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Нападение с зеленкой на Волошина: суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС"

Нападение с зеленкой на Волошина: суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от

Печерский райсуд Киева отпустил под личные поручительства шести народных депутатов ветерана АТО Александра Погребиского, задержанного по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины Олега Волошина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Суд Киева отпустил под личные обязательства и поручительство народных депутатов от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского, Мустафы Джемилева, Петра Порошенко, Нины Южаниной, Артура Герасимова и Ростислава Павленко.

До 21 сентября Погребискому ограничен выезд из Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС"

Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

суд (25136) Европейская Солидарность (1059) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+30
Ситуация с Погребинским -- это просто правовой треш какой-то. А заявы Волошина в нарушение 1 статьи Конституции нашу власть уже не волнуют?
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23.07.2020 15:04
+28
- А ви помітили, панове, що ми вже більше як рік захищаємо Україну від президента ?
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23.07.2020 15:07
+26
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Больше года назад террорист захватил 40 млн человек и требует, чтобы все смотрели сериал Слуга народа.
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23.07.2020 15:05
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Ситуация с Погребинским -- это просто правовой треш какой-то. А заявы Волошина в нарушение 1 статьи Конституции нашу власть уже не волнуют?
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23.07.2020 15:04 Ответить
А нытье "слуги народа" в эфире теленовостей, что ему зеленкой повредили галстук, рубашку, брюки и туфли стоимостью 40 тысяч !!!! Ни хера себе "слуги" одеваются !!! Народ наверное у таких слуг весь в золоте ходит...
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23.07.2020 17:24 Ответить
А що буде з другим "терористом", Ігорем? Який залив зеленкою зажопника...

