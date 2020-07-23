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Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко

Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко

Предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет нашего государства и являются реальной "пятой колонной" Кремля, должны быть за решеткой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко после заседания Печерского суда, который избирал меру пресечения ветерану АТО, активисту Александру Погребискому.

Порошенко также отметил, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора.

"Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное уважение нашим воинам, не бросало их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляло их умирать под огнем агрессора", - подчеркнул пятый президент.

Также читайте: Обливших нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой задержали для дачи пояснений, - полиция Киева

"Это - еще не победа. Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение наш государственный суверенитет, существование нашего государства, за которое патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь. Они являются реальной пятой колонной страны-агрессора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Саша", - отметил Порошенко.

Также пятый президент Украины поблагодарил все патриотические политические силы, которые осознают угрозу реванша "пятой колонны" Кремля и объединяют усилия против репрессий власти.

"Спасибо, что вы здесь. И это не только "Европейская Солидарность", я благодарен всем политическим силам, которые пришли вместе требовать защиты волонтеров, добровольцев и ветеранов. Вместе мы совместно двигаемся к нашей украинской победе", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Сегодня суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Погребиский не обливал нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой, а просто присутствовал на акции протеста, требуем его освобождения, - "ЕС"

Автор: 

Порошенко Петр (19615) Европейская Солидарность (1059) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+62
Под огнем агрессора кинА не снимешь... потому зеленое стадо это в луцкой области делает...
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23.07.2020 15:46
+58
Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5552
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23.07.2020 15:52
+48
А не публиковать селфи как ты жрешь на отдыхе когда забытый тобой твой защитник истекает кровью. А ведь под контроль типа брал.

Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3035
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23.07.2020 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Правильно бьіло бьі провести военньій парад в Киеве
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23.07.2020 17:08 Ответить
И в Ватостополе, как обещали еще в 2014 году.
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23.07.2020 17:10 Ответить
Жму руку и обнимаю. .
Держава має поважати своїх захисників, а не кидати вмирати під вогнем агресора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6463
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23.07.2020 17:11 Ответить
Правильно бьіло бьі провести военньій парад в Киеве
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23.07.2020 17:12 Ответить
Украинцы вытерпят проделки русни в Украине, выстоят но даю гарантию - Придет время, когда русня будут друг друга пожирать как и 1000 лет назад.
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23.07.2020 17:15 Ответить
Скажу більше: зєльониє запроданці-малароси дурять АТОвців при оформленні пенсії за віком, не зараховуючи час, проведений в зоні АТО, у трудовий стаж, як бойовий, тобто три місяці стажу за один місяць в АТО.
Постанову КМУ N393, яку при Пороху було доповнено пунктом стосовно АТО-вців, приховують і не хочуть виконувати, падлюки !!!

ЗЄлупи, що скажете на це, тварюки ???
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23.07.2020 17:16 Ответить
Это даже уже не цинизм, это что-то похлеще...
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23.07.2020 17:18 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:19 Ответить
Не тобі сопля про те судити. Твоя місія - засохнути на асфальті під промінням сонця.
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23.07.2020 17:20 Ответить
Ні, героічно на параді!
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23.07.2020 17:22 Ответить
Давно з під плінтуса виліз?
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24.07.2020 00:36 Ответить
Шпигунів Пєцю і Зєлю на нари!
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23.07.2020 17:23 Ответить
Поздравляю--ты вошел в список заспамленых ватных г**донов.
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23.07.2020 18:49 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:25 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:32 Ответить
да
но где парад войск и где дрочеры-анальщики..
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23.07.2020 17:37 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:40 Ответить
Вопрос к Порошенко , почему ни кто из явных изменников и врагов Украины за всю его каденцию не были арестованы и понесли заслуженное наказание. Даже Штепу посадить не смогли. Я уж молчу как за время Порошеноко поднялся Медведчук и компания. Сейчас можно говорить, лозунгами и высокопарными словами бросаться.. где посаженные а то и зачищенные враги Украины . Одни слова, лова и еще раз слова... ( "не верю" как говорил один из великих) Поэтому Пэтя и проиграл в чистую даже комику..
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23.07.2020 17:43 Ответить
Це не Пєця програв, а путя поміняв свого зашквареного Пєцю на свіженького Зєлю.
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23.07.2020 17:45 Ответить
Ну чья бы корова мычала, а пороха бы помолчала. Я с удивлением воспринимаю то что ни кто не понимает причины "отъёма" Приватбанка у Коломойского. Начало войны, Коломойский губернатор области и в то же время его сообщники покупают оружие и вооружают Добробаты. Последние же в свою очередь дают просраться рашен терористо. Теперь вопрос: а кто сейчас будет финансировать Добробаты для защиты Украины в случае нападения в августе месяце? А к этому есть реальные предпосылки. Да и открывшиеся факты сотрудничества пороха со страной терористом это только подтверждает. Страну намеренно раскачивают добиваясь "причины" для очередной "бл-дской помощи" с востока.
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23.07.2020 17:47 Ответить
100%
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23.07.2020 18:29 Ответить
махно.. ти взагалі тупий ?

