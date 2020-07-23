Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко. ФОТО

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, который сегодня в Полтаве захватил заложника с применением гранаты.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.

Ранее судимый:

- 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.

- 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество,

ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.

- 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины.

Избрана мера пресечения Машевский РО. Полтавы - домашний

арест. Ограничение свободы на 3 года.

- 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД г. Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко

По словам Геращенко, злоумышленник захватил заложника, потому что не хотел снова попасть за решетку.

"Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо большим. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Машина, в которой находится подозреваемый и заложник - полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - добавил замглавы МВД.

Также в сети опубликовали скриншоты соцсетей Скрипника.







Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

Также читайте: Захватчик в Полтаве обменял полицейского на начальника уголовного розыска Шияна и уехал с ним на предоставленном автомобиле, - Геращенко. ВИДЕО



