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Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые "зовут людей на майданы"

Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует выдворять из страны представителей иностранных СМИ, которые призывают к массовым беспорядкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - отметил президент Беларуси.

Лукашенко обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период: "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".

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Автор: 

Беларусь (7915) Лукашенко Александр (3617) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+6
Было бы неплохо, если бы демократические фракции Рады, представительства Украины в различных европейских институтах - ПАСЕ, ООН, ОБСЕ лоббировали принятие резолюций по Беларуси. Введение жестких санкций для режима Лукашенко, минимизация торговли и политических контактов, арест счетов, запрет на в'езд в демократические страны адептов режима.
Так же необходима материальная и правовая помощь жертвам политических реппрессий
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23.07.2020 15:37
+6
Если Украина выбрала демократический путь развития: членство в ЕС, главенство права, сменяемость власти , независимые СМИ - Лукашенко, Путин и все подобные диктаторы и сатрапы безусловно враги. Лукашенко тактически может жать руку Порошенко или Зеленскому, увеличивать товарооборот с Украиной - но при этом он жмет руку агрессору, торгует с лугандониями, голосует в ООН за оккупанта, боится и ненавидит украинский и беларуский народы - возжелавшие свободы и справедливости.
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23.07.2020 17:08
+5
Лука чувствую свой конец. Это не даёт ему мыслить адекватно. Напоминает раненное животное запутавшегося в проволоке. Паникуя, ухудшая своё положение всё больше и больше.
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23.07.2020 14:54
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23.07.2020 14:45 Ответить
Геть наколоті валяночки!
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23.07.2020 14:46 Ответить
Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые "зовут людей на майданы" - Цензор.НЕТ 6976
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23.07.2020 14:46 Ответить
О да, Порох точно "новые лица"!😁😊
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23.07.2020 14:53 Ответить
если бы не янукович, то порох никогда бы не был: министром эконом развития, главой мида....
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23.07.2020 20:41 Ответить
Ну, по зомбоящику транслировали стрим свободы.
Корреспондент тот же, который тут показывал свынарчуков, которые бегали за Порохом.
Теперь стрим был с площади, где шел сбор голосов.
Его возмущало то, что за других кандидатов стояла очередь из 3-4 человек, а за бацьку - несколько сотен.
Он их всячески провоцировал, агитировал, другими словами, вмешивался во внутренние дела другого государства.
Ну и нахрен он там и тут нужен?
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23.07.2020 14:50 Ответить
а все-таки упороті порохоботи дебіли..

