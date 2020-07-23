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Новости Захват заложников в Луцке
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"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это"

Подозреваемый в захвате и удерживании заложников в Луцке Максим Кривош заявляет, что автобус для захвата выбрал случайно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никто не собирался выполнять никаких требований... никто и пальцем не пошевелил... только Зеленский позвонил, мы поговорили", - отметил Кривош.

Подозреваемый отметил, что только после разговора с Зеленским он отпустил заложников.

Он рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.

"План действий был... авторитетов у меня нет", - сказал Кривош.

При этом "луцкий террорист" заявил: "Ждите новостей намного интереснее, чем это".

Читайте также: "Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб"

"Сейчас я извиняюсь перед этими людьми (заложниками. - Ред.), но о совершенном не жалею", - подчеркнул он.

При этом Кривош уточнил, что следователь, выступая в суде, неверно сказал о выдвинутых им требованиях. "Я не требовал от Зеленского сказать, что он террорист в законе".

"О своём разговоре с президентом, слово в слово, расскажу... перед приговором, на последнем судебном заседании", - пообещал Кривош.

Выступая относительно ходатайства об избрании меры пресечения, он сказал: "Я думаю, что от моего мнения мало что зависит".

Также смотрите: Суд избирает меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте: Суд сегодня изберет меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу

Автор: 

захват (787) Зеленский Владимир (20769) Луцк (587) суд (25136) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+42
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 8078
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23.07.2020 16:32
+40
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 9789
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23.07.2020 16:36
+23
так оно зебил! фанат оманского, как трогательно
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23.07.2020 16:34
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"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 8078
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23.07.2020 16:32 Ответить
Мда. Олигархат сегодня тратит шалені гроші на ботву. С байками, поговорками, присказками, картинками и "фотожабами". И это вполне объяснимо. Принят ряд законов, которые существенно урезают возможность доить Украину, как дойную корову, а бабки выводить в оффшоры/на Запад и там кучеряво "коротать деньки", "патриотично" вспоминая неньку. Закон о налоге на вывод капитала чего стоит! Я б за ТАКОЕ и не такую "фразу" сочинил!
Зеля, есть к тебе претензии. Но продолжай, не останавливайся! Щими олигартню, десятилетиями грабящую Украину! Под лай продажных шавок.
И да. "Диагноз"- это голосовать за рыго-олигарха в 2014, после кровавого Майдана. Слава Богу, подавляющее большинство украинцев уже излечилось....
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23.07.2020 16:59 Ответить
яволь! зеля - щеми! (с)
ще якийсь закон прийми, щоб звільнити себе від ндс.
наприклад про те, щоб мендель не треба було подавати налогові декларації і ти зміг би їй переписати усю свою власність.
або дуже терміново на позачерговому засіданні вр прийми ще щось, на кшталт легалізації грального бізнесу.
або спеціяльно для воронцова збільш тарифи на електрику, газ та усе інше. ти ж казав, що ти - не лох. але не казав, що твої виборці - не лохи.
отже - дій! бажано на позачергових сессіях, бо з твоїм примітивним серіалом "луцький та полтавський терорист" часу залишається вже меньше та меньше.
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23.07.2020 17:24 Ответить
+ 11,8 леденца Рошен.
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23.07.2020 17:35 Ответить
от і що ти бовкнув? усі зелебобики такі... (як би так сказати, щоб не дуже образити?) примітивні?

тобі ще законів від бубочки назвати?

давай назву. як тобі пропозиція: за борги, що бєня наробив прибутковому "центренерго" пропозиція від зе продати "центренерго".... бєні?

щоб таке тобі дати від зе? хіба що оте саме, чим він грав на роялі.
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23.07.2020 17:41 Ответить
+ 11,8 Бешеных пчёлок Рошен.
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23.07.2020 17:48 Ответить
усе? фантазія вичерпалася? таки шкода, що твої психлікарні позачиняли. я про таке не чув, але якщо ти таке кажеш - то мабуть знаєш напевне.

доброго тобі перегляду нового серіала "терористи" від зе та авакова.
та приємних платіжок з новими тарифами.
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23.07.2020 17:53 Ответить
+ 1,5 конфеты Mont Blanc от Рошен.
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23.07.2020 18:00 Ответить
ну знаєш ти асортимент рошену. а сказати то що хотів? що тобі подобаються ці конфети? добре. я побачив. що подобаються. тільки в мене є гроші, щоб їх собі купити. дописки від тебе зовсім не потрібні.

