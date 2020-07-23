СБУ проводит массовые обыски по делу о банкротстве Днепровского облавтодора, - "Укравтодор"

Служба безопасности Украины в четверг проводит масштабные обыски в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства дочернего предприятия "Днепропетровский облавтодор".

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

"Дело возбуждено офисом Генерального прокурора по заявлению председателя "Укравтодора" Александра Кубракова. Оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ", - отмечают в агентстве.

Также подчеркивается, что любые противоправные действия по поглощению предприятий системы "Укравтодора" и доведение их до банкротства - недопустимы.

"Укравтодор" благодарит офис Генпрокурора и СБУ за сотрудничество и оперативность.

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