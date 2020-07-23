Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые "зовут людей на майданы"
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует выдворять из страны представителей иностранных СМИ, которые призывают к массовым беспорядкам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - отметил президент Беларуси.
Лукашенко обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период: "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".
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Корреспондент тот же, который тут показывал свынарчуков, которые бегали за Порохом.
Теперь стрим был с площади, где шел сбор голосов.
Его возмущало то, что за других кандидатов стояла очередь из 3-4 человек, а за бацьку - несколько сотен.
Он их всячески провоцировал, агитировал, другими словами, вмешивался во внутренние дела другого государства.
Ну и нахрен он там и тут нужен?
)
зараз розповідати про шалену підтримку Бацьки,особливо у містах Білорусі може лише упоротий дебіл...
може Израиль обвинить надо, шо в Украине oсел?
как возникнет просигналь....
и Украину может быть, а хотелось бы шо б не,
но когда из 6 ти пушечных батарей делают 4х ствольные во время войны? - многое становится понянтным - лапки в гору....
когда он с ****** на стрелке ноги растопыривает?
спасибо - все понятно хто под кем лежит....
ну може чуть выше ....
и растопырка - ,плохо исполненый шпагат, уже никому не нужен будет.
та я вообще вашего двужопого саню люблю сыновней любовью
Як думаєте,вийде у вашого Луки і в цей раз "проскочити" в президентське крісло?
"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.
В 2015 - 2017 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками "Рошен". Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы "отверточную сборку" их продукции. Результатов это не дало. Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317". Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ. Про количество грузовых "Богданов", поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук. Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом. Компания "Практика" выпускает бронегрузовики "Богдан-Козак", для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.
В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации. При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для "Скифа" поставляет белорусское КБ "Пеленг".
С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики. Таким образом, пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, "союзник" России активно помогает новой украинской власти. Причём суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой республики Беларусь. Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьёз ставит на успех "проекта Украина".
нашего мальца примите в свое союзное кодло - он за
Одно дело майдан, когда была угроза прихода Януковича на пять лет, другое дело - майдан, когда до выборов президента оставалось пару месяцев и у Януковича было ноль процентов переизбираться
Кому нахрен он был нужен?
Правильно, каломойскому, который прнавозил в Киев хрен знает кого и устроил хаос с целью отгрести что нибудь у Ахметова.
А сборищу тупых вуйков только дай побузить, они ж полные бараны, что и показали последние выборы
Кроме каломоймкого этот майдан нужен был ещё фуйлу.
Других не знаю
гарман был, ток был и клуб в центре
Так же необходима материальная и правовая помощь жертвам политических реппрессий
https://censor.net/user/471728
Лука начал нервничать,потому как РФ ему эти проблемы и организовала.Ибо одному Стерху пришлось обнулятся,вместо того,чтобы стать главой Союзного государства.А это не прощается)Блогер Тихановский-это белорусский Шарий,бывший кандидат в президенты Бабарико-белорусский Медведчук.Оба в СИЗО КГБ Раньше соперниками усатого были националисты-он их не боялся и до выборов никогда не садил.Но сейчас-случай особый)