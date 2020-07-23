"Полтавского террориста" зовут Роман Скрипник, был судим, принимал участие в АТО, - СМИ
Преступник, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного угрозыска, - это ранее судимый Роман Скрипник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Poltava.to со ссылкой на Telegram PavlovskyNews.
По данным издания, имя террориста - Скрипник Роман Николаевич. Ранее он был судим за хранение и сбыт наркотиков.
По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.
Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 УК).
Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
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Нарик и долбо... Кива тоже был в АТО по ментовской линии, гонял контрабас.
Но корочку имеет!
Информационная атака на защитников Украины продолжается.
Все зебилы - ватные мудаки.
Симпатии вроде очевидны.
Предлагаю тебе съездить с плакатиком в Козин- заступиться за Торнадо, которых Пеца рассадил по нарам. Не?
СБУ подтвердила задержание за незаконное обращение оружия сотрудника спецслужб Андрея Байдалу, которого ДНР обвиняет в организации убийства Захарченко.
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В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из "Черного зеркала" и по требованию террориста в прямом эфире ****** свинью. Все, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим.
Сожгли дом Шабунина. Странно. Зробили же их разом, и тут на тебе, несподыванка какая... Впрочем, простите, не смог удержаться от язвительности.
Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны и снайпера. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, ****. Тут просто зубы скрипят.
Ну и по мелочи - в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, Западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем.
Норма по пи...ецам сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме.
И это только сегодня. Вчерашнее не берем в расчет.
Интересно, как же так получилось-то, а...
Ростов ждет!