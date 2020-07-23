Европейская Бизнес Ассоциация заявляет о давлении Антимонопольного комитета на иностранных инвесторов

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий.

В частности, речь идет о решении Антимонопольного комитета Украины взыскать штраф с четырех крупнейших производителей табачной продукции на общую сумму 3,1 млрд, а также судебных процессах вокруг этого решения.

Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации.



В ЕВА напомнили, что сложившаяся ситуация является следствием структурных изменений рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 годах. При этом в Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что такие изменения произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию.

Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали попытку предыдущего руководства Антимонопольного комитета наложить арест на банковские счета и имущество табачных компаний, которые судятся сейчас с АМКУ.



- 30 июня АМКУ были поданы процессуальные документы о взыскании штрафа и обеспечении иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество участников дела. Такие действия в момент обжалования решения в суде первой инстанции не согласуются с положениями Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА также отметили, что действия Антимонопольного комитета Украины могут противоречить ст.255 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, по которой Украина обязалась применять свое законодательство о конкуренции прозрачным образом и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.

- Такие шаги могут рассматриваться как давление на международных инвесторов, что будет иметь своим следствием негативный эффект на табачный рынок в целом, падение поступлений в госбюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста контрабанды, - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что за время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали более 2 млрд долларов в экономику государства, а по результатам 2019 уплатили 55 млрд грн налогов в госбюджет. Соответственно, наложение арестов может поставить на паузу работу 4 международных компаний, входящих в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.



Европейская Бизнес Ассоциация призвала органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению с международными инвесторами в Украине и к соблюдению принципов независимости, объективности и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию производителями решения АМКУ в судах.

Напомним, многие ведущие украинские юристы раскритиковали позицию Антимонопольного комитета.

Так, адвокат, управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин напоминает, что государство своими действиями само существенно ограничивает конкуренцию на этом рынке.

- Уже само лицензирование складов хранения значительно сужает круг возможных поставщиков. Но главное требование табачного бизнеса - проследить цепочки доставки и распространения, ведь вопрос контрабанды крайне важный и болезненный для любой страны. Круг продавцов и поставщиков ограничивается законом и понятными и обоснованными требованиями, - объясняет Виталий Жадобин специфику табачного рынка.



- Есть требования закона и один дистрибьютор, который им соответствует. Что делать? К тому же, разрешение на создание такого крупного дистрибьютора в свое время предоставил сам АМКУ, - напоминает управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин.



"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет - это то, чего мы можем ожидать", - прокомментировала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

О том, что в 2011 г. Антимонопольный комитет предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (прежнее название "Тэдис") напоминает и эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор, доктор наук Валерий Воротин.

- Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовую продажу без разрешения "Мегаполиса" в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованная, она абсурдна, - уверен Валерий Воротин.