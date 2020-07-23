Власть планирует создать базу данных военнослужащих, участвовавших в Революции Достоинства, есть угроза передачи этой информации в РФ, - Фриз

Угрозой является вероятность передачи такой базы после ее формирования спецслужбам Российской Федерации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Власть собирает информацию о действующих военнослужащих, участвовавших в событиях Революции Достоинства для создания единой базы данных таких лиц", - отметила нардеп.

По словам Фриз, этот документ распространяется по воинским частям и есть подтверждение, что это не фейк.

"Понятно, что на фоне российского нарратива о государственном перевороте, которым Россия и ее пятая колонна в Украине считают Революцию Достоинства, а также решения ТКГ о прекращении любых разведывательных и оборонных мероприятий, использование беспилотных аппаратов в зоне ООС и об ответственности военнослужащих за нарушение этих "договоренностей", - такая база данных фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистке Вооруженных Сил Украины, а возможно и других военизированных формирований от патриотически настроенных военнослужащих", - подчеркивает нардеп.

Фриз готовит депутатское обращение для выяснения причин, целей и задач формирования такой базы, а также наличия юридических оснований для этого.

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