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Новости
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"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявляет о невозможности выполнения требований, которые выдвинул мужчина, захвативший в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Полтавской области, и допускает силовой сценарий разрешения ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в эфире одного из телеканалов.

Он также отметил, что сложившуюся в Полтаве ситуацию нельзя сравнивать с захватом заложников в Луцке 21 июля, "поскольку в Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната и поэтому мы имеем такую историю".

Глава обладминистрации также опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что в настоящее время злоумышленник с заложником направляются в Киев, подчеркнув, что ему дали возможность покинуть Полтаву специально для того, чтобы вывести его из места массового скопления людей. "Главным было задание, чтоб вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается", - сказал он.

Читайте: "Полтавскому террористу" дали возможность выехать за пределы города, чтобы не допустить угрозы для местных жителей, - глава ОГА

По словам Синегубова, "никто не двигается в сторону Киева, никто не разрешит двигаться в места пребывания людей".

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

Также читайте: "Полтавского террориста" зовут Роман Скрипник, был судим, принимал участие в АТО, - СМИ

Автор: 

захват (787) Тахтаулове (770) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+14
Тоді цей ще один Оскар отримає)=
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 9768
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23.07.2020 13:53
+13
Фильм "Марсианин". 2015 год. Смотреть обязательно.
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23.07.2020 13:50
+13
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8459
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23.07.2020 13:58
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Правила форума Совет форумчан
Фильм "Марсианин". 2015 год. Смотреть обязательно.
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23.07.2020 13:50 Ответить
Тоді цей ще один Оскар отримає)=
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 9768
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23.07.2020 13:53 Ответить
Не смешные вещи сейчас происходят в стране, которая в руках сатанистов. Власть пошла на серьезные преступления против народа. Мало им ложнопандемии и ложнокарантина и ложномасок, и ложнотеррористов. Благодаря политике этих нечистей активизировались антиукраинские бандитские силы, сегодня ночью подожгли дом активиста, который постоянно расследует преступные дела - Шабунина. Убит недавно в своей квартире волонтер и активист, расследовавший преступные действия чиновников по торговле людьми, детьми - Алексей Кучапин. Перед смертью ему многократно угрожали. Полиция как и ожидалось говорит о несчастном случае и отказывается серьезно расследовать это убийство. Власть стала действовать террористическим методом против патриотов Украины. Что дальше ожидать от этого сатанячьего кодла. Это серьезный звонок.
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23.07.2020 14:02 Ответить
Не, путь Бубочка сыграет хреном на рояле
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23.07.2020 13:54 Ответить
Деловые люди 1962 год всем смотреть "Полтавський терорист" не їде до Києва, поліція готова до силового сценарію вирішення цього конфлікту, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 1394
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23.07.2020 13:59 Ответить
бл,кибитка *********** сломалась?нечем доехать
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23.07.2020 13:51 Ответить
а сколько серий будет у этого боевика?
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23.07.2020 13:51 Ответить
Когда нам ждать "криворожский сахар" от Зели?
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23.07.2020 13:52 Ответить
одним ударом: по модератору акций порошенка андрею полтаве и журналисту роману скрыпину...
активным развенчателям сложившейся системы
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23.07.2020 13:58 Ответить
Авжеж не їде, ВАЗ заглох.
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23.07.2020 13:52 Ответить
Авжеж не їде, ВАЗ заглох.

Бо за рульом сидить Нелох.
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23.07.2020 13:53 Ответить
Фильм "Погоня" с Чарли Шином 1994 года. Смотреть всем.
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23.07.2020 13:53 Ответить
Ну пусть Бубочка еще один ролик снимет и с террористом поговорит, в чем проблема?
Он ведь такой крутой переговорщик!!!
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23.07.2020 13:54 Ответить
"операция была целевая" - то есть, готовились готовились ... а теперь едут и тратят бензин. и какие такие "невыполнимые" требования интересно этот подозреваемый выдвинул? арест Х#йла? объявление в розыск? поддержку Хабаровска или что-то из этой оперы?
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23.07.2020 13:54 Ответить
за рулем - заложник...
интересно это падло на переднем или заднем сиденье?
и может ли что-то предпринять... коп, чтоб спасти себе жизнь?
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23.07.2020 13:55 Ответить
говеный и дешевый сериальчик, от квартала 95
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23.07.2020 13:55 Ответить
"никто не двигается в сторону Киева, никто не разрешит двигаться в места пребывания людей".
ну мы всё так и поняли. никто преступнику с гранатой и заложником не разрешит. он же едет и спрашивает - а можно я туда поеду? нет? ну и ладно. а туда?
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23.07.2020 13:55 Ответить
Люди! Что Вы такое говорите! Не мешайте зелёному свой рейтинг упавший поднимать!
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23.07.2020 13:56 Ответить
"Куди рухається полтавський терорист дивіться всі після рекламної паузи!»
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23.07.2020 13:57 Ответить
"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА - Цензор.НЕТ 8459
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23.07.2020 13:58 Ответить
Сценарий Авакяна в этом кинЕ срочно меняется - Уже никто не куда не едет, во избежания полного провала актеров которые играют в главных ролях...
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23.07.2020 13:59 Ответить
Ну нельзя же так, на ходу, переделывать сценарий... Только втянулись...
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23.07.2020 13:59 Ответить
Говорят террорист требует, что бы президент посмотрел фильм "Берегись автомобиля".
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23.07.2020 14:00 Ответить
Вот оно чё!!! Всё теперь ясно.... Там обосрались, с БТР-ом накладка получилась, так этот полями едет, типа едет, типа полями.... Теперь где-то у лесополосы оператор, режиссёр, каскадёры - всё как надо отснимут))) Со спецэфектами!!! Вертолёт даже хфранцузский у Киеве подняли, полетел в сторону Полтавы... Бггг... "Одного разу під Полтавою-2 - Киборг-убийца"
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23.07.2020 14:02 Ответить
Горючка кончилась - никто никуда не едет.
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23.07.2020 14:02 Ответить
а почему сию сверхоперацию освещает не АТЦ СБУ, а глава ОГА?
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23.07.2020 14:05 Ответить
Баканов еще не "просох" от вчерашней победной операции.
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23.07.2020 14:09 Ответить
https://censor.net/n3209745/ не едет в Киев/ Заблудился .Как матрос Железняк :Он шел на Одессу,А вышел к Херсону.
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23.07.2020 14:09 Ответить
Всем и каждому слушать группу АС\DC
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23.07.2020 14:12 Ответить
То еду, то не еду...
Устроил ромашку!
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23.07.2020 14:19 Ответить
Щось у цьому кіно немає продовження логіки вчораншього. Там терориста-кацапа, що косив під бандьору не застрелив снайпер, бо дуже цінне його життя, а тут полтавського хочуть завалити. А де тоді людяність? Ми ж цінуємо кожне життя (правда у відосіках), бо за поранених військових, що 4 доби вмирають під сонцем і з відкритою раною навіть не згадуємо.
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23.07.2020 14:21 Ответить
Вторая серия марлезонского балета .сценарист .аваков а ))
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23.07.2020 14:28 Ответить
спиктакыыыль... вы всё врётииии....
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23.07.2020 20:45 Ответить
 
 