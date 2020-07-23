"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это"

Подозреваемый в захвате и удерживании заложников в Луцке Максим Кривош заявляет, что автобус для захвата выбрал случайно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никто не собирался выполнять никаких требований... никто и пальцем не пошевелил... только Зеленский позвонил, мы поговорили", - отметил Кривош.

Подозреваемый отметил, что только после разговора с Зеленским он отпустил заложников.

Он рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.

"План действий был... авторитетов у меня нет", - сказал Кривош.

При этом "луцкий террорист" заявил: "Ждите новостей намного интереснее, чем это".

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"Сейчас я извиняюсь перед этими людьми (заложниками. - Ред.), но о совершенном не жалею", - подчеркнул он.

При этом Кривош уточнил, что следователь, выступая в суде, неверно сказал о выдвинутых им требованиях. "Я не требовал от Зеленского сказать, что он террорист в законе".

"О своём разговоре с президентом, слово в слово, расскажу... перед приговором, на последнем судебном заседании", - пообещал Кривош.

Выступая относительно ходатайства об избрании меры пресечения, он сказал: "Я думаю, что от моего мнения мало что зависит".

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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