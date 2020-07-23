"Луцкий террорист" Кривош в суде: "Ждите новостей намного интереснее, чем это"
Подозреваемый в захвате и удерживании заложников в Луцке Максим Кривош заявляет, что автобус для захвата выбрал случайно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Никто не собирался выполнять никаких требований... никто и пальцем не пошевелил... только Зеленский позвонил, мы поговорили", - отметил Кривош.
Подозреваемый отметил, что только после разговора с Зеленским он отпустил заложников.
Он рассказал, что автобус для захвата выбрал случайно, а люди преимущественно все время пользовались телефонами.
"План действий был... авторитетов у меня нет", - сказал Кривош.
При этом "луцкий террорист" заявил: "Ждите новостей намного интереснее, чем это".
"Сейчас я извиняюсь перед этими людьми (заложниками. - Ред.), но о совершенном не жалею", - подчеркнул он.
При этом Кривош уточнил, что следователь, выступая в суде, неверно сказал о выдвинутых им требованиях. "Я не требовал от Зеленского сказать, что он террорист в законе".
"О своём разговоре с президентом, слово в слово, расскажу... перед приговором, на последнем судебном заседании", - пообещал Кривош.
Выступая относительно ходатайства об избрании меры пресечения, он сказал: "Я думаю, что от моего мнения мало что зависит".
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Зеля, есть к тебе претензии. Но продолжай, не останавливайся! Щими олигартню, десятилетиями грабящую Украину! Под лай продажных шавок.
И да. "Диагноз"- это голосовать за рыго-олигарха в 2014, после кровавого Майдана. Слава Богу, подавляющее большинство украинцев уже излечилось....
ще якийсь закон прийми, щоб звільнити себе від ндс.
наприклад про те, щоб мендель не треба було подавати налогові декларації і ти зміг би їй переписати усю свою власність.
або дуже терміново на позачерговому засіданні вр прийми ще щось, на кшталт легалізації грального бізнесу.
або спеціяльно для воронцова збільш тарифи на електрику, газ та усе інше. ти ж казав, що ти - не лох. але не казав, що твої виборці - не лохи.
отже - дій! бажано на позачергових сессіях, бо з твоїм примітивним серіалом "луцький та полтавський терорист" часу залишається вже меньше та меньше.
тобі ще законів від бубочки назвати?
давай назву. як тобі пропозиція: за борги, що бєня наробив прибутковому "центренерго" пропозиція від зе продати "центренерго".... бєні?
щоб таке тобі дати від зе? хіба що оте саме, чим він грав на роялі.
доброго тобі перегляду нового серіала "терористи" від зе та авакова.
та приємних платіжок з новими тарифами.
ось тобі усі назви. тільки заспокойся і не рюмсай. може колись збереш грошей на оті свої 11,8. що б воно там не було.
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всем срать
Нужно колоть его по полной. Иначе в реале кто-то может пострадать.... И усилить охрану АЭС и стратегических объектов.
так що це ще й "відомий" письменник.
не виключаю. що аваков взяв сценарій теракту саме з його книги
У Зе готовят новые сценарии шоу?