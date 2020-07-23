Нападение с зеленкой на Волошина: суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС"
Печерский райсуд Киева отпустил под личные поручительства шести народных депутатов ветерана АТО Александра Погребиского, задержанного по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины Олега Волошина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Суд Киева отпустил под личные обязательства и поручительство народных депутатов от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского, Мустафы Джемилева, Петра Порошенко, Нины Южаниной, Артура Герасимова и Ростислава Павленко.
До 21 сентября Погребискому ограничен выезд из Киева.
Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.
Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.
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Там максимум 15 діб арешту в ІТТ з підмітанням вулиць.
-бармен налейте мне кружку зеленки.
-может чего нибудь попроще закажете?
-что бы я ни заказал все равно к концу дня вся рожа в зеленке будет.
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin
Больше года назад террорист захватил 40 млн человек и требует, чтобы все смотрели сериал Слуга народа.
Зараз тут з Погребиського в коментах порохобота зроблять...
но посмотрите это видео
https://www.facebook.com/LIVEpersons/videos/652097772060979
И главное то, что зеленку кидал даже не Погребинский, он просто там был, а так как он активно отстаивает проукраинскую позицию, ветеран вдв и является медийной особой принято решение садить именно его
1. https://youtu.be/ldUAGiCOKiU ПОЛНОЕ ВИДЕО НАПАДЕНИЯ И ЗАДЕРЖАНИЕ || Эксклюзив
2. https://youtu.be/02W8ZKOaImI ЛУГАНСКИЙ ШТУРМУЕТ ПОЛИЦИЮ!
3. https://youtu.be/wZ3KBVe0zW4 ПРОДОЛЖЕНИЕ! ЛУГАНСКИЙ СТЫДИТ РАБОТНИКОВ ПОЛИЦИИ