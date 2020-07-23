"Полтавский террорист" Скрипник отпустил взятого в заложники полковника НПУ Шияна и скрылся в лесопосадке. ФОТО
Роман Скрипник, взявший в Полтаве в заложники полковника полиции, отпустил офицера и скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области.
Об этом сообщает "Суспильне", передает Цензор.НЕТ.
Так, по состоянию на 14:30, мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция.
С заложником он доехал до села Большой Байрак и там оставил машину. По словам представителя полиции Полтавщины Романа Гришина, преступник вооружен.
По состоянию на 15:00 правоохранители проверяют все машины, которые едут по дороге из Больших Сорочинцев в Миргород. У всех путешественников проверяют документы, багажники автомобилей открывают.
Информацию о том, что полковник полиции отпущен, подтвердили в МВД.
"Злоумышленник, который взял в заложники полковника полиции в Полтаве, отпустил его. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного преступника. С правоохранителем все в порядке", - говорится в сообщении.
Агентству "Интерфакс-Украина" в полиции также подтвердили, что Скрипник скрылся в лесопосадке.
Как сообщалось ранее, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.
Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.
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Надо бы узнать, нет ли в производстве Полтавского окружного административного суда дела с участием Скрипника Романа Николаевича, и если такое есть, да ещё и об обжаловании действий и решений ментов - найти его и отправить к Шустеру. Пусть расскажет всем, как у нас полиция за наши деньги препятствует реализации конституционного права на судебную защиту нарушенных полицией конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ужасает эта толпа любителей во главе с армянином, распоряжающимся многомиллиардные бюджетом.
Хотел бы спросить Яценюка и Турчинова: ребята, вам не стыдно за своего выдвиженца?
))))))...кварталу еще далеко до такой юморины!))))
как вы думаете , этот собаковский сброд сможет вас защитить, если что?))))\
есть большие сомнения, глядя как эти мусора проводят свои "операции" )))
все что в состоянии делать эти цепные псы собакова, так это "прессовать" пенсионеров на рынках)))
если оппонент по серьезней да еще и с гранатой, то у мусоров полные штаны дерьма и паралич действий. ))))
шоу клоуна зе продолжается - "потужный министр собаков и его цепные псы веселят народ за бюджетные очень не маленькие деньги которых не хватает медикам, учителям, пенсионерам и так далее. " ))))