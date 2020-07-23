Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
Соответствующее заявление Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал глава представительства ЕС в Украине.
23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
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2. Обосрать 6-го.
3. Деньги сами придут.
Хто вона?