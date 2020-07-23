Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко

Предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет нашего государства и являются реальной "пятой колонной" Кремля, должны быть за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко после заседания Печерского суда, который избирал меру пресечения ветерану АТО, активисту Александру Погребискому.

Порошенко также отметил, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора.

"Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное уважение нашим воинам, не бросало их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляло их умирать под огнем агрессора", - подчеркнул пятый президент.

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"Это - еще не победа. Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение наш государственный суверенитет, существование нашего государства, за которое патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь. Они являются реальной пятой колонной страны-агрессора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Саша", - отметил Порошенко.

Также пятый президент Украины поблагодарил все патриотические политические силы, которые осознают угрозу реванша "пятой колонны" Кремля и объединяют усилия против репрессий власти.

"Спасибо, что вы здесь. И это не только "Европейская Солидарность", я благодарен всем политическим силам, которые пришли вместе требовать защиты волонтеров, добровольцев и ветеранов. Вместе мы совместно двигаемся к нашей украинской победе", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Сегодня суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС".

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