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Власть планирует создать базу данных военнослужащих, участвовавших в Революции Достоинства, есть угроза передачи этой информации в РФ, - Фриз

Власть планирует создать базу данных военнослужащих, участвовавших в Революции Достоинства, есть угроза передачи этой информации в РФ, - Фриз

Угрозой является вероятность передачи такой базы после ее формирования спецслужбам Российской Федерации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Власть собирает информацию о действующих военнослужащих, участвовавших в событиях Революции Достоинства для создания единой базы данных таких лиц", - отметила нардеп.

По словам Фриз, этот документ распространяется по воинским частям и есть подтверждение, что это не фейк.

"Понятно, что на фоне российского нарратива о государственном перевороте, которым Россия и ее пятая колонна в Украине считают Революцию Достоинства, а также решения ТКГ о прекращении любых разведывательных и оборонных мероприятий, использование беспилотных аппаратов в зоне ООС и об ответственности военнослужащих за нарушение этих "договоренностей", - такая база данных фактически представляет собой список патриотов для привлечения к уголовной ответственности и зачистке Вооруженных Сил Украины, а возможно и других военизированных формирований от патриотически настроенных военнослужащих", - подчеркивает нардеп.

Фриз готовит депутатское обращение для выяснения причин, целей и задач формирования такой базы, а также наличия юридических оснований для этого.

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Власть планирует создать базу данных военнослужащих, участвовавших в Революции Достоинства, есть угроза передачи этой информации в РФ, - Фриз 01

Автор: 

реестр (327) военнослужащие (6175) евромайдан (7835) Фриз Ирина (218) ВСУ (6673)


