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"Полтавский террорист" Скрипник отпустил взятого в заложники полковника НПУ Шияна и скрылся в лесопосадке. ФОТО

Роман Скрипник, взявший в Полтаве в заложники полковника полиции, отпустил офицера и скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.

Об этом сообщает "Суспильне", передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 14:30, мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция.

С заложником он доехал до села Большой Байрак и там оставил машину. По словам представителя полиции Полтавщины Романа Гришина, преступник вооружен.

По состоянию на 15:00 правоохранители проверяют все машины, которые едут по дороге из Больших Сорочинцев в Миргород. У всех путешественников проверяют документы, багажники автомобилей открывают.

Информацию о том, что полковник полиции отпущен, подтвердили в МВД. 

"Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника. С правоохранителем все в порядке", - говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Украина" в полиции также подтвердили, что Скрипник скрылся в лесопосадке.

Полтавский террорист Скрипник отпустил взятого в заложники полковника НПУ Шияна и скрылся в лесопосадке 01

Смотрите также: Захватчиком полковника полиции в Полтаве является Роман Скрипник, 1988 г.р., ранее неоднократно судимый, - Геращенко. ФОТО

Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

заложник (1493) Нацполиция (16550) Тахтаулове (770)


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Топ комментарии
+74
"Полтавский террорист" Скрипник отпустил офицера НПУ и прячется в лесу на Полтавщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 2533
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23.07.2020 16:20
+56
Голосуешь за клоуна будь готов жить в цирке
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23.07.2020 16:22
+40
Вже є певний досвід, але роботи над помилками не зробили...
"Полтавский террорист" Скрипник отпустил офицера НПУ и прячется в лесу на Полтавщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 1035
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23.07.2020 16:22
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Страница 2 из 2
Позвонил террористу и предложил посмотреть новый сезон Сватов
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23.07.2020 17:00 Ответить
Снова "Луцкая" область навеяла? Ну пора бы знать, что Сорочинцы - Великие, а не Большие!!!
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23.07.2020 17:05 Ответить
Ремба, перша кров!
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24.07.2020 09:08 Ответить
Эй украинская террориста,сколько можно глумиться над нашей профессией
"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 3060
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23.07.2020 17:05 Ответить
Сортирная комедия ЗеАвакова продолжается
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23.07.2020 17:12 Ответить
"Во мху я"!
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23.07.2020 17:17 Ответить
Понятно, испугался что Зеленский и с ним поговорит.
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23.07.2020 17:18 Ответить
"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 4002
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23.07.2020 17:19 Ответить
Мабуть, у нього там в лісі криївка...
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23.07.2020 17:38 Ответить
"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 2446
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23.07.2020 18:04 Ответить
наступила эпоха зелено- армянских детективов
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23.07.2020 21:46 Ответить
Клоун Петрушка? Похож!
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23.07.2020 22:02 Ответить
Думаю, разгадка истории лежит в месте попытки задержания этого человека.
Надо бы узнать, нет ли в производстве Полтавского окружного административного суда дела с участием Скрипника Романа Николаевича, и если такое есть, да ещё и об обжаловании действий и решений ментов - найти его и отправить к Шустеру. Пусть расскажет всем, как у нас полиция за наши деньги препятствует реализации конституционного права на судебную защиту нарушенных полицией конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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23.07.2020 18:30 Ответить
Как бы в Омане не объявился.
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23.07.2020 18:41 Ответить
або в Кончі Заспі
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24.07.2020 00:08 Ответить
Как бы ещё не была б организована "эстафета терроризма" и по другим областям, какой-то непонятный резкий "движ" - взрывы, захваты заложников.
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23.07.2020 18:47 Ответить
прошу прощения, в кукурузополосе
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23.07.2020 19:25 Ответить
Чи я в цирку, чи Україна вся на 95 кварталі.
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23.07.2020 19:54 Ответить
А где аваковская авиация? Ну понятно надо спутники покупать, без них террористов не поймать!
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23.07.2020 20:11 Ответить
Арсен, где вертолеты?!
Ужасает эта толпа любителей во главе с армянином, распоряжающимся многомиллиардные бюджетом.
Хотел бы спросить Яценюка и Турчинова: ребята, вам не стыдно за своего выдвиженца?
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23.07.2020 20:25 Ответить
За кусают комары его в том лесу ночью.
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23.07.2020 20:55 Ответить
Агентству "Интерфакс-Украина" в полиции также https://interfax.com.ua/news/general/676557.html подтвердили , что Скрипник скрылся в лесопосадке.Источник: https://censor.net/n3209807

))))))...кварталу еще далеко до такой юморины!))))
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23.07.2020 20:58 Ответить
ойц

"Полтавський терорист" Скрипник відпустив взятого в заручники полковника НПУ Шияна і сховався в лісопосадці - Цензор.НЕТ 387
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23.07.2020 21:14 Ответить
Тепер в кожній області щоденно слід чекати "терористів"
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24.07.2020 00:09 Ответить
де завершальна фаза??? в сценарій тонька дивись -- в сценарій!
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23.07.2020 21:30 Ответить
мусорка хоть не изнасиловал?
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23.07.2020 21:42 Ответить
Ну прям, как в Вечернем квартале: - "Вас заказали", шоу продолжается...
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23.07.2020 23:27 Ответить
странно, очень странно, почему полтавский "террорист"не потребовал очередного видоса от зеленского..видимо он из когорты зебилов
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23.07.2020 23:43 Ответить
А міг вимагати подивитись мультфільм "Ну, ****, погоди"
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24.07.2020 00:10 Ответить
Аваков решил снять что-то в стеле "Рембо первая кровь"
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23.07.2020 23:48 Ответить
А кукуруза на фото это и есть дремучий лес, в котором водятся партизаны и террористы?
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24.07.2020 01:14 Ответить
ну так які в нього політичні вимоги, якщо його всі так дружньо "ТЕРОРИСТОМ" обізвали???
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24.07.2020 02:04 Ответить
У на с сегодня все "терроризм" Не подчинился полицейскому тоже терроризм
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24.07.2020 03:11 Ответить
а де на хвото лєсопосадка?!!
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24.07.2020 07:46 Ответить
На монетном дворе НБУ срочно куют три экземпляра эксклюзивного ордена "За затримання в кукурудзі". Право стать кавалерами это уникального и самого почитаемого в мире знака отличия стали Рюкзаков, Бакланов и ЗЕ.
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24.07.2020 09:21 Ответить
уровень "профессионализма" мусоров собаковских просто зашкаливает )))))
как вы думаете , этот собаковский сброд сможет вас защитить, если что?))))\
есть большие сомнения, глядя как эти мусора проводят свои "операции" )))
все что в состоянии делать эти цепные псы собакова, так это "прессовать" пенсионеров на рынках)))
если оппонент по серьезней да еще и с гранатой, то у мусоров полные штаны дерьма и паралич действий. ))))
шоу клоуна зе продолжается - "потужный министр собаков и его цепные псы веселят народ за бюджетные очень не маленькие деньги которых не хватает медикам, учителям, пенсионерам и так далее. " ))))
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24.07.2020 10:38 Ответить
Село Великий Байрак це у Миргородському районі і хрін-зна скільки від Решетилівського... Провіряли би трохи інфу, "журналісти"...
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01.08.2020 19:42 Ответить
Село Великий Байрак це у Миргородському районі і хрін-зна скільки від Решетилівського... Провіряли би трохи інфу, "журналісти"...
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01.08.2020 19:45 Ответить
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