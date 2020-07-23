Нападение с зеленкой на Волошина: суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС"

Печерский райсуд Киева отпустил под личные поручительства шести народных депутатов ветерана АТО Александра Погребиского, задержанного по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины Олега Волошина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Суд Киева отпустил под личные обязательства и поручительство народных депутатов от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского, Мустафы Джемилева, Петра Порошенко, Нины Южаниной, Артура Герасимова и Ростислава Павленко.

До 21 сентября Погребискому ограничен выезд из Киева.

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Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

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