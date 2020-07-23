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СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор"

СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, -

Служба безопасности Украины в четверг проводит масштабные обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор".

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

"Дело возбуждено офисом Генерального прокурора по заявлению председателя "Укравтодора" Александра Кубракова. Оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ", - отмечают в агентстве.

Также подчеркивается, что любые противоправные действия по поглощению предприятий системы "Укравтодора" и доведение их до банкротства - недопустимы.

"Укравтодор" благодарит офис Генпрокурора и СБУ за сотрудничество и оперативность.

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СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - Укравтодор 01

обыск (1902) СБУ (19988) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+3
По словам Зеленского, Аваков - самый эффективный министр МВД.

***
Украина возглавила рейтинг преступности в Европе.

СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 716

Может наградить его орденом Аль Капоне первой степени ?
С закруткой на спине...
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23.07.2020 15:09
+3
Не , они просто хотят спросить Борю - как ты ******* нас вчера называл?
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23.07.2020 15:16
+2
СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6294

Ви впевнені , що ці депутати від слуг ЯКІСНІ ???
Може , треба було стерилізувати ???
...Господи...що ж ви натворили...люди...
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23.07.2020 15:10
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По словам Зеленского, Аваков - самый эффективный министр МВД.

***
Украина возглавила рейтинг преступности в Европе.

СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 716

Может наградить его орденом Аль Капоне первой степени ?
С закруткой на спине...
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23.07.2020 15:09 Ответить
Рейтинги Numbeo составляют по принципу кнопки "нравится / не нравится" на цензоре. То есть они не учитывают статистику или оценку экспертов, а отображают оценки пользователей. Зашел на ресурс любой человек, ответил на вопросы типа: как вы оцениваете уровень преступности в вашей стране.
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23.07.2020 16:11 Ответить
Все це,звісно,дуже добре.Тільки от чомусь не зрозуміло,чому справою про банкрутство займається саме СБУ? Що,вже всіх шпигунів кацапських виловили?
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23.07.2020 15:10 Ответить
Не , они просто хотят спросить Борю - как ты ******* нас вчера называл?
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23.07.2020 15:16 Ответить
СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6294

Ви впевнені , що ці депутати від слуг ЯКІСНІ ???
Може , треба було стерилізувати ???
...Господи...що ж ви натворили...люди...
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23.07.2020 15:10 Ответить
Мисс Дюймовочка
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23.07.2020 15:15 Ответить
Мисс Трехдюймовочка...
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23.07.2020 15:27 Ответить
Теперь понятно в какую часть тела перетекли остатки мозга.....
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23.07.2020 15:27 Ответить
У нас СБУ занимается банкротствами а не террористами))))))
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23.07.2020 15:33 Ответить
Бакланов ,вместо отчета про поимку террористов,минеров,сепаров. Да больше некому,там же не стреляют и гранаты не бросают. Решил Филатову подтвердить ,что он все может?
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23.07.2020 16:03 Ответить
Коли візьмуться за Тернопільський облавтодор.Філії облавтодору ліквідували ,а зарплату людям не виплатили ще з БЕРЕЗНЯ 2019р.!!!
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23.07.2020 23:04 Ответить
 
 