)
зараз розповідати про шалену підтримку Бацьки,особливо у містах Білорусі може лише упоротий дебіл...
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23.07.2020 15:43 Ответить
А DW шо? Забыл?
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23.07.2020 14:52 Ответить
Лука чувствую свой конец. Это не даёт ему мыслить адекватно. Напоминает раненное животное запутавшегося в проволоке. Паникуя, ухудшая своё положение всё больше и больше.
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23.07.2020 14:54 Ответить
Лука начал нервничать,потому как РФ ему эти проблемы и организовала.Ибо одному Стерху пришлось обнулятся,вместо того,чтобы стать главой Союзного государства.А это не прощается)Блогер Тихановский-это белорусский Шарий,бывший кандидат в президенты Бабарико-белорусский Медведчук.Оба в СИЗО КГБ Раньше соперниками усатого были националисты-он их не боялся и до выборов никогда не садил.Но сейчас-случай особый)
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23.07.2020 14:57 Ответить
100% !!!
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23.07.2020 20:45 Ответить
Я, 20 лет проживший в Беларуси, хорошо это вижу.
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23.07.2020 20:51 Ответить
цигана нудить
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23.07.2020 14:59 Ответить
Его отец родом из Западной Украины
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23.07.2020 15:01 Ответить
западная Украина виновата, шо в Беларуси казел?
може Израиль обвинить надо, шо в Украине oсел?
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23.07.2020 15:08 Ответить
Ну,если выбирать между козлом и ослом-тогда лучше рогатый)На Цензоре к Луке относятся необьективно-ничего плохого Украине он не сделал,наоборот,всегда помогал,чем мог. https://lenta.ru/articles/2018/11/22/lukabestfriend/ На первый взгляд, Лукашенко поддерживает нейтралитет и печется о прекращении конфликта, но, как гласит народная мудрость, «кому война, а кому мать родна». Известно, что начиная с 2014 года Белоруссия поставляет украинской армии оружие, военное снаряжение, технику и топливо, а заодно поддерживает украинскую контрабанду в обход санкций. О заработке на войне и нейтралитете по-белорусски - в материале https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» .
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23.07.2020 15:17 Ответить
ето только ваше мнение и оно с трудом принимается...
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23.07.2020 15:19 Ответить
Это не мое мнение,а факты)Мир-не черно-белый.Пока именно Лукашенко гарант независимости этой несчастной страны,скинут его-будет здесь Белорусский федеральный округ,и желающих здесь к сожалению навалом.
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23.07.2020 15:27 Ответить
так и думал шо не твое, а оно у тебя вообще свое есть?
как возникнет просигналь....
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23.07.2020 16:13 Ответить
Это факты)Именно Лука и Беларусь-ваш ближайший союзник.Поэтому у нас и некоторые проблемы с Рашкой)
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23.07.2020 16:21 Ответить
хоккеист об коврик лобом нагнет таки вашего бацьку на кацапскую империю так или иначе...
и Украину может быть, а хотелось бы шо б не,
но когда из 6 ти пушечных батарей делают 4х ствольные во время войны? - многое становится понянтным - лапки в гору....
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23.07.2020 16:32 Ответить
Ну,вот когда нагнет,тогда и поговорим.Мне кажется,ты об Стерхе слишком высокого мнения)
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23.07.2020 16:42 Ответить
та то я о бацьке слишком низкого...
когда он с ****** на стрелке ноги растопыривает?
спасибо - все понятно хто под кем лежит....
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23.07.2020 16:49 Ответить
если бацьку на колени поставить он будет с ****** примерно одного роста,
ну може чуть выше ....
и растопырка - ,плохо исполненый шпагат, уже никому не нужен будет.
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23.07.2020 17:11 Ответить
а еще креветки "пойманы в Беларуси" и тоже в обход.....
та я вообще вашего двужопого саню люблю сыновней любовью
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23.07.2020 15:25 Ответить
А какого Бсср в лице калгаспника на всех Собезах в ООН ха *****?
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23.07.2020 15:27 Ответить
В ООН голосуючи проти України це теж підтримка,а арешт Павла Гриба на території білорусі яким чином підтримує стосунки а навчання разом з загарбниками то б ули дружні чи братерські? Якщо тебе пустять колись в Одесу то про свої дружні наміри розповіси там бабі Розі.
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23.07.2020 15:27 Ответить
Арест Гриба-дело рук спецслужб РФ.Их и у вас хватает Выше-ссылка,как Лука поддерживал Украину.Ну да,в ООН голосовали,и шо?Предложите нам воевать с РФ?)На территорию РБ,российские войска могут зайти абсолютно законно,договор есть ОДКБ.У Лукашенко очень узкий коридор действий,попытка выйти за него может закончится оккупацией и потерей независимости.
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23.07.2020 15:36 Ответить
Кого ********** фешники затримали на підконтрольній Україні території.А бульбашія підконтрольна ***** вся.
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23.07.2020 15:49 Ответить
Але ж Лукашенко сам себе і всю Білорусь загнав в той коридор.І крутиться ,як в'юн на сковороді ,все життя.Ну то ваші справи,ваш вибір.
Як думаєте,вийде у вашого Луки і в цей раз "проскочити" в президентське крісло?
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23.07.2020 15:51 Ответить
В этом вы правы.Шашни с империей просто так не проходят.Москва выкатила счет.Скорее всего усидит,надеюсь-это его последний срок,иначе Беларусь накроется медным тазом)
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23.07.2020 15:55 Ответить
Тоді витримки вам на наступну каденцію Лукашенка.Бережіть свою Біларусь,хоч те,що ще лишилось
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23.07.2020 16:11 Ответить
Мороженное таракан в дыныры поставляет а не оружие Украине.
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23.07.2020 15:28 Ответить
Это военный грузовик Богдан 63172 для ВСУ.Ничего не напоминает?)Из украинского там только эмблема и кунг.Лукашенко вимагає видворяти з Білорусі іноземні ЗМІ, які "кличуть людей на майдани" - Цензор.НЕТ 2535
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23.07.2020 15:43 Ответить
За цей богдан получені відкати і і куплений за кошти платників податків.Чи ти нам його подарував ?
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23.07.2020 15:52 Ответить
https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.