не розумієш ,що справа Привату в основному -це справа виведених через кіпрський філіал грошей.Не Бєніних...
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23.07.2020 19:08 Ответить
Ти в нас дуже гострий. От візьми і виведи свої гроші через офшор і тоді попатякаєш. Без центробанку там не обійшлось і гонтарева зараз чомусь не в шалаші, а в власному будинку в Англії ошиваєтся.
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24.07.2020 07:54 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 17:50 Ответить
"чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное уважение нашим воинам"....100%, но есть ньюанс и он здесь https://www.youtube.com/watch?v=wWCefLfT03Y

о каком уважении лопочет жирный боров ?
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23.07.2020 17:52 Ответить
Порошенко настоящий Президент Украины!
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23.07.2020 18:24 Ответить
Стьоб 80го рівня
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23.07.2020 18:26 Ответить
Над тобой,дефективный -да.
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23.07.2020 18:48 Ответить
Стеб это про ботоксную мочалку
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23.07.2020 18:51 Ответить
Та ти шо! А з Іловайську то якийсь другий Петро мав наших виводити? Та здавав Дебальцеве оккупанту?
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23.07.2020 18:49 Ответить
Циничная мразь, которая бросила на призволяще добробатов в иловайском и дебальцевском котлах. Там погибли несколько сотен добровольцев, пока эта мразь бравурно проводила парад, будто мы уже выиграли войну.
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23.07.2020 18:58 Ответить
А Семенченко, который их туда вёл на убой, не погиб. Странно.
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23.07.2020 19:01 Ответить
Кого он вел,недоумок?Семенченко командовал частями ВСУ?Как они там оказались?Что ты мелешь?Почитай отчеты СК.Ты хоть память павших не черни своим поносом,мразь
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23.07.2020 19:33 Ответить
Шакал вонючий, в ту узкую кишку залезли добробаты, о чем пишет тот выше https://censor.net/user/187012.
Можешь найти новости Цензора тех дней. Я там писал что они лезут в ловушку, причем без согласования с командованием ВСУ.
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23.07.2020 20:07 Ответить
А ВСУ чего полезло?Семенченко приказал?Ты,гнида,видите ли на Цензоре геройствовал,а я кучу друзей потерял и потом 3 месяца по госпиталям.Сидел,ушлепок шоу смотрел?И ты мне,шваль,будешь рассказывать,что там было?"Зеленый коридор порошенко-путина"-забыл,сученок,это название?
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23.07.2020 20:16 Ответить
касап-брехун-провокатор https://censor.net/user/471511, який логін в тебе був до деактивації бутусовим?
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23.07.2020 20:21 Ответить
В чем провокация?О чем ты,недоумковатое?
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23.07.2020 20:25 Ответить
значить, все ж таки касап ти. Щоб ти кончився
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23.07.2020 20:55 Ответить
Блин...Спалили...Ага.Медведев я.Ща у ***** спрошу,что делать в ситуации,когда спалили.Подождешь?
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23.07.2020 21:14 Ответить
Нет, это Порошенко лично повел их в котел сразу после окончания военной академии.
До чего же вы дебильные, зеленые мрази. Вы знаете хоть что такое Генштаб, СНБО?
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23.07.2020 20:32 Ответить
При чем СНБО,идиот?Ты хоть понимаешь какой бред несешь?Просто скажи:кто отдал приказ ВСУ?Семенченко?И "зелеными" можешь мне не штрыкать-такие же участники тоталитарной секты,как и шоколадные
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23.07.2020 21:09 Ответить
Ты всё знаешь, ты и говори. А СНБО вовсе не причем.
Логика придурков: в 14-м освободили от нечисти две трети Донбасса это заслуга кого угодно, только не Порошенко и Генштаба. Если твои кореша полезли в ловушку под командованием великого военного стратега Насиння Лушпайкина и его подобным то в этом виноват Порошенко.
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23.07.2020 21:19 Ответить
Ты же понимаешь,каким идиотом выглядишь,когда утверждаешь,что Семенченко отдал приказ ВСУ?Ты тупое даже по сравнению с рядовым шоколадником.Еще раз:кто отдал приказ ВСУ?Не воняй парашей из пасти,а ответь.Или заткнись.Но не корчи из себя недоумка
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23.07.2020 21:33 Ответить
Бесполезно. Тот случай, когда "хоть ссы в глаза...". Им стишок "прощай немытая россия" расскажи, они и будут поддерживать с пеной у рта,как те лошади с ракушками(шоры) на глазах, чтобы они не видели лишнего. А другие факты "деятельности о великого" их мозг отказывается воспринимать. Так устроены полезные идиоты. В каждой стране они есть, процент их количества зависит от системы образования, чем выше уровень жизни страны- тем лучше уровень образования (старички зомбированные ящиком из-за старческого слабоумия не в счет).
