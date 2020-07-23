РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9296 посетителей онлайн
Новости
3 467 10

Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет

Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с Государственным архивом Киевской области оцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Они будут впервые обнародованы в рамках проекта "Имена".

Об этом сообщила руководитель проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ" .

"Процесс оцифровки документов был трудоемким. Нужно было каждую карточку отсканировать, вернуть назад. А это документы разных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", - рассказала Фурман.

Оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре появятся на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет представлена осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.

Также на Цензор.НЕТ: Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

Директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева объяснила, что эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города.

"Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевщины, Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариатов", - отметила Каменева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Проблема Бабьего Яра не в Хржановском. Какая разница, кто руководит проектом, заказчиками которого являются Путин и Сурков?, - Зисельс

По ее словам, почти все документы оккупационной власти, которые поступили на хранение в архив, не были систематизированы, и советская власть на долгие годы их засекретила. Лишь с обретением Украиной независимости они поступили на общее хранение.

"Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе", - уточнила директор архива.

Читайте также: Открывшего для мира место расстрела НКВД-шниками цвета украинской интеллигенции историка Дмитриева приговорили в России к заключению

Автор: 

архив (155) Бабий Яр (188) Вторая мировая война (428) документ (400) история (2017) Киев (25660)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
ну и "встречный ответ" нужен:
оцифровать и выложить в сеть 140 тыс документов о большевистской оккупации.
показать весь комментарий
23.07.2020 15:37
+5
Когда рассекретят КГБшные документы?
Включая имена и фамилии стукачей.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:02
+3
Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет - Цензор.НЕТ 148
показать весь комментарий
23.07.2020 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и "встречный ответ" нужен:
оцифровать и выложить в сеть 140 тыс документов о большевистской оккупации.
показать весь комментарий
23.07.2020 15:37 Ответить
Оцифровували документи масивом чи за особливими ознаками?
показать весь комментарий
23.07.2020 15:37 Ответить
Более 140 тыс. засекреченных документов о нацистской оккупации Киева оцифровали и выложат в интернет - Цензор.НЕТ 148
показать весь комментарий
23.07.2020 15:44 Ответить
Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 5047Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 7515Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 1870
показать весь комментарий
23.07.2020 15:56 Ответить
о рашистской оккупации путлером Донецка и Луганска тоже выложат когда-то...
показать весь комментарий
23.07.2020 15:44 Ответить
А які ще,власне,засекречені документи можуть бути ще й тут?
показать весь комментарий
23.07.2020 15:50 Ответить
Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 6342Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 9087Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 6648Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 415Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 2886Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 5921Понад 140 тис. засекречених документів про нацистську окупацію Києва оцифрували і викладуть в інтернет - Цензор.НЕТ 8123
показать весь комментарий
23.07.2020 15:54 Ответить
Когда рассекретят КГБшные документы?
Включая имена и фамилии стукачей.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:02 Ответить
Вот в чём здесь беда что поздно. Правда нужна живым, кто тогда был, жил, знал тех людей или в самой разной степени жизни. Теперь для студентов исторических вузов. Ну хотя бы на 1995г! А так. И то что в анонсе новости по части оцифровать---чуть грустно и смешно чуть. Никого уже нет. Архивы то были открыты некоторые сразу, да просто прочесть и тогда после развала совдепии не было возможности---а где печаталось? Идти в архив читать? Кому надо читали. А кто в глухомани районной? Тем что читать? Задорнова смотрели. Очень несправедливо на моё мнение. Я много раз печатал, в Эстонии в 1992-3гг выложили в сми всех штатных и нештатных работников кгб, стукачей, их называли информаторами тогда. Не судили никого. В выборах таким запрещено было учавствовать. Бизнес---да сколько угодно. Было чуть суицидов. У нас так не будет. Всё давно затёрто, спалено. Поезд ушёл. Потому то и хлебаем. И долго будем.
показать весь комментарий
23.07.2020 16:30 Ответить
А немає бажання викласти таємні документи окупації Києва за период 1918-1939 роеків?
показать весь комментарий
23.07.2020 16:11 Ответить
 
 