В 2015 - 2017 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками "Рошен". Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы "отверточную сборку" их продукции. Результатов это не дало. Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317". Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ. Про количество грузовых "Богданов", поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук. Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом. Компания "Практика" выпускает бронегрузовики "Богдан-Козак", для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.
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23.07.2020 16:02 Ответить
Украина на фронте испытывала бы острый дефицит горюче-смазочных материалов, если бы не братская помощь Лукашенко. Именно Минск является главным поставщиком бензина и дизельного топлива для армии Украины. Причем Минск продает топливо по льготным ценам. 70% украинского рынка нефтепродуктов принадлежит Беларуси. Над этим Лукашенко работал с 2007 года. И надо сказать успешно - 5 из 7 украинских НПЗ банкроты. На остальных глубина переработки нефти находится на уровне технологий 80-х годов ХХ века. 80 % всего авиационного керосина для украинских штурмовиков, тактических бомбардировщиков и вертолетов, включая ударные Ми-24, поступает из Беларуси.
В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации. При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для "Скифа" поставляет белорусское КБ "Пеленг".
С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики. Таким образом, пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, "союзник" России активно помогает новой украинской власти. Причём суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой республики Беларусь. Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьёз ставит на успех "проекта Украина".
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23.07.2020 16:03 Ответить
Все розповіси бабі Розі .Ми вашу допомогу відчуваєм з ножем у спині. Міліард доларів твій колгосп не бачив навіть по телевізору,а ти тут допомоги розкидаєш міліардами бульби.
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23.07.2020 16:14 Ответить
баця в курсе, шо надо делать
нашего мальца примите в свое союзное кодло - он за
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23.07.2020 15:01 Ответить
Кому Лука бацька тому ***** дядька.
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23.07.2020 15:29 Ответить
так и я ж про ето
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23.07.2020 15:38 Ответить
Як же всіх диктаторів карьожиь від слова Майдан! А між іншим,майдан- це і є найвища форма народовладдя! Причому з давніх давен. Адже народ і є джерелом влади,але всім цим грьобаним царькам,які вирішили,що вони і є пуп землі, і збираються правити вічно,цього розуміти аж ніяк не хочеться. А лука- просто гнида.Такий собі мікро-хуйло.
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23.07.2020 15:02 Ответить
Прям таки.
Одно дело майдан, когда была угроза прихода Януковича на пять лет, другое дело - майдан, когда до выборов президента оставалось пару месяцев и у Януковича было ноль процентов переизбираться
Кому нахрен он был нужен?
Правильно, каломойскому, который прнавозил в Киев хрен знает кого и устроил хаос с целью отгрести что нибудь у Ахметова.
А сборищу тупых вуйков только дай побузить, они ж полные бараны, что и показали последние выборы
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23.07.2020 15:19 Ответить
Ким Чен Ир- Майдан пиши с большой букви зрозумів троляка **********?
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23.07.2020 15:25 Ответить
Ану пшёл нах... на канал **********.Ну або на парашу.тудей. От там і будеш про майдани звіздіти.
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23.07.2020 15:33 Ответить
Москалику, тобі підготуватися треба краще. Ахметов - "попутчик революции", як казав Луценко. Люди вийшли на Майдан, коли Янукович замість обіцяного курсу на Європу, після отримання 3 млрд. долларів від Путіна, розвернувся на 180 градусів, в бік "тайожного союзу".
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23.07.2020 15:50 Ответить
А забыл ещё одного.
Кроме каломоймкого этот майдан нужен был ещё фуйлу.
Других не знаю
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23.07.2020 15:52 Ответить
Похоже картофельник сцит.
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23.07.2020 15:02 Ответить
В глаза.
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23.07.2020 15:20 Ответить
у нас в колхозе никаких майданов отродясь не было
гарман был, ток был и клуб в центре
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23.07.2020 15:31 Ответить
Было бы неплохо, если бы демократические фракции Рады, представительства Украины в различных европейских институтах - ПАСЕ, ООН, ОБСЕ лоббировали принятие резолюций по Беларуси. Введение жестких санкций для режима Лукашенко, минимизация торговли и политических контактов, арест счетов, запрет на в'езд в демократические страны адептов режима.
Так же необходима материальная и правовая помощь жертвам политических реппрессий
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23.07.2020 15:37 Ответить
То есть,ты считаешь,что Лукашенко-враг Украины?Украина должна добиваться санкций для Беларуси?Мне очень любопытно-в чьих интересах будет разрыв Украины и РБ?
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23.07.2020 16:38 Ответить
Если Украина выбрала демократический путь развития: членство в ЕС, главенство права, сменяемость власти , независимые СМИ - Лукашенко, Путин и все подобные диктаторы и сатрапы безусловно враги. Лукашенко тактически может жать руку Порошенко или Зеленскому, увеличивать товарооборот с Украиной - но при этом он жмет руку агрессору, торгует с лугандониями, голосует в ООН за оккупанта, боится и ненавидит украинский и беларуский народы - возжелавшие свободы и справедливости.
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23.07.2020 17:08 Ответить
МЫСЛЬ, ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ!

https://censor.net/user/471728

Лука начал нервничать,потому как РФ ему эти проблемы и организовала.Ибо одному Стерху пришлось обнулятся,вместо того,чтобы стать главой Союзного государства.А это не прощается)Блогер Тихановский-это белорусский Шарий,бывший кандидат в президенты Бабарико-белорусский Медведчук.Оба в СИЗО КГБ Лукашенко вимагає видворяти з Білорусі іноземні ЗМІ, які "кличуть людей на майдани" - Цензор.НЕТ 8138Раньше соперниками усатого были националисты-он их не боялся и до выборов никогда не садил.Но сейчас-случай особый)
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23.07.2020 16:44 Ответить
Лукашенковские тролли активно делают из Лукашенко защитника независимости и союзника Украины, хотя именно Лукашенко поставил под угрозу независимость Беларуси согласившись на все союзы с Россией, а с Украиной он только торгует, не более. Только свержение пророссийского диктатора Лукашенко сделает Беларусь полностью независимой и она возьмет курс на вступление в НАТО и ЕС и станет настоящим союзником Украины.
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23.07.2020 18:15 Ответить
 
 