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23.07.2020 21:49 Ответить
Та я особо и не надеюсь)Да и на нервы мне подобная мразь уже давно не действует.Просто интересно наблюдать,как даухизвилинное пытается сохранить лицо,когда видит не лайки таких же *********(или ботов-хз,кто они),а вопрос,на который его процессор не рассчитан и оно на нервах начинает использовать слова,характерные для лексикона аборигенов средней полосы РФ
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23.07.2020 22:15 Ответить
Влексей, в чем упрек?
Я ниже написал:
Что такое стратегический резерв для обороны столицы, тебе ведомо? На случай прорыва танковых клиньев. Вот этот резерв - и провел парад.
\
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24.07.2020 00:46 Ответить
Ты о чем?Я с тобой даже не переписывался-шось ты попутал)
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24.07.2020 10:53 Ответить
Сорри, в таком случае.
Это аргумент для тех кто пишет о параде в Киеве во время Ишовайска.
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24.07.2020 18:22 Ответить
ты что не веришь в совпадения?
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23.07.2020 20:06 Ответить
Что такое стратегический резерв для обороны столицы, тебе ведомо? На случай прорыва танковых клиньев. Вот этот резерв - и провел парад.
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24.07.2020 00:44 Ответить
А Иловайск не хочешь,падло,вспомнить?
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23.07.2020 19:30 Ответить
А четыре повестки, падла, не хочешь вспомнить?
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23.07.2020 20:33 Ответить
"ПадлА"-это на расее-у нас "падлО".Не пались,поребрик)
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23.07.2020 21:11 Ответить
Так я ж й пишу - ти падла москальска.
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23.07.2020 21:21 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 19:31 Ответить
Ну да, Иловайск тому подтверждение.
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23.07.2020 19:52 Ответить
что-то мало пэцялюбов в ветке
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23.07.2020 20:07 Ответить
Ингода лучше молчать чем говорить. Для олигарха он совсем глупый.
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23.07.2020 20:45 Ответить
Пєтя, згадай Іловайськ як ти з Муженком тримали солдатів поки їх не окружили і пів тисячі просто розстріляли при виході!!! А ти в цей час відкривав рахунки в Панамі і це доконаний факт. Ти ж нічим некращий від клоуна, просто набагато цинічніший!!!
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23.07.2020 21:03 Ответить
Російського шпигуна Пєцю на нари. Зєлю геть.
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23.07.2020 21:48 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 21:54 Ответить
Іван-Сулейман!!! Ти знову преш сюди зі своєю Ю,В.? А в мене запитання до Алекса,якщо можнливо,будьте ласкаві,скільки загинуло ВОЇНІВ ВСУ в Іловайському котлі і хто був в них командиром?
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23.07.2020 22:10 Ответить
Тут товарищ один сказал,что Семенченко ими командовал.Вы согласны с таким утверждением?А по погибшим,если вы не в курсе,до сих пор точной статистики нет.По последним данным около 800 человек(общее число)безвозвратных и ТМН
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24.07.2020 10:56 Ответить
Згоден повністю,тільки тоді виникає ще одне питання, само-собою: ЯКИЙ ЧИН У ДАНОГО ВІЙСЬКОВОГО І ДО ЯКОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСУ ВІН ПРИПИСАНИЙ? По загиблим зрозуміло,але я запитував про загиблих ВСУ(це військові підрозділи) мене не цікавлять загиблі ГЕРОЇ УКРАЇНИ,ВОЇНИ-ДОБРОВОЛЬЦІ,які поклали на плаху своє життя,заради того,щоб ми могли отак вільно спілкуватись. СЛАВА їм!!!!
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24.07.2020 21:49 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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23.07.2020 22:10 Ответить
Шановний!!! В твоєму компі клавиша заїла,перевір!!
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23.07.2020 22:16 Ответить
Что то не помню таких заявлений, когда гатили по нашим через границу артилерией, когда пацаны говорили про прорыв из Славянска и стояли на смерть.
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23.07.2020 23:11 Ответить
заяву про недбальство та невиконання обов'язків керівництвом ВСУ
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23.07.2020 23:23 Ответить
Какая циничная гнида,-порох!!!Великий актер!!!!
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24.07.2020 00:05 Ответить
Думаете, обманывает? А в чем именно? Ответ "во всем" - не принимается.
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24.07.2020 00:47 Ответить
Ботоферма російського шпигуна Порошенка все заспамила. Бо що вони ще можуть?
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24.07.2020 04:50 Ответить
https://censor.net.ua/news/382494/vo_vremya_tragicheskih_sobytiyi_2014go_poroshenko_stroil_zamyslovatye_finansovye_konstruktsii_vokrug