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Топ комментарии
+46
Во власти враги
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23.07.2020 16:03
+26
Лучше бы создали базу тех, кто участвовал в " референдуме". А также базу тех, кто делал в Крыму и на Донбассе ,"русский мир".
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23.07.2020 16:08
+18
Что для ивана достоинство?
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23.07.2020 16:09
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Во власти враги
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23.07.2020 16:03 Ответить
такое впечатление, что они хотят собрать базу, чтобы реализовать угрозу передачи её в рф
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23.07.2020 16:33 Ответить
оху..ти........ , якщо то правда, а суспільство те зїсть і не подавиться, то країна незабаром може проснутися в 1937році. і буде дивно і огидно слухати виправдовування з приводу як же то сталося. Хоча.... , ось уже 30 років незалежності чергової каденції незабаром а з них лише менше половини більш-менш проукраїнські.
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23.07.2020 16:38 Ответить
https://www.facebook.com/rok.org.ua/videos/332585617912740/
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23.07.2020 17:41 Ответить
Та успокойтесь у них все уже есть, даже ФИО тех кто хотел участвоватьи не пришел.
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23.07.2020 16:04 Ответить
Зачем тогда дан приказ собирать такую информацию?
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23.07.2020 16:07 Ответить
Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону.
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23.07.2020 16:11 Ответить
Я нижче вже написала можливу версію "відвести західніше від фронту майданівців".
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23.07.2020 16:14 Ответить
Очевидно, "бубочка" готовит 37-й год.
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23.07.2020 16:37 Ответить
Если не полный кретин, то должен понимать, что Украина это не ссср за железобетонным забором. Внутренние силы плюс союзники извне могут организовать ему Каддафи-2.
И не помогут ему ни Аваков, ни охранники от Бени.
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23.07.2020 16:45 Ответить
Задание получено, им приходится отрабатывать.
Что поделать: страшно, но гнев хояев еще страшнее.
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23.07.2020 16:47 Ответить
И окажется в 1798.
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23.07.2020 16:47 Ответить
Наполеон "пиночетенко"?
А что, единственный вариант.
Один Банк Франции чего стоит.
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23.07.2020 16:48 Ответить
Підпису на документі немає.
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23.07.2020 16:06 Ответить
Может это заготовка документа с компа, а на места пошли уже с подписями.
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23.07.2020 16:09 Ответить
Можливо так, а можливо ні. Який сенс шукати патріотів в Армії, якщо там і так одні патріоти, принаймні у бойових підрозділах.
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23.07.2020 16:10 Ответить
Як сказати... Ті, хто пройшов Майдан, точно не будуть заглядати в зуби капітулянтам.
Можливо їх хочуть якраз виявити і перевести далі від лінії фронту.
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23.07.2020 16:12 Ответить
Типу саме мотивоване вояцтво локалізувати, щоб воду не мутили. Гм, якщо це так, то справи кепські у зелені - не довіряти Армії.
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23.07.2020 16:17 Ответить
Ми не знаємо, що вони задумали, але як варіант...
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23.07.2020 16:18 Ответить
Зазвичай накази і розпорядження електронною поштою на місця розсилаються без підписів.
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23.07.2020 17:33 Ответить
Так, вже підтвердилось, що лист реальний.
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23.07.2020 17:49 Ответить
Как обычно, командование ВСУ не разъясняет целей и причин своих действий, поэтому сокращение целого ряда подразделений во многих частях представляется уничтожением армии. Что хорошего и что плохого происходит на самом деле?
Численность ВСУ, согласно закону, - 250 тыс., из них военнослужащих - 204 тыс. И действительно, списочная численность армии составляет более 200 тыс. военнослужащих. Но в ВСУ на бумаге значится около полутора тысяч воинских частей, все они не укомплектованы.
Даже штабы оперативных командований имеют некомплект до 50%. А какова же штатная численность ВСУ, чтобы укомплектовать личным составом все развернутые бригады? 350 тыс. человек. То есть не хватает примерно 100-150 тыс. военнослужащих. Набрать больше не позволяет закон.
https://zn.ua/UKRAINE/homchak-anonsiroval-sokraschenie-generalskih-dolzhnostey-v-armii-349863_.html Оптимизация штата в подразделениях Вооруженных сил Украины связана с несоответствием численности служащих с показателями, которые определены законом, сообщает пресс-служба Генерального штаба.
"Значительные различия в численности сегодня не дают возможности качественно организовать подготовку войск, не позволяют эффективно планировать и использовать ограниченные финансовые ресурсы и в целом негативно влияют на развитие возможностей ВСУ", - говорится в сообщении.
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23.07.2020 16:11 Ответить
Лучше бы создали базу тех, кто участвовал в " референдуме". А также базу тех, кто делал в Крыму и на Донбассе ,"русский мир".
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23.07.2020 16:08 Ответить
почему я после революции достоинства, стал жить менее достойно?
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23.07.2020 16:08 Ответить
Что для ивана достоинство?
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23.07.2020 16:09 Ответить
Ковбаса по 2,20.
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24.07.2020 08:49 Ответить
Потому что ты дИбил ватный.
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23.07.2020 16:10 Ответить
после революции достоинства вся страна достойно обнищала и села на субсидии
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23.07.2020 16:28 Ответить
Ты путаешь свое благосостояние и свое достоинство.
Достоинство - это то, что не купишь и не продашь за деньги. Но оно поможет тебя улучшить свое благосостояние.
Будь достойным, не будь собой прежним.
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23.07.2020 16:38 Ответить
достойно стали жить только свынярчуки, а нищий и достоинство, это аллегория
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23.07.2020 16:39 Ответить
Не аллегория, а оксюморон.
Не в таком порядке - сначала обрети достоинство, и тогда просто не сможешь быть нищим.
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23.07.2020 17:23 Ответить
Так, может, Вам в ЛДНР?
Там паспорта российские, в Крыму не только паспорта, но и пенсии.
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23.07.2020 16:39 Ответить
https://censor.net/user/470636 - может потому что ты Революцию Достоинства пишешь с маленьких букв?
вот если нет у тебя достоинства, то люди это чувствует и соответственно тебя забивают под шконку..
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23.07.2020 16:14 Ответить
смена клана грабителей была , а не достоинство твое революция защищала
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23.07.2020 16:27 Ответить
Иронизируешь? Декоммунизацию забыл.
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23.07.2020 17:21 Ответить
Хватит зраду искать, нахрена рашке эти данные, санкции против них введут что-ли. Основные действующие лица Майдана и так известны давно.
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23.07.2020 16:09 Ответить
"Основные действующие лица Майдана и так известны давно"

