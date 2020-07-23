Лукашенко требует выдворять из Беларуси иностранные СМИ, которые "зовут людей на майданы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует выдворять из страны представителей иностранных СМИ, которые призывают к массовым беспорядкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - отметил президент Беларуси.

Лукашенко обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период: "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".

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