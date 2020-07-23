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Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас

Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Соответствующее заявление Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал глава представительства ЕС в Украине.

Смотрите также: Поджог дома Шабунина расследуется как "умышленное уничтожение или повреждение имущества", - полиция. ФОТОрепортаж

23 июля Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

пожар (5968) Шабунин Виталий (536) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+11
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 4412
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23.07.2020 14:25
+9
пожаром обеспокоен, а зверским убийством боевиками медика - нет...
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23.07.2020 14:25
+4
А Северным потоком 2 Евросоюз не обеспокоен? В Германии половина чиновников продались рассии .Это не беспокоит ЕС?
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23.07.2020 14:32
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больше ничем евросоюз не обеспокоен? а то что уничтожили медицину, с помощью евросоюза, не обеспокоены?
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23.07.2020 14:22 Ответить
А смерть волонтера и активиста Алексея Кучапина, которого нашли в квартире мертвым после многочисленных угроз не беспокоит Евросоюз? Полиция не хочет расследовать и даже признавать эту смерть убийством. Полиция Зеленского - это не полиция, а преступный клан.
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23.07.2020 14:42 Ответить
пожаром обеспокоен, а зверским убийством боевиками медика - нет...
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23.07.2020 14:25 Ответить
ну так виталька выполнял заказы евриков,
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23.07.2020 14:44 Ответить
Кстати, народ. А куда это пропали все великие борцуны с "предателем и барыгой"? Где гневные речи после высказываний и повеления Волошина и "слуг"? Где все эти Гриценки, Тягнибоки, Ткачи, Станко, Соболевы, Семенченки, Парасюки, Кошулинские, Корчинские и прочие борцуны? Ау, отзовитесь "патриоты" хреновы.

Евросоюз обеспокоен пожаром в доме Шабунина, власти должны расследовать этот инцидент, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 4412
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23.07.2020 14:25 Ответить
не чіпай своїми брудники шоколапами справжніх патріотів України Кошулинського та Тягнибока
https://glavcom.ua/kyiv/news/eksdeputat-parasyuk-rozkazav-kiyanam-hto-taka-vereshchuk-693620.html Ексдепутат Парасюк розказав киянам, хто така Верещук
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23.07.2020 14:40 Ответить
Так ответь на элементарный вопрос - Где они? Почему их не слышно после заяв Волошина, Гетьманцева и прочих предателей? После подлого убийства наших бойцов? После запрета военным защищать страну? Голос потеряли, али языки проглотили?
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23.07.2020 14:44 Ответить
они в засаде!
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23.07.2020 14:45 Ответить
питання точно елементарне, з якогось момента телебачення закриває доступ комусь і для когось, така мовляв редакційна політика, ви глядачам нецікаві, тощо. А для когось відкриває. Чи ти і справді віриш що хтось не хоче бути популярним ???
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23.07.2020 16:13 Ответить
Да вы что? Это типа закрыли? Только ведь каналы у него все еще те - ФСБешные

Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 5261
Євросоюз стурбований пожежею в будинку Шабуніна, влада має розслідувати цей інцидент, - посол Маасікас - Цензор.НЕТ 346
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23.07.2020 16:28 Ответить
ну от ти сам і показуєш, що все знаходиться у владі телеканалів, захотять, то і тумбочку президентом зроблять.Це не тягни бакс розробляє канал, а тв канал розкручує чи використовує когось.Коли мені хтось цікавий , то я підписуюсь на нього в більш-менш незалежних медіа,хоча б ютуб, спробуйте і самі так, і побачите як там нормальних нещадно банять чи видаляють контент. тоді у вас не буде дурних запитань "а куди він пропав?"
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23.07.2020 17:02 Ответить
Я показываю, что когда этому боцуну заплачено -- оно находит и место и время. И ФСБэшные каналы Мертветчука ему не дурно не пахнут. Как и деньги от Мертветчука и Яныка.
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23.07.2020 17:06 Ответить
ну народ понял все про тягнисраку
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23.07.2020 14:46 Ответить
За свою маріонетку хвилюються. Нічого німці багаті - куплять нову хату своєму міньйону.
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23.07.2020 14:29 Ответить
ну хоть кто то обеспокоен - бровисткам по.... - бровистки пляшут
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23.07.2020 14:29 Ответить
давайте по черзі будемо чергувати біля домів шаби і прочих , щоб борцунам спалось спокійно і майно зароблене непосильним трудом було ціле
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23.07.2020 14:31 Ответить
А Северным потоком 2 Евросоюз не обеспокоен? В Германии половина чиновников продались рассии .Это не беспокоит ЕС?
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23.07.2020 14:32 Ответить
АЙ -ЙА -ЯЙ !!!! ОБЕСПОКОИН евросоюз --по нему тюрьма плачет !
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23.07.2020 14:33 Ответить
Не подскажете, как быстро и недорого устроиться борцом с коррупцией и как быстро отбиваются потраченные деньги?
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23.07.2020 14:35 Ответить
1. Поддержать 5-го.
2. Обосрать 6-го.
3. Деньги сами придут.
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23.07.2020 14:39 Ответить
Где ты видл 6го? У 6го имя есть? Назови, посмеши людей...
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23.07.2020 14:41 Ответить
Он просто хотел напомнить, что можно через Ермака решить! Зе, ведь, коррупцию победил!
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23.07.2020 15:22 Ответить
Треба шукати вихід на іноземні спецслужби. Але результат не гарантований.
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23.07.2020 15:08 Ответить
А гранаты бросать можно?
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23.07.2020 14:36 Ответить
Прям там, разогнались... уже волосы назад зачесали и из трусов выпрыгивают. Им бы сейчас Антоненко засудить, Погребисского, Марусю с Софийкой... у них вместе с чуркобесом Рюкзаковым дел невпроворот... ха, Шабунин...
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23.07.2020 14:40 Ответить
Про Танюху забыл.
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23.07.2020 14:42 Ответить
Если тебя наизнанку прочитать, то получится Несрал Фьлов... вопрос: что таое "фьлов"???
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23.07.2020 14:44 Ответить
Читай себя наизнанку.
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23.07.2020 14:56 Ответить
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23.07.2020 15:01 Ответить
** lA...
Хто вона?
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23.07.2020 15:10 Ответить
щас п. вломлю...
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23.07.2020 15:24 Ответить
Тій, що т**е ** ла?
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23.07.2020 17:15 Ответить
Хех! ЗЕвлада ж і підпалила.
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23.07.2020 14:43 Ответить
Ну не пропадать же лысому шлягеру про "гарела хата..."... оно ж смешно...
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23.07.2020 14:45 Ответить
Ну, розслідувати вони нічого не будуть, а от призначити винними, атовців чи волонтерів, можуть.
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23.07.2020 15:01 Ответить
Виникає питання - чому не горять будинки Бужанського,Медведчука,Бойка,Шуврича,Рабіновича,Шарія і інших їм подібних?
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23.07.2020 15:39 Ответить
Рюкзаков натянул над ихними домами специальный защитный квадрат.
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23.07.2020 22:07 Ответить
Можно короче: " евросоюз озабочен"!!!!!! При этом всегда озабочен... Не важно чем, за то всегда!
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23.07.2020 15:54 Ответить
Ой пля, масикас озабочен😁
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23.07.2020 16:17 Ответить
правильно сказал.
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23.07.2020 20:43 Ответить
Да, сейчас они сериал про террористов доснимают и сразу, ну просто сразу же займутся этим пожаром, как они и раньше занимались нападениями на проукраинских активистов.
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23.07.2020 22:04 Ответить
 
 