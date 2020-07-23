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Европейская Бизнес Ассоциация заявляет о давлении Антимонопольного комитета на иностранных инвесторов

Европейская Бизнес Ассоциация заявляет о давлении Антимонопольного комитета на иностранных инвесторов

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий.

В частности, речь идет о решении Антимонопольного комитета Украины взыскать штраф с четырех крупнейших производителей табачной продукции на общую сумму 3,1 млрд, а также судебных процессах вокруг этого решения.
Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что сложившаяся ситуация является следствием структурных изменений рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 годах. При этом в Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что такие изменения произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию.
Также в Европейской Бизнес Ассоциации раскритиковали попытку предыдущего руководства Антимонопольного комитета наложить арест на банковские счета и имущество табачных компаний, которые судятся сейчас с АМКУ.


- 30 июня АМКУ были поданы процессуальные документы о взыскании штрафа и обеспечении иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество участников дела. Такие действия в момент обжалования решения в суде первой инстанции не согласуются с положениями Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА также отметили, что действия Антимонопольного комитета Украины могут противоречить ст.255 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, по которой Украина обязалась применять свое законодательство о конкуренции прозрачным образом и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.

- Такие шаги могут рассматриваться как давление на международных инвесторов, что будет иметь своим следствием негативный эффект на табачный рынок в целом, падение поступлений в госбюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста контрабанды, - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что за время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали более 2 млрд долларов в экономику государства, а по результатам 2019 уплатили 55 млрд грн налогов в госбюджет. Соответственно, наложение арестов может поставить на паузу работу 4 международных компаний, входящих в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.


Европейская Бизнес Ассоциация призвала органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению с международными инвесторами в Украине и к соблюдению принципов независимости, объективности и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию производителями решения АМКУ в судах.

Напомним, многие ведущие украинские юристы раскритиковали позицию Антимонопольного комитета.
Так, адвокат, управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин напоминает, что государство своими действиями само существенно ограничивает конкуренцию на этом рынке.

- Уже само лицензирование складов хранения значительно сужает круг возможных поставщиков. Но главное требование табачного бизнеса - проследить цепочки доставки и распространения, ведь вопрос контрабанды крайне важный и болезненный для любой страны. Круг продавцов и поставщиков ограничивается законом и понятными и обоснованными требованиями, - объясняет Виталий Жадобин специфику табачного рынка.


- Есть требования закона и один дистрибьютор, который им соответствует. Что делать? К тому же, разрешение на создание такого крупного дистрибьютора в свое время предоставил сам АМКУ, - напоминает управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин.


"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет - это то, чего мы можем ожидать", - прокомментировала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

О том, что в 2011 г. Антимонопольный комитет предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (прежнее название "Тэдис") напоминает и эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор, доктор наук Валерий Воротин.
- Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовую  продажу без разрешения "Мегаполиса" в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованная, она абсурдна, - уверен Валерий Воротин.

Автор: 

инвесторы (333) Европейская бизнес ассоциация (61) Тэдис Украина (33)


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Топ комментарии
+4
Че серьезно, да у нас самые прозрачные условия для ведения бизнеса, забыл как называется, помоему оффшор.
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23.07.2020 16:33
+4
бизнесняни от шмаркли - "в работе!"
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23.07.2020 16:40
+3
Таких инвесторов нам не нужно,путинская агентура пусть идет нах.
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23.07.2020 16:34
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Че серьезно, да у нас самые прозрачные условия для ведения бизнеса, забыл как называется, помоему оффшор.
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23.07.2020 16:33 Ответить
бизнесняни от шмаркли - "в работе!"
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23.07.2020 16:40 Ответить
Если бы табачники работали через офшор, они бы не платили 95 млрд.грн. налогов в бюджет в год. Учи матчасть.
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23.07.2020 16:42 Ответить
Какое может быть удовольствие производить то что в итоге приносит страдания, мучения и неминуемую смерть?
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23.07.2020 16:47 Ответить
в законодательстве Украины нет слова "удовольствие". Что разрешено законом, то может работать.
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23.07.2020 16:50 Ответить
Нянька для инвесторов, непонятных, наверное с оффшоров, и нехилый тариф для тех же "солнечных". Без облаков, которые. И без совести. Ну мы же пришли, инвестировали... А вы как хотели, нам обещали бОльшие тарифы, чем в ЕС... будете платить потому вот так. А то, что у вас потребление еды уменьшится, это к вашим, не к нам. Так получается?
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23.07.2020 17:42 Ответить
К огромному сожалению у нас колхоз, а не оффшор...
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23.07.2020 18:05 Ответить
Очередные неприкасаемые после зеленой энергетики?
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23.07.2020 16:33 Ответить
Таких инвесторов нам не нужно,путинская агентура пусть идет нах.
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23.07.2020 16:34 Ответить
вот и иди.
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23.07.2020 16:40 Ответить
- Оба???
- ЕВА!!!
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23.07.2020 16:35 Ответить
Забавно, шо Антимонопольный комитет НЕ давит на Игорь Валерича, на Говноквартал и на Киевстар)
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23.07.2020 16:36 Ответить
Враховуючи, що ці, і ті "реформатори" на вимогу міжнародних корпорацій вигнали з роботи всіх розумних і успішних, і залишили там, на держслужбі , сірий планктон, який не може плюнути в лище самодурів, отже суди завжди буде вигравати ***, як така, що має кваліфіковааних юристів, має підримку міжнародну, орієнується у міжнародних договорах які підписала Україна, і щоб тягатись з *** потрібні кваліфіковані кадри, які не ростуть як гриби після дощу, а їх десятками років навчають, тож тупий наїзд зелених профанів їм - ДСС!
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23.07.2020 17:24 Ответить
Завыли монополисты, увеличить штраф для них в 10 раз.
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23.07.2020 19:20 Ответить
тупые иностранцы-да это работает
"инвестиционная няня"
слуга олигархов Холодов
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23.07.2020 19:31 Ответить
И шо даже няни не помогают???!!! Ая-яй-яй...
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23.07.2020 22:02 Ответить
 
 