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Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко. ФОТО

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, который сегодня в Полтаве захватил заложника с применением гранаты.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.
Ранее судимый:
- 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.
- 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество,
ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины.
Избрана мера пресечения Машевский РО. Полтавы - домашний
арест. Ограничение свободы на 3 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД г. Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко

По словам Геращенко, злоумышленник захватил заложника, потому что не хотел снова попасть за решетку.

"Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо большим. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Машина, в которой находится подозреваемый и заложник - полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих", - добавил замглавы МВД.

Также в сети опубликовали скриншоты соцсетей Скрипника.

Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко 01
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко 02
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко 03

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

Также читайте: Захватчик в Полтаве обменял полицейского на начальника уголовного розыска Шияна и уехал с ним на предоставленном автомобиле, - Геращенко. ВИДЕО

Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко 04
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко 05

Автор: 

захват (787) Тахтаулове (770) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+98
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1537
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23.07.2020 14:10
+63
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9401
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23.07.2020 14:12
+58
Фото.
Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2215
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23.07.2020 14:11
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Страница 2 из 2
А ты принял участия в конкурсе "Террорист месяца" от тамады ЗЕ?!Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1131
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23.07.2020 15:01 Ответить
Відволікають від ганебного залишення пораненого воїна вмирати в сірій зоні протягом 3-х діб
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23.07.2020 15:02 Ответить
Погоджуюсь. Відволікають абсолютно від всього від збільшення ціни на газ, від дкатастрофічного збільшення ціни на світло (астрономічні прибутки для олігархічної сволоти), так цей поц шыгаль зі своєю вчорашньою постановою кму про соц допомогу і субсидії (почитайте кому не байдуже). Подивитися на те як екіпіровані наші бійці (не форма, а засоби прикриття і розвідки), то це все для влади людске сміття (памятаєте: бабы еще нарожают).
А ці так звані неадеквати-терористи з їхніми фільмами, захватами ментів-це просто ширма...
или мышиная возня
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24.07.2020 09:11 Ответить
Терористів потрібно просто відстрілювати.Бо інакше цьому цирку не буде кінця-краю...
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23.07.2020 15:18 Ответить
Геращенко! Персональні дані розголошуєш. Законодавство порушуєш!
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23.07.2020 15:38 Ответить
Когда турнут его босса - от быстро пристроиться к какой нибудь столовке - тарелки вылизывать!
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24.07.2020 09:16 Ответить
при порохе такого не было ))порох обдирал украинцев и другим давал обдирать!!а щоб адепты не нервувалы одевал вышиванку!
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23.07.2020 15:45 Ответить
А зараз не обдирають? Чи тобі з лахти не видно?
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23.07.2020 16:33 Ответить
Ранее судимый:
- 2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины - мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Штраф 510 грн.
- 2008 год, ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество,
ч. 1 УК Украины. Избрана мера пресечения Ленинским РО. Полтавы - подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины.
Избрана мера пресечения Машевский РО. Полтавы - домашний
арест. Ограничение свободы на 3 года.
- 2014 год, ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД г. Полтавы - домашний арест. Ограничение свободы на 3 года", - говорится в сообщении.

Так для УгРо он не чужой человек его там должны знать как облупленного(обдолбанного).
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23.07.2020 15:46 Ответить
это уже не спектакль... это пьеса... позорники... ничего другого не могли придумать... через время окажется, что и в Ривном, и в Полтаве были либо накачаные наркотой, либо споенные казачки... ПОЗОР...и зеленскому, и авакову, и баканову...
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23.07.2020 15:53 Ответить
Захопіть щось в Самборі чи Дрогобичі, бо сумно стає
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23.07.2020 15:54 Ответить
І навіщо злодію і наркоші ця заморочка? Щось з тероризмом у нас муторно.
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23.07.2020 16:19 Ответить
..ну от тебе неясно..- обдолбаное чучело с гранатой (ну та ж бибизяна) залезло в чужое авто..- его притерли со всех боков, - и начался репортаж- а хли ему делать..??- сидеть не в охотку, а обдолб на тот момент не вышел..= вся тема до копийкы...))
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24.07.2020 00:18 Ответить
Машевский и Ленинский РО forever!
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23.07.2020 16:21 Ответить
а в это раз какое кино посмотреть?, пане Президент.
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23.07.2020 17:45 Ответить
Можно делать ставки - следующий террорист тоже будет с судимостью.
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23.07.2020 17:46 Ответить
А я смотрю у нас бандитов очень и очень любят! Какое блеать гуманное и **** доброе государство! Он ворует, грабит, насилует - а ему как не штраф в 500 грн, так подписка о не выезде или домашний арест! Да он **** еще с 2014 года должен был на нарах париться! А теперь вместо того, что бы пристрелить его как бешеную собаку - его отпускают, что бы сохранить здоровье окружающим его ментам и самому преступнику! Я что то не пойму... Как протестующих и журналистов под Верховной Зрадой зверски избивать - так это полиция, за всегда пожалуйста, а как террориста - так мы ему жизнь и здоровье хотим сохранить... СЮРР какой то!
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23.07.2020 18:02 Ответить
Що не терорист - то раніше судимий! Бінго якесь
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23.07.2020 19:13 Ответить
и по таким убойным статьям
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24.07.2020 08:15 Ответить
Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5699 Я конечно ожидал что поощрение Бубочки к террору даст свои плоды.
Но что бы так быстро.... Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5699Особою, яка захопила полковника поліції в Полтаві, є Роман Скрипник, 1988 р.н., раніше неодноразово судимий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5699
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23.07.2020 20:07 Ответить
Телехтуал , аднак !
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23.07.2020 20:15 Ответить
"бажання зловмисника, яке спонукало його захопити заручника і погрожувати вибухом гранати, - небажання потрапити надовго за ґрати" так при чому тут ТЕРОРИЗМ???? А??? гАнтон Геращенко не просвітить нас всіх ДЕ ТУТ ТЕРОРИЗМ???
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24.07.2020 02:08 Ответить
собаковские мусора опять в говне. этот не пенсов прессовать на рынках))))
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24.07.2020 10:43 Ответить
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