Тянущим мазу за шыкаладного хряка рекомендовано к прочтению. И усвоению сущности
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24.07.2020 07:04 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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24.07.2020 07:08 Ответить
Найкращою допомогою нашим пораненим в сірій зоні був би військовий парад в Києві
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24.07.2020 20:17 Ответить
гэбнявый Иловайский пэцуня под пэдриота косит! цЫничный бандеривэць!
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24.07.2020 10:39 Ответить
у націоналістичних поглядах Пєтя Шоколадний ніколи підозрюваний не був..


І взагалі,для Бізнесменів(Бариг) ідеологія за визначенням неприйнятна..
тому що все життя вони домовлялись (займались "кидалово"..)
а для цього треба понижену планку етичних норм і ПОВНА відсутність поглядів.
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25.07.2020 09:09 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/09/14/pecherskyj-sud-pryslav-povistku-oleksandru-pogrebyskomu-u-spravi-deputata-z-opzzh-voloshyna-yakyj-vtik-z-********/ Печерський суд прислав повістку сержанту ДШВ ЗСУ Олександру Погребиському у справі депутата з ОПЗЖ Волошина, який втік з України. Олександр після бойової травми на фронті нині проходить лікування



«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.

«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.

«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.

«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.
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14.09.2022 19:12 Ответить
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