А уничтожить (физически, то есть убить), нужно не только основных, а всех участников.
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23.07.2020 16:39 Ответить
Человек просто историю не знает...(
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23.07.2020 16:51 Ответить
Сейчас вам ботокремли на электронку что вы выложили в открытом доступе настрочат сообщений.
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23.07.2020 16:09 Ответить
Кацапсинка, ну а твое какое дело? Хотя понимаю, работа.
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23.07.2020 16:11 Ответить
Чтобы не мешали сдаваться, когда русские придут.
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23.07.2020 16:10 Ответить
Не русские, а расийские.
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23.07.2020 16:15 Ответить
+500
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23.07.2020 16:52 Ответить
Власть уже ссытся "военного переворота" в Украине и пытается принять "превентивные меры".
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23.07.2020 16:15 Ответить
Поки більшість генералів сов'єцькі офіцери такий сценарій неможливий.
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24.07.2020 08:53 Ответить
С 27.07 украинская армия не может защищать свои территориальные границы,за невыполнение предусмотрено наказание.По факту запрещено защищаться от вражеских обстрелов-разве это не сговор с врагом и не гос измена??
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23.07.2020 16:18 Ответить
Это она и есть. Но кого это волнует?
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23.07.2020 16:19 Ответить
Просто власть готовится к капитуляции перед РФ и считает для себя опасными людей, тем более военнослужащих с оружием, кто будет против этого
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23.07.2020 16:18 Ответить
Чтобы сдача страны прошла более гладко, когда сюда войдут русские войска.
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23.07.2020 16:19 Ответить
В тебя ваня ,, русские войска,,уже вошли.
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23.07.2020 16:29 Ответить
Пока они вошли в медика, которого резали на части ордловские изуверы.
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23.07.2020 16:30 Ответить
кацап, йди на пляшку
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23.07.2020 16:32 Ответить
Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 3824
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23.07.2020 16:25 Ответить
Все как и предсказывал клоун Путина Жириновский. Украинцы проснитесь иначе это конец.
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23.07.2020 17:28 Ответить
В разі вторгнення військ Росії українські військові частини повинні не чинити опору як в 2014-му році в Криму. Таємні накази з ГШ вже поступили в штаби частин.
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23.07.2020 16:28 Ответить
швиденько фріз пиши, може ще врятує країну
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23.07.2020 16:42 Ответить
Позавчора мєнти вводять особливий режим на заході України,вчора-збирають списки майданівців і забороняють стріляти у відповідь в терористів...
Про що ми дізнаємось завтра ?
Здається,державний переворот вже стався.Десь рік тому.
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23.07.2020 16:29 Ответить
А зачем вообще эта база? Даже если не не передавать? Давить на них, чтоб майдан не устроили? У власти преступники?
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23.07.2020 16:29 Ответить
Беги осел,беги
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23.07.2020 16:30 Ответить
Он то свое уже отбегал.
А вот подельщики...
А вот кукловоды...
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23.07.2020 16:51 Ответить
зачем ему бежать, украинцы к сожалению будут бежать как в 1918-1933.
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23.07.2020 17:26 Ответить
Наши ЗАЩИТНИКИ еще раз должны защитить Украину от мошенников, проходимцев, клоунов-наркоманов у власти, пока они не разрушили нашу страну.
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23.07.2020 16:31 Ответить
Зелений блазень-ЗРАДНИК ! ВСЕ ІДЕ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ.....
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23.07.2020 16:37 Ответить
Давно пора для истории создать полную базу героев Майдана с детальным описанием, кто чем занимался, какие подвиги совершал, кого избил, кого спалил, кого убил и как, а также кто, в каком количестве в здании КГГА наркоту делал и кто ее потреблял.
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23.07.2020 16:40 Ответить
Какие странные вопросы в комментариях.
Неужели непонятно?
Это расстрельные списки.
Готовят репрессии, на манер 37-го года.
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23.07.2020 16:41 Ответить
точнее 1918-1933.
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23.07.2020 17:25 Ответить
Для цього і збирають. Іншого варіанту немає
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23.07.2020 16:47 Ответить
Теперь мы знаем, кого "бубочка" должен уничтожить первыми, когда войдет 'освободительная" российская армия.
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23.07.2020 16:50 Ответить
ЗеЛеные мрази и подонки.гнать их будем вместе с кацапской опзж
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23.07.2020 17:09 Ответить
Повторяются события Геноцида украинцев 1918-1933. Тогда солдат УНР тоже называли бандитами и охотились за ними как в Холодном Яру. Теперь понятно почему российские суды открывают дела на украинцев, украинцев будут судить по территориальным законам России. Но виноваты сами, сами выбрали "зеленых человечков" как и 100 лет назад, когда не поддержали УНР.
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23.07.2020 17:24 Ответить
Влада планує створити базу даних військовослужбовців, які брали участь у Революції Гідності, є загроза передачі цієї інформації в РФ, - Фріз - Цензор.НЕТ 7792
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23.07.2020 17:29 Ответить
меня одного смущает почта областного военкомата на бесплатном ящике?
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23.07.2020 18:09 Ответить
хоть не на майл сру и то слава Богу
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23.07.2020 18:32 Ответить
Визволення України від москальських загарбників треба починати з фізичного знищення п'ятої колони
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23.07.2020 19:21 Ответить
Президент і вище військове керівництво - зрадники України, здаютьУкраїну під владу московії
Життя українських воїнів для цих запроданців нічого не варте, як і незалежність тта існування України
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23.07.2020 19:53 Ответить
Ні! Це ще не реванш!
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23.07.2020 20:15 Ответить
 
 