все из рюкзаков,снимали обувь,потом сразу грузили в автобус и в Крамаху на вокзал...Билеты брали сами,ну и напоследок посидели в кафешке на вокзале...
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23.07.2020 13:44 Ответить
Нас в глубокий тыл вывезли и там осмотрели тщательно. А потом автобусы и домой. Кто не захотел, тот сам добирался. Останавливались пару раз у кафешек. Прямо в нем курили. На нем почти до дома доехал, только дорогу перешел и дома. А до этого звонил домой чтобы ванну набираться поставили. Ностальжи прям. Зачем ты вообще это начал? 😄
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23.07.2020 20:35 Ответить
Где конкретно служил, в каком подразделении и когда?

Нарик и долбо... Кива тоже был в АТО по ментовской линии, гонял контрабас.
Но корочку имеет!
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23.07.2020 13:46 Ответить
"Полтавського терориста" звати Роман Скрипник, був судимий, брав участь в АТО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3790
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23.07.2020 13:48 Ответить
Вчера новость прошла по соцсетям, что нашли мертвым правозащитника, который боролся с ментовским крышеванием незащищенных соцслоев. Понятное дело, что он "умер" сам. Вот на три спасенных заложника у нас приходится тысячи сломанных жизней нашей системой.
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23.07.2020 13:48 Ответить
Как неожиданно, что именно участник АТО и террорист.

Информационная атака на защитников Украины продолжается.
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23.07.2020 13:49 Ответить
Ничего удивительного. Напомню, что в 2014 году на защиту Украины встали ВСЕ, и криминал в том числе. Когда Пеца судил Торнадо, что-то не припомню я, чтобы ты про "информационную атаку" хрюкал.
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23.07.2020 13:59 Ответить
Что спамишь, чучело? Правда про Пецу в глаза колет? Не хочецца вспоминать, как Пеца судил участников АТО из Торнадо (и не только их)? Как он "дискредитировал воинов/добровольцев"? Хочецца истерить по поводу их "дескредитации" Зеленым?
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23.07.2020 14:36 Ответить
Вова, готовь видосик со свиньей=) "Черное зеркало" смотри, дурилка зеленая)
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23.07.2020 13:50 Ответить
Для этого ему нужно съездить в Козин. Только боюсь, это будет никому не интересно. Ибо за 5 лет ТАК насмотрелись....
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23.07.2020 13:54 Ответить
свиня вже зробила ліпоксацію і це буде не цікаво
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23.07.2020 13:56 Ответить
массированная и целеноправленная дискредитация проукраинских сил со сторони прокремлевской власти
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23.07.2020 13:50 Ответить
Участие в АТО выставляется уже как что-то плохое. Здобули, дякую, дуже дякую.
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23.07.2020 13:52 Ответить
А вот если бы он был "осуждён" не условно, то не было бы сегодняшнего "приключения".... Кривосудие....
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23.07.2020 13:52 Ответить
Итого - Чувак с гранатой в Полтаве захватил обычного мусора в заложники потом обменял его на мусора полковника и сейчас типа уезжает из города с ним. Арсен Борисович, спасибо что организовали нашу неорганизованную преступность, тупее муйни придумать никто кроме вас не мог бы, или это все для того чтобы пустить дымовую завесу за вчерашний провал кинухи про Луцк!? (с)
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23.07.2020 13:53 Ответить
очередное кинцо для зебыдла
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23.07.2020 13:53 Ответить
Очередной кацап.
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23.07.2020 13:55 Ответить
Ви думаєте, шо усі атошники святі? Атошники вбили Сармата, нагадаю.
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23.07.2020 14:00 Ответить
Не все атошники святые, но они защитники Украины.
Все зебилы - ватные мудаки.

Симпатии вроде очевидны.
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23.07.2020 14:03 Ответить
То есть "не святых АТО-шников" нужно "простить и отпустить", даже если они террористы, наркоторговцы и даже убийцы? "Далеко пойдёте, товарисч"!
Предлагаю тебе съездить с плакатиком в Козин- заступиться за Торнадо, которых Пеца рассадил по нарам. Не?
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23.07.2020 14:28 Ответить
навіщо взагалі звертається увага, що він був в АТО? чому не пишуть - раніше ходив в садочок, потім в школу? або якщо злочинець в роках - треба писати - служив в радянській армії, був комуністом.
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23.07.2020 14:02 Ответить
Может быть для того, чтобы объяснить наличие оружия у него на руках.... А может, для того, чтобы хотя бы сейчас более тщательно относились к "подбору" тех, кто будет защищать Украину на передовой. Ведь кроме вариантов с терроризмом (по возвращению) возможны и диверсии, подрывная деятельность ТАМ....
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23.07.2020 14:32 Ответить
https://starshinazapasa.livejournal.com/ STARSHINAZAPASA (А.Бабченко)

СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
Задержан ветеран, который облил зеленкой ватного депутата и ему светит до пяти лет.
В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны и снайпера. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, Западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по пи...ецам сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
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23.07.2020 14:09 Ответить
"Кантрактна армія", блдь. Понабирали замість довровольців чи хоча б призовників усякий непотріб, а тепер в армії дупа. Тільки вороги могли вигадати у злиденній країні "контрактну", тобто НАЙМАНУ, армію, бо за ті копійки, що платять, масою йдуть "служити" бомжі, наркомани, алканави і кримінальники. А могли ж на основі добровольчих частин і призовників створити СПРАВЖНЮ ******* і мотивовану армію. Але агент Парашенка якраз цих найманців і проштовхував, бо агент, а гравцю прутнем на роялі Зеленському "всьо равно", він взагалі "побачив мир" у вовчих очах *****.
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23.07.2020 14:18 Ответить
Нужно обязательно указивать не только то что он участник АТО, а что он голосовал за Зеко-Манду!!!
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23.07.2020 14:21 Ответить
РОМАН СКРЫПИН НЕ ТЕРРОРИСТ!!!
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23.07.2020 14:23 Ответить
Вполне возможно. А вот СКРИПНИК- таки да. Что с глазами?
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23.07.2020 14:42 Ответить
Ага . Понятно . В Харькове волонтер тут ветеран АТО . Кто ж еще .
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23.07.2020 14:30 Ответить
Может хватит нам уже Рюкзакяновских концертов?
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23.07.2020 14:41 Ответить
Задолбали уже Клоуны своими постановками - у них, что не происшествие, то Волонтер, то Атошник.

Ростов ждет!
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23.07.2020 14:48 Ответить
вы всё врётиииии.
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23.07.2020 20:29 Ответить
раз ато, тогда понять, простить. судимости за кражу, нарко снять.
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23.07.2020 20:33 Ответить
Аваков тоже принимал участие в АТО. И что ?
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26.07.2020 11:28 Ответить
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