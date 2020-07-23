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Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать"

Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве:

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными. Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по выявлению и предотвращению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - отметил Кличко.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Как сообщалось ранее, сегодня, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировали 112 новых случаев COVID-19, среди заболевших 5 детей, - Кличко. КАРТА

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25660) Кличко Виталий (4650) правоохранительные органы (2970)


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Топ комментарии
+12
Як що так як оці будуть слідкувати, то краще не треба...
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 9817
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23.07.2020 14:17
+10
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 2102
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23.07.2020 14:17
+10
Епілог - це позбавлення безвізу на цій підставі...
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23.07.2020 14:22
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План "зешатун"
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23.07.2020 14:16 Ответить
В процесі....
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23.07.2020 14:19 Ответить
Кличко забыл сказать, что дестабилизирует ситуацию в стране зеленая власть. Хочет видимо уже сейчас объявить вторую волну липовой "пандемии" и опять закрыть всех по домам, чтобы не мешали олигархату бабло рубить. Они ведь хорошо подзаработали на первой волне. А быдлу вторая и третья будет волна, каждое ОРВИ и грипп будет у нас коронавирусом, карантин растянут на неопределенное время пока всех не вакцинируют и не чипируют.Такие у них сатанячьи планы. Только они не в курсе, что и сами будут чипированы вместе со своими родственниками.
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23.07.2020 14:48 Ответить
будут чипированы Синцовым чипом весом в 4.1 грамма.
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23.07.2020 14:57 Ответить
Для ЗЕ-ків при хаосі є можливість виконати обіцянки перед Пу...
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23.07.2020 14:32 Ответить
Приберить Сабакова і все одразу стане на свої місця...
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23.07.2020 14:36 Ответить
Т.е. пчелы Авакова пойдут против меда?
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23.07.2020 14:16 Ответить
Ага, знайшов у кого просити - поставте злодія сторожем.
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23.07.2020 14:16 Ответить
Як що так як оці будуть слідкувати, то краще не треба...
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 9817
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23.07.2020 14:17 Ответить
что нам еще приготовили? держиморды властьимущие!
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23.07.2020 14:17 Ответить
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 2102
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23.07.2020 14:17 Ответить
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23.07.2020 14:19 Ответить
подозрительно возбудились петики, только им выгодна дестабилизация, чтобы правоохранители на них не отвлекались
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23.07.2020 14:18 Ответить
Иван дурак?
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23.07.2020 14:21 Ответить
Скорее наркоман, как все зе.
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23.07.2020 14:22 Ответить
Чтобы правоохранители не отвлекались от казино и игровых автоматов?
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23.07.2020 14:25 Ответить
Для ЗЕ-ків при хаосі є можливість виконати обіцянки перед Пу...
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23.07.2020 14:34 Ответить
Страна превращается в квартал 95.мать его за ногу )))
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23.07.2020 14:19 Ответить
+ охочі до слави...

Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 4329
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23.07.2020 14:21 Ответить
Твои коменты подтверждают что Кличко прав . Активизировались ватные ублюдки.
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23.07.2020 14:23 Ответить
Они орудуют с 2014 года это не секрет во главе с президентом зелей
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23.07.2020 14:34 Ответить
С призидентом зелей с 2014-го года ? Это кто и где ? Чё куришь парашник?
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23.07.2020 15:09 Ответить
Как кто сепарня такая как ты олух кацапский зеля малорос пора успоить и зарубить на твоей дурной и тупой башке
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23.07.2020 20:06 Ответить
Судя по твоему флажку то не твоё дело что происходит в Украине .
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23.07.2020 21:34 Ответить
А что флажок.где нахожусь такой и флажек .на жы..дов не батрачу в Украине как некоторые)))
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24.07.2020 10:03 Ответить
Виталий Кличко : "Ситуацию в городе и стране пытаются де.билизировать"
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23.07.2020 14:20 Ответить
Очевидно что создается картинка, главный сюжет которой Украина, Террорист и Заложники. Далее заложников отпускают, террориста ловят. Все это публикуется на мировых лентах новостей. Насмотревшись таких новостей, у мировых лидеров возникает один вопрос - Что у вас там черт подери происходит? Как можно с вами иметь какое либо дело, а тем более пускать вас дикарей в страны ЕС когда у вас террористические настроения у людей? Вот такой эпилог в этой истории.
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23.07.2020 14:20 Ответить
Епілог - це позбавлення безвізу на цій підставі...
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23.07.2020 14:22 Ответить
Вот і хорошо. Наконєцто ізмучєнний мудрий нарід воссоєдінітса і єму больше нє прідьотса виєжать со страни.
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23.07.2020 14:24 Ответить
Дестабилизируют уже год, наркоманьё зеленое.
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23.07.2020 14:21 Ответить
Виталик очнулся?
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23.07.2020 14:24 Ответить
Активизировались вражеские ватные ячейки .Нужно ловить и сажать.Других вариантов нет .
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23.07.2020 14:25 Ответить
Опять грибы ел?
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23.07.2020 14:59 Ответить
Сегодня завтрашнего террориста могут обезвредить не только лишь все..Вернее обезвредить то могут все, не каждый может это делать.Чтобы обезвредить террориста, его нужно арестовать.
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23.07.2020 14:25 Ответить
Не по адресу вопрос. Все эти странные то ли теракты, то ли шоу направлены на обоснование ужесточение полицейского режима. в стране. А кроме Зеленского, Авакова и их корешей из ОПЗЖ кому это на руку?
Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве: "Ситуацию в городе и стране пытаются дестабилизировать" - Цензор.НЕТ 146
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23.07.2020 14:26 Ответить
После того как путин понял ,что Президент Зеленский патриот Украины и будет защищать Украину , так сразу активизировалисбь всякие троллеботы кремлеботы .
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23.07.2020 14:27 Ответить
и пэдроботы
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23.07.2020 14:32 Ответить
Это агония и бессилие путинской банды перед Украиной.
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23.07.2020 14:29 Ответить
С ЧЕГО НАЧАЛИ ТЕМ И ЗАКОНЧИТЕ !!!!
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23.07.2020 14:34 Ответить
Без призыва Кличка правоохранители не знают своих обязанностей?
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23.07.2020 14:46 Ответить
Даже наш Педалик сделал правильные выводы из всего происходящего. А для Авакова "эти события не связаны между собой".... Если это было сказано не специально, т.к. заложники в Луцке ещё не были освобождены, то это треш, Арсен. А вообще хотелось бы официальных заявлений и инструкций, как действовать народу. Ну и решительных действий, ессно.
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23.07.2020 14:47 Ответить
Так т.з. правоохоронні органи якраз і намагаються розхитати.
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23.07.2020 14:49 Ответить
всё верно.
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23.07.2020 20:39 Ответить
 
 