Задержан одессит, изготовлявший фальшивые деньги номиналом 500 и 200 грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали жителя Одессы, который занимался изготовлением и сбытом фальшивых денег.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Установлено, что 39-летний мужчина самостоятельно изготавливал банкноты номиналом 500 грн и 200 грн, которые в дальнейшем сбывал на территории Одессы.
Вчера, 22 июля, правоохранители задержали дельца в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время обыска квартиры задержанного изъяты техническое оборудование для изготовления поддельных банкнот, заготовки номиналом 200-500 грн и прочее.
Открыто уголовное производство по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины (ч. 2 ст. 199 УК Украины). Фальшивомонетчику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Закон Украины "О валюте и валютных операциях" гласит, что национальной валютой (гривней) являются денежные знаки в любых формах, но либо находящиеся в обороте (т.е. ими рассчитались как деньгами) И ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ на территории Украины, либо изъятые, но при этом подлежащие обмену на денежные знаки в обращении.
На изготовленных официальными лицами и находящихся в обращении гривневых банкнотах нет упоминания о том, что они являются законным платёжным средством, поэтому они не являются национальной валютой, и, соответственно, подражание их дизайну не может считаться фальшивомонетничеством и наказываться по ст.199 УК Украины.
Там может быть 190-я (мошенничество). там может быть 358-я (подделка), там может быть 176-я (нарушение авторского права), там может быть 338-я (надругательство над госсимволами), 353-я (самовольное присвоение звания служебного лица) УК Украины, да и то, если хорошо поискать.
- Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же
банкноты, как и я.