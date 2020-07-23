Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киевской области оцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Они будут впервые обнародованы в рамках проекта "Имена".

Об этом сообщила руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" .

"Процесс оцифровки документов был трудоемким. Нужно было каждую карточку отсканировать, вернуть назад. А это документы разных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", - рассказала Фурман.

Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре появятся на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет представлена осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.

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Директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева объяснила, что эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города.

"Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариатов", - отметила Каменева.

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По ее словам, почти все документы оккупационной власти, которые поступили на хранение в архив, не были систематизированы, и советская власть на долгие годы их засекретила. Лишь с обретением Украиной независимости они поступили на общее хранение.

"Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе", - уточнила директор архива.

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