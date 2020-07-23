Адвокат Маселко о позиции ВСП: "волчье правосудие" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели

Адвокат Роман Маселко возмущен тем, что Высший совет правосудия встал на сторону Окружного административного суда, призвав НАБУ не подрывать авторитет судебной власти сообщениями о преступлениях в ОАСК.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не зафиксированные на пленках действия судей подрывают авторитет суда, а действия НАБУ, которое опубликовали эти пленки!!! Такая позиция принята единогласно 16 членами ВРП (не было только Данишевской). А докладчиком была Розваляева, которую назначил Зеленский", - написал Маселко.

Адвокат напоминает, что именно Высшему совету правосудия Зеленский предлагает передать весь контроль за ходом судебной реформы.

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"Если так пойдет дальше, то "волчье правосудия" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели", - считает Маселко.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия".