Там максимум 15 діб арешту в ІТТ з підмітанням вулиць.
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23.07.2020 15:04 Ответить
Волошин пошёл в аптеку за зелёнкой.
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23.07.2020 15:05 Ответить
заходит волошин в бар.
-бармен налейте мне кружку зеленки.
-может чего нибудь попроще закажете?
-что бы я ни заказал все равно к концу дня вся рожа в зеленке будет.
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23.07.2020 15:19 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Больше года назад террорист захватил 40 млн человек и требует, чтобы все смотрели сериал Слуга народа.
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23.07.2020 15:05 Ответить
Нападение с зеленкой на Волошина: суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС" - Цензор.НЕТ 9882
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23.07.2020 15:05 Ответить
а судья типа лежит такой грусный, ненавижу понедельники...
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23.07.2020 15:23 Ответить
Смысл картины (диптиха) в том, что в левой части сидит сын этого судьи на кресле, которое обтянуто кожей отца.
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23.07.2020 15:30 Ответить
смысл этой картины в том, что судьям надо каждую СЕКУНДУ напоминать, ЧТО их ждет при продажных решениях.
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23.07.2020 15:35 Ответить
Всё нормально их ждёт!
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23.07.2020 16:55 Ответить
Мое мнение, эту картину повесить в каждом судейском и прокурорском кабинете.
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23.07.2020 15:31 Ответить
- А ви помітили, панове, що ми вже більше як рік захищаємо Україну від президента ?
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23.07.2020 15:07 Ответить
нападал с ЗЕ,ЛЕНКОЙ чтоли? Креативненько...
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23.07.2020 15:08 Ответить
А що ж жоден зе-депутат не вступився, а?
Зараз тут з Погребиського в коментах порохобота зроблять...
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23.07.2020 15:09 Ответить
я не сторонник шапошникова. скорее наоборот. за его "деятельность" до 2014 года
но посмотрите это видео
https://www.facebook.com/LIVEpersons/videos/652097772060979
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23.07.2020 15:09 Ответить
Подивіться відео Шапошнікова. Воно добре демонструє, яких покидьків набрали до "поліції".
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23.07.2020 15:54 Ответить
Вся страна видела как воЛОХшин нанес удар в лицо задержанному мусорами - где там открытое уголовное дело на ******** зеленкой?! Или аваковские мусора колаборанов, рашистов не трогают - они свои?!
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23.07.2020 15:10 Ответить
А почему Волошин до сих пор не арестован? Он избил и нанёс увечья гражданину Украину .В тюрьму сабаку Волошина.
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23.07.2020 15:12 Ответить
А шо насчет "слуги кремля" Шевченка, который назвал Погребиского "тварью и фашистом"?
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23.07.2020 15:53 Ответить
А кто такой Погнребиський?
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23.07.2020 17:13 Ответить
У меня опечатка. А вот у слуги кремля - совсем не оговорка.
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23.07.2020 17:19 Ответить
Если ты имеешь ввиду Погребинского ,так он Медведчуковский ватный холуй.
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23.07.2020 17:40 Ответить
Нет, я имел в виду Погребиского, ветерана АТО, которого ********** ватный холуй из "слуг кремля" Шевченко назвал "тварью и фашистом". Все есть на видео, не поленись и посмотри.
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23.07.2020 17:43 Ответить
Понятно.
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23.07.2020 18:56 Ответить
это не является нападением, не надо так писать в заголовке статьи
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23.07.2020 15:14 Ответить
Это максимум мелкое хулиганство с административкой, но зеленский расследует это как нападение на должностное лицо.
И главное то, что зеленку кидал даже не Погребинский, он просто там был, а так как он активно отстаивает проукраинскую позицию, ветеран вдв и является медийной особой принято решение садить именно его
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23.07.2020 15:24 Ответить
да я знаю что не Погребинский, но само себе использование зеленки не является нападением.. как и тортом в морду.. как и в мусорный бак - общественное порицание
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23.07.2020 15:50 Ответить
Погребиський, сорри
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23.07.2020 16:07 Ответить
А спаву проти сцикливого волошина, за побиття людини, відкривати будуть? Чи він прикритий, начебто, "знятою" депутатською недоторканністю і йому можна?
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23.07.2020 15:16 Ответить
Хоть что то полезное сделал шоколад.
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23.07.2020 15:24 Ответить
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/88208, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла.
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23.07.2020 15:32 Ответить
А зажопнику Волошину идёт боевая раскраска ... На мой художественный вкус.... Но, чтобы не пугать детей и собак, ему придётся ходить в Раду в паранже.... А в следующий раз надо, для разнообразия, облить его рожу "Белизной" или кошачьей мочой....А лучше - и тем. и тем....
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23.07.2020 15:32 Ответить
Андрій Серебрянський, відео на Ютубі:
1. https://youtu.be/ldUAGiCOKiU ПОЛНОЕ ВИДЕО НАПАДЕНИЯ И ЗАДЕРЖАНИЕ || Эксклюзив
2. https://youtu.be/02W8ZKOaImI ЛУГАНСКИЙ ШТУРМУЕТ ПОЛИЦИЮ!
3. https://youtu.be/wZ3KBVe0zW4 ПРОДОЛЖЕНИЕ! ЛУГАНСКИЙ СТЫДИТ РАБОТНИКОВ ПОЛИЦИИ
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23.07.2020 15:36 Ответить
Факт нанесения телесных повреждений Волошиным активисту имеет статус общеизвестного и не нуждается в подтверждении и доказательсве.Почему не задержан преступник Волошин?
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23.07.2020 15:46 Ответить
Шкода, що тому волошину ніхто по сусалам не надавав. Втім, іще є час.
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23.07.2020 15:55 Ответить
Эта зелёнка ударила бумерангом по самим зачинщикам. Ведь это именно партия регионов проводила раскрашивания в зелёных человечиков полит противников. Ну вот и дождались - ответка прилетела незаметно.
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23.07.2020 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EG2d3oYoEi8
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23.07.2020 17:56 Ответить
этим поручители сами себя зелёнкой и замазали.
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23.07.2020 20:38 Ответить
 
 