ось тобі усі назви. тільки заспокойся і не рюмсай. може колись збереш грошей на оті свої 11,8. що б воно там не було.

https://roshentrade.com.ua/catalog/ каталог рошен
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23.07.2020 18:11 Ответить
так оно зебил! фанат оманского, как трогательно
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23.07.2020 16:34 Ответить
Он же признался, что у него "нет авторитетов"...
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23.07.2020 18:08 Ответить
Этот кривош сто пудов голосовал за зеленского и слуг нарида. А сейчас понял что его как 73 % зебилов надурили и он начал действовать радикально 🤔🧐
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23.07.2020 16:35 Ответить
"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это" - Цензор.НЕТ 9789
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23.07.2020 16:36 Ответить
Интригант, наверное ждет полтавского с продолжением сценария сериала.
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23.07.2020 16:36 Ответить
это все кинцо от зелеНой сопли.
всем срать
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23.07.2020 16:38 Ответить
Явно угрожает,нужно допрашивать как следует.
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23.07.2020 16:41 Ответить
Как следует, поведай обществу интеллигентов.
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23.07.2020 16:59 Ответить
Если бы ты требовал,чтобы они заявили ,что они бандиты,воры,предатели в законе ,то тебя поддержала бы вся страна. Даже заложники.
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23.07.2020 16:42 Ответить
А кто пассажирам автобуса деньги за билеты возвращать будет ? .... хотя с другой стороны в таком цирке поучасствовали - память на всю жизнь будет.
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23.07.2020 16:42 Ответить
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23.07.2020 16:47 Ответить
Претензії до перевізника, після пред'явлення квитка з автографом терориста.
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23.07.2020 17:32 Ответить
То,что кривошей-кацапский провокатор и зеля его скоро обменяет на какого-то бомжа? Тоже мне,интересная новость.
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23.07.2020 16:45 Ответить
То есть на свободе у него остались сообщники..... Теперь порхоботне понятна причина заезда на БТРе со шмоном автобуса?

Нужно колоть его по полной. Иначе в реале кто-то может пострадать.... И усилить охрану АЭС и стратегических объектов.
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23.07.2020 16:47 Ответить
Клоунада, а не теракт.
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23.07.2020 16:51 Ответить
а вот сцена после титров! Ждите сиквел!
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23.07.2020 16:52 Ответить
Он нас в гроб решил загнать своими интригами.
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23.07.2020 16:58 Ответить
Захват и Удерживание Заложников. точка
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23.07.2020 17:06 Ответить
серьезные смягчающие обстоятельства, вряд ли дадут пожизненное
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23.07.2020 17:07 Ответить
Очень хитрый и матёрый террорист попался, следствие с ним ещё намучается.
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23.07.2020 17:15 Ответить
та ж вже писали, що після відсидов він писав книгу про "психологію злочинця"
так що це ще й "відомий" письменник.
не виключаю. що аваков взяв сценарій теракту саме з його книги
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23.07.2020 17:30 Ответить
І тільки Зєлєнський його пойняв,підтримав і ісполніл всі бажання...Боюсь що знайдуться ще подібні зелепушні ідіоти,які захочуть таким же чином привернути увагу нашого Клоуна і виконати свої бажання...Зіграти на піаніно Клайдермана чи покрутити тазік...тим чим грав...Дурдом...
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23.07.2020 17:18 Ответить
ви що, ніц не читали про "другу серію" - "полтавський терорист"? цей вже ж поїхав з полтави на київ говорити з зелею. мені дуже цікаво, які вимоги він поставить зелі.
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23.07.2020 17:32 Ответить
Нехватка внимания у чувака и плюс зомби телевизор с постоянными дебильными негативными новостями.
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23.07.2020 17:23 Ответить
Только Зеля мне помог. Для этих слов из уст псевдо терориста и затевалась вся эта постановка. Ждем что скажет полтавский захватчик. Что то мне кажется что это продолжение того сюжета где Зеленский должен был заразится Ковидом и героически его превозмочь. Там не сложилось и команда придворных сценаристов развила сюжет с привлечением в герои не только Зелю, а и многих зашкварившихся в разных непотребных делах полицейских.Для реабилитации в глазах зелектората.
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23.07.2020 17:32 Ответить
Всё это похоже на цирк, и теперь что бы выйти из этого положения засадить надо этого умника по самые помидоры.
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23.07.2020 17:34 Ответить
я от думаю, що не засадять. аваков вже піймав його спільників у харкові. а терорист каже, що в нього нема спільників. і щоб не бути брехуном аваков напевне прибере цього "терориста" "при спробі втечі". щоб інші діяли за сценарієм, а не імпровізували
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23.07.2020 17:44 Ответить
И Шо ж ему бубочка наобеШШал?
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23.07.2020 17:42 Ответить
Это что он имеет ввиду?
У Зе готовят новые сценарии шоу?
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23.07.2020 18:11 Ответить
артіст під сценічним іменем кривош ( почті Ярош ) аносував сезон терюк-треша пілотним спектаклем на театральній площі одного західноукраїнського міста.
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23.07.2020 19:11 Ответить
. Сегодня вышла уже вторая серия "полтавский террорист" от студии 95 квартал.
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23.07.2020 19:26 Ответить
Отпустите актера домой!
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23.07.2020 19:28 Ответить
Сравнил задержание пловца в Киеве - там порядка 15-20 ментов гонялись за челом в плавках и "Волынкск" - там три мента идут к челу с автоматом.
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23.07.2020 19:59 Ответить
Зе всё верно сделал, что поговорил с ним и выложил видео.
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23.07.2020 20:56 Ответить
Ще по місцевим виборам десь слугою прилаштують.
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23.07.2020 23:24 Ответить
 
 