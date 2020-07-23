Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали жителя Одессы, который занимался изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Установлено, что 39-летний мужчина самостоятельно изготавливал банкноты номиналом 500 грн и 200 грн, которые в дальнейшем сбывал на территории Одессы.

Вчера, 22 июля, правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Во время обыска квартиры задержанного изъяты техническое оборудование для изготовления поддельных банкнот, заготовки номиналом 200-500 грн и прочее.

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Открыто уголовное производство по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины (ч. 2 ст. 199 УК Украины). Фальшивомонетчику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.