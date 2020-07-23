"Полтавский террорист" не едет в Киев, полиция готова к силовому сценарию решения этого конфликта, - глава ОГА
Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявляет о невозможности выполнения требований, которые выдвинул мужчина, захвативший в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Полтавской области, и допускает силовой сценарий разрешения ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в эфире одного из телеканалов.
Он также отметил, что сложившуюся в Полтаве ситуацию нельзя сравнивать с захватом заложников в Луцке 21 июля, "поскольку в Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната и поэтому мы имеем такую историю".
Глава обладминистрации также опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что в настоящее время злоумышленник с заложником направляются в Киев, подчеркнув, что ему дали возможность покинуть Полтаву специально для того, чтобы вывести его из места массового скопления людей. "Главным было задание, чтоб вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается", - сказал он.
По словам Синегубова, "никто не двигается в сторону Киева, никто не разрешит двигаться в места пребывания людей".
Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
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активным развенчателям сложившейся системы
Бо за рульом сидить Нелох.
Он ведь такой крутой переговорщик!!!
интересно это падло на переднем или заднем сиденье?
и может ли что-то предпринять... коп, чтоб спасти себе жизнь?
ну мы всё так и поняли. никто преступнику с гранатой и заложником не разрешит. он же едет и спрашивает - а можно я туда поеду? нет? ну и ладно. а туда?
Устроил ромашку!