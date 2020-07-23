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Новости Силовики
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Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Одессы, который занимался изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура 01

Установлено, что 39-летний мужчина самостоятельно изготавливал банкноты номиналом 500 грн и 200 грн, которые в дальнейшем сбывал на территории Одессы.

Вчера, 22 июля, правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины. 

Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители пресекли деятельность ОПГ фальшивомонетчиков в Черновцах: организатору 19 лет. ФОТОрепортаж

Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура 03

Во время обыска квартиры задержанного изъяты техническое оборудование для изготовления поддельных банкнот, заготовки номиналом 200-500 грн и прочее.

Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура 04

Также смотрите: Чаще всего в прошлом году подделывали банкноты номиналом 500 грн, 100 грн и $100, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Открыто уголовное производство по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины (ч. 2 ст. 199 УК Украины). Фальшивомонетчику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесса (7918) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) фальшивомонетчики (92)


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Топ комментарии
+9
Станок включили все.
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23.07.2020 16:36
+9
- Моня, за что вас судили?
- Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я.
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23.07.2020 16:45
+3
Він міченими грошима руки витирав?
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23.07.2020 16:36
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Він міченими грошима руки витирав?
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23.07.2020 16:36 Ответить
По 199-й УК Украины наказуемо изготовление и сбыт поддельной национальной валюты Украины. Таковой с 1996-го года считается украинская гривня, но в 1996-м году банкнот достоинством 200 и 500 гривень, да ещё и этого дизайна, не было, поэтому никакого преступления в распространении рекламы того, чего не было и быть не могло в 1996-м, я не вижу.
*****
Закон Украины "О валюте и валютных операциях" гласит, что национальной валютой (гривней) являются денежные знаки в любых формах, но либо находящиеся в обороте (т.е. ими рассчитались как деньгами) И ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ на территории Украины, либо изъятые, но при этом подлежащие обмену на денежные знаки в обращении.

На изготовленных официальными лицами и находящихся в обращении гривневых банкнотах нет упоминания о том, что они являются законным платёжным средством, поэтому они не являются национальной валютой, и, соответственно, подражание их дизайну не может считаться фальшивомонетничеством и наказываться по ст.199 УК Украины.

Там может быть 190-я (мошенничество). там может быть 358-я (подделка), там может быть 176-я (нарушение авторского права), там может быть 338-я (надругательство над госсимволами), 353-я (самовольное присвоение звания служебного лица) УК Украины, да и то, если хорошо поискать.
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23.07.2020 18:52 Ответить
😂
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24.07.2020 00:09 Ответить
Станок включили все.
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23.07.2020 16:36 Ответить
Вот до чего доводит тяганина с назначением головы нбу, народ задергался.
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23.07.2020 16:39 Ответить
Купюри робив нормальні, чи з туалетного паперу ??
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23.07.2020 16:40 Ответить
С какой целью интересуешься?
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23.07.2020 16:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LgiX2W_2MrI
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23.07.2020 16:45 Ответить
на старой струйной мылнице...
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23.07.2020 16:49 Ответить
- Моня, за что вас судили?
- Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я.
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23.07.2020 16:45 Ответить
Ну одессит конечно! Правильно что крупными бумажками клепал. Сейчас сходи в АТБ со стольником---через 5 мин выходишь, на мизинце кулёчек несёшь, та хоть 5 км, палец не устанет.
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23.07.2020 16:52 Ответить
Таки да!
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23.07.2020 19:52 Ответить
https://youtu.be/2UlgH1Pamj4
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23.07.2020 17:53 Ответить
Водії в Одесі обслуговуть транспорт на стаціях "2СТО" та "5СТО".
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23.07.2020 17:55 Ответить
мало хто знає, що кожен прінтер на документах, які друкує, наносить свій зав. номер, дату друкування документа, інші дані в неявному і зашифрованому вигляді наприклад. в вигляді майже невидимих крапок, відступів в мікрони, які не видно очима.Оце вам пояснює, чому принтер не хоче друкувати чорно-білий документ, коли не має кольорових чорнил
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23.07.2020 18:29 Ответить
блин он мой герой (((
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23.07.2020 19:33 Ответить
страна рабов он герой ему памятники надо ставить и тем кто приват грабит...а раду расстрелять
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23.07.2020 19:34 Ответить
 
 