Государство должно уважать своих защитников, а не бросать умирать под огнем агрессора, - Порошенко
Предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет нашего государства и являются реальной "пятой колонной" Кремля, должны быть за решеткой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко после заседания Печерского суда, который избирал меру пресечения ветерану АТО, активисту Александру Погребискому.
Порошенко также отметил, что государство не имеет права бросать своих защитников на произвол судьбы под огнем агрессора.
"Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное уважение нашим воинам, не бросало их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляло их умирать под огнем агрессора", - подчеркнул пятый президент.
"Это - еще не победа. Победа будет тогда, когда за решеткой окажутся настоящие предатели, которые поставили под сомнение наш государственный суверенитет, существование нашего государства, за которое патриоты Украины сотни лет проливали свою кровь. Они являются реальной пятой колонной страны-агрессора, против которой борются такие ветераны и патриоты, как Саша", - отметил Порошенко.
Также пятый президент Украины поблагодарил все патриотические политические силы, которые осознают угрозу реванша "пятой колонны" Кремля и объединяют усилия против репрессий власти.
"Спасибо, что вы здесь. И это не только "Европейская Солидарность", я благодарен всем политическим силам, которые пришли вместе требовать защиты волонтеров, добровольцев и ветеранов. Вместе мы совместно двигаемся к нашей украинской победе", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.
Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.
Сегодня суд отпустил ветерана АТО Погребиского под личные поручительства депутатов от "ЕС".
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Постанову КМУ N393, яку при Пороху було доповнено пунктом стосовно АТО-вців, приховують і не хочуть виконувати, падлюки !!!
ЗЄлупи, що скажете на це, тварюки ???
но где парад войск и где дрочеры-анальщики..
не розумієш ,що справа Привату в основному -це справа виведених через кіпрський філіал грошей.Не Бєніних...
о каком уважении лопочет жирный боров ?
Можешь найти новости Цензора тех дней. Я там писал что они лезут в ловушку, причем без согласования с командованием ВСУ.
До чего же вы дебильные, зеленые мрази. Вы знаете хоть что такое Генштаб, СНБО?
Логика придурков: в 14-м освободили от нечисти две трети Донбасса это заслуга кого угодно, только не Порошенко и Генштаба. Если твои кореша полезли в ловушку под командованием великого военного стратега Насиння Лушпайкина и его подобным то в этом виноват Порошенко.
Я ниже написал:
Что такое стратегический резерв для обороны столицы, тебе ведомо? На случай прорыва танковых клиньев. Вот этот резерв - и провел парад.
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Это аргумент для тех кто пишет о параде в Киеве во время Ишовайска.
Тянущим мазу за шыкаладного хряка рекомендовано к прочтению. И усвоению сущности
І взагалі,для Бізнесменів(Бариг) ідеологія за визначенням неприйнятна..
тому що все життя вони домовлялись (займались "кидалово"..)
а для цього треба понижену планку етичних норм і ПОВНА відсутність поглядів.
«Прийшла мені повістка в суд, по справі Волошина. Нагадую, справа стосується ******* народного депутата від ОПЗЖ Волошина зеленкою. Така сама повістка прийшла і Ігорю Чепкасову», - повідомив Погребиський.
«А тепер двайте розберемо, взагалі що відбулось від початку війни з фігурантами цієї справи. Наскільки мені відомо, Ігорь Чепкасов зараз захищає Україну у складі одного з Добровольчих Батальйонів. Я знаходжусь на службі в ДШВ, зараз закінчую лікуватись після отриманої бойової травми. Волошин від початку війни втік з України, і різні джерела повідомляють різну інформацію стосовно місцязнаходження. Одні кажуть, що в Білорусі, інші, що в рф, але це невелика різниця», - зауважив Олександр Погребиський.
«Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов'язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений», - констатує Погребиський.
«Нагадаю, що наприклад депутати Київради в цей час збирались на сесії і голосували за важливі для міста питання, а ось суд просто був закритий», - пише Олександр Погребиський.
Моє зауваження: прокуратура та слідчі Zе не спромоглися закрити цієї справи, принаймі, стосовно Олександра Погребиського, який, якщо має стосунок до цієї справи, то не як обвинувачений, а лише як свідок, - бо "перебував саме в тому місці і в той самий час", навіть за твердженням самого "постраждалого" Волошина. І стосовно іншого "постраждалого від зеленки", нардепа слуг уродів Є.Волошина, який застосував рукоприкладство до обвинуваченого Чепкасова - справи не відкрили: жодної справи, навіть адміністративної. - А.М.