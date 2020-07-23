"Полтавский террорист" Скрипник отпустил взятого в заложники полковника НПУ Шияна и скрылся в лесопосадке. ФОТО

Роман Скрипник, взявший в Полтаве в заложники полковника полиции, отпустил офицера и скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.

Об этом сообщает "Суспильне", передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 14:30, мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция.

С заложником он доехал до села Большой Байрак и там оставил машину. По словам представителя полиции Полтавщины Романа Гришина, преступник вооружен.

По состоянию на 15:00 правоохранители проверяют все машины, которые едут по дороге из Больших Сорочинцев в Миргород. У всех путешественников проверяют документы, багажники автомобилей открывают.

Информацию о том, что полковник полиции отпущен, подтвердили в МВД.

"Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника. С правоохранителем все в порядке", - говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Украина" в полиции также подтвердили, что Скрипник скрылся в лесопосадке